Не говори ты, не надо, - Женщине правду, мой друг. Ври и получишь в награду: Пару доверчивых рук...
Женщине правду, мой друг.
Ври и получишь в награду:
Пару доверчивых рук,
Пару доверчивых ножек,
Пару доверчивых глаз.
В общем, и душу, и тело,
Всё обретёшь ты тот час.
Ври ей про вечное счастье,
Ври от зари до зари,
Ври убедительно, страстно,
Правдоподобно ей ври.
Семеро суток в неделю,
Где бы ты ни был, везде:
Ври ей в метро и в постели,
В радости ври и в беде.
В жизни всё странно и сложно
И без 100 грамм не поймёшь
Правда становится ложью,
Правдой становится ложь.
Ври ей, что вы с нею пара,
Ври ей, что любишь её,
Ври ей, и может быть завтра
Истиной станет враньё. опубликовано econet
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