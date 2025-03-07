Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Если ты придерживаешься строгого поста – это совсем не повод морить себя чем-то грустным и невкусным...

Если ты придерживаешься строгого поста – это совсем не повод морить себя чем-то грустным и невкусным – и делать постное лицо!

От наших блюд твой лик сделается исключительно возвышенным и одухотворенным, и при этом - блаженно-радостным. Порадуем же душу с телом – с любовью и со вкусом!

Гранола с медом

Ингредиенты:

пара бананов,

семечки (подсолнечника, тыквы),

орехи (грецкие, миндаль, фундук…),

инжир,

пара ложек меда.

Сам процесс. Плоды мелко нарезаем, орехи измельчаем. Все смешиваем, заливаем медом, запиваем молоком – и получается супер-простой и максимально полезный завтрак!

Постные щи с грибами

Ингредиенты:

на 300 грамм квашеной капустки – столько же грибов (какие нашлись в лесу супермаркета),

морковка,

луковица,

пара ложек томатной пасты,

немного растительного масла,

несколько горошинок черного перца,

листик лаврушки,

зелень,

соль-перец.

Сам процесс. Нарезанный картофель ставим варить в подсоленную воду. А тем временем нарезанные лук и морковку пассируем на сковородке и убираем в отдельную посудинку. После этого там же обжариваем грибы – и присоединяем их к имеющейся зажарке. Теперь настает черед отправляться в сковородку капусте. Тушим ее там с перцем-горошком и лавровым листом, плеснув туда немного отвара от картошки, после чего объединяем с зажаркой, тушим еще пару минут – и в кастрюлю. Осталось еще минут 5 все это поварить, попробовать, досолить-поперчить при необходимости, посыпать нарезанной зеленью, дать постоять под крышкой – и радовать себя и ближних!

Суп-пюре из сельдерея

Ингредиенты:

на средний корень сельдерея – 3 небольших картофелины,

морковка,

луковица,

пара зубчиков чеснока,

немного растительного масла,

укроп-петрушка,

соль-перец.

Сам процесс. Лук с морковкой нарезаем и румяним на сковородке, по пути добавляем сначала измельченный чеснок, а потом очищенный и нарезанный кубиками сельдерей. Еще через несколько минут туда же отправляется картоха (тоже нарезанная, конечно), все это поливается водой и притушивается под крышкой минут 5. Теперь достанем верный блендер и все это сблендим. После чего – в кастрюлю, и пусть покипит еще несколько минут. Готово! Украшаем зеленью – и радуемся вкуснейшему постному обеду.

Рассыпчатая гречневая каша с грибами

Ингредиенты:

на полтора стакана гречневой крупы-ядрицы – пара луковиц,

горсть сушеных белых грибов,

растительное масло,

укроп,

соль.