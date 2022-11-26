Ревности без причины не бывает

Тот, кто ревнует, чувствует недостаток внимания к себе и начинает подозревать, что в отношениях существует третий...

Причина ревности партнера в незавершенных отношениях с предыдущим партнером.

Тот, кто ревнует, чувствует недостаток внимания к себе и начинает подозревать, что в отношениях существует третий.

И хотя ревнуемый оправдывается и божится, что никого и в мыслях у него нет, он лжет, в первую очередь, себе.

Когда-то у него были отношения с другим человеком, которые вызывали сильные чувства, но произошел разрыв, в результате которого чувства к нему были вытеснены в подсознание.

Говоря проще, привязка к предыдущему партнеру осталась, но из сознания перешла в бессознательный фон.

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Очень важно указать, что отношения с прежним партнером не обязательно должны были быть с реальным сексом. Это могла быть романтическая влюбленность, сильное желание быть с этим человеком.

В результате сильных чувств, особенно в молодости, организуются энергетические привязки к человеку, который дорог. Их-то и чувствует текущий партнер, который, недополучив полного потока внимания, начинает выражать претензии по этому поводу. Такие претензии люди и называют ревностью.

Что нужно делать, чтобы претензии ревности прекратились?

Необходимо завершить отношения с тем прежним партнером, который вызвал сильные чувства.

Что значит завершить отношения?

Завершить отношения можно только осознав свои потребности, которые требуют удовлетворения через ДАННЫЕ отношения.

Когда завязываются отношения или когда просто человек вызывает желание быть с ним рядом, мы хотим этим достичь определенной цели.

Например, часто через отношения с мужчиной женщина ищет прояснения ситуации с мамой, которая недолюбила и недодала тепла. Тогда она будет искать от него ласки и обижаться за его невнимание к себе. Он посчитает ее обузой и уйдет в поисках той, кто более зрелая и умеющая сама давать тепло.

Выяснить свои истинные потребности без специальных техник довольно трудно и поэтому приходится из одной ситуации попадать в другие, чтобы через опыт страдания осознать причины своего поведения.

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Но когда в уме вспыхивает "лампочка" осознания и становится ясно, для чего нужны были отношения, то появляется благодарность за опыт и ура!!! гештальт закрыт.

Теперь фокус внимания перенаправляется с прошлого на настоящее и появляются силы либо давать энергию текущему партнеру, либо осознать, для удовлетворения какой потребности нужны сейчас отношения с ним.

Завершение отношений с прежним партнером всегда приводит к силе защищать свои личные границы и поднимать свою самооценку на новый уровень.

Итак, мораль проста: Если Вас ревнуют без причины, Вы еще не отпустили прежнего партнера.опубликовано econet.ru

© Марк Ифраимов

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