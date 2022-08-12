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Постный томатный суп с куркумой

Источник: gastronom.ru 12 августа 2022 6482
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Разлейте суп по тарелкам, украсьте орехами и тыквенными семечками и посыпьте мелко...

Постный томатный суп с куркумой
Ингредиенты:
  • 450 г консервированных измельченных помидоров
  • 150 г помидоров черри
  • 1/2 стакана овощного бульона или воды
  • 1 небольшая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 веточки петрушки
  • 2 ч. л. молотой куркумы
  • 1 ч. л. сушеного базилика
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. тыквенных семечек
  • горсть смеси орехов (миндаль, кешью, фундук)
  • соль, свежемолотый черный перец
Приготовление:
1. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Помидоры черри разрежьте пополам. Нагрейте в кастрюле оливковое масло и обжарьте лук и чеснок в течение 1 мин. Добавьте куркуму и помидоры черри и жарьте, помешивая, до тех пор, пока помидоры не станут мягкими, 5–7 мин.
2. Добавьте в кастрюлю консервированные помидоры и сушеный базилик, влейте овощной бульон и яблочный уксус, доведите до кипения. Накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите суп на медленном огне 5 мин.
3. На сухой сковороде обжарьте орехи и тыквенные семечки. Орехи крупно порубите или слегка растолките в ступке.
4. Готовый суп измельчите блендером в гладкое пюре. Приправьте солью и черным перцем. Разлейте суп по тарелкам, украсьте орехами и тыквенными семечками и посыпьте мелко нарезанной петрушкой.опубликовано econet.ru  

Источник: https://econet.ua/

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