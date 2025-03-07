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Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Источник: pics.ru 07 марта 2025 6408
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Если ты придерживаешься строгого поста – это совсем не повод морить себя чем-то грустным и невкусным...

Если ты придерживаешься строгого поста – это совсем не повод морить себя чем-то грустным и невкусным – и делать постное лицо!

От наших блюд твой лик сделается исключительно возвышенным и одухотворенным, и при этом - блаженно-радостным. Порадуем же душу с телом – с любовью и со вкусом!

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Гранола с медом

Ингредиенты: 

  • пара бананов,
  • семечки (подсолнечника, тыквы),
  • орехи (грецкие, миндаль, фундук…),
  • инжир,
  • пара ложек меда.

Сам процесс. Плоды мелко нарезаем, орехи измельчаем. Все смешиваем, заливаем медом, запиваем молоком – и получается супер-простой и максимально полезный завтрак!

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Постные щи с грибами

Ингредиенты: 

  • на 300 грамм квашеной капустки – столько же грибов (какие нашлись в лесу супермаркета),
  • морковка,
  • луковица,
  • пара ложек томатной пасты,
  • немного растительного масла,
  • несколько горошинок черного перца,
  • листик лаврушки,
  • зелень,
  • соль-перец.

Сам процесс. Нарезанный картофель ставим варить в подсоленную воду. А тем временем нарезанные лук и морковку пассируем на сковородке и убираем в отдельную посудинку. После этого там же обжариваем грибы – и присоединяем их к имеющейся зажарке. Теперь настает черед отправляться в сковородку капусте. Тушим ее там с перцем-горошком и лавровым листом, плеснув туда немного отвара от картошки, после чего объединяем с зажаркой, тушим еще пару минут – и в кастрюлю. Осталось еще минут 5 все это поварить, попробовать, досолить-поперчить при необходимости, посыпать нарезанной зеленью, дать постоять под крышкой – и радовать себя и ближних!

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Суп-пюре из сельдерея

Ингредиенты: 

  • на средний корень сельдерея – 3 небольших картофелины,
  • морковка,
  • луковица,
  • пара зубчиков чеснока,
  • немного растительного масла,
  • укроп-петрушка,
  • соль-перец.

Сам процесс. Лук с морковкой нарезаем и румяним на сковородке, по пути добавляем сначала измельченный чеснок, а потом очищенный и нарезанный кубиками сельдерей. Еще через несколько минут туда же отправляется картоха (тоже нарезанная, конечно), все это поливается водой и притушивается под крышкой минут 5. Теперь достанем верный блендер и все это сблендим. После чего – в кастрюлю, и пусть покипит еще несколько минут. Готово! Украшаем зеленью – и радуемся вкуснейшему постному обеду.

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Рассыпчатая гречневая каша с грибами

Ингредиенты: 

  • на полтора стакана гречневой крупы-ядрицы – пара луковиц,
  • горсть сушеных белых грибов,
  • растительное масло,
  • укроп,
  • соль.

Сам процесс. Крупу заливаем водой, засыпаем грибами – и устраиваем ей сильный огонь. Когда закипит, солим, варим еще минут 10 на среднем огне, пока не загустеет, а потом еще минут 5-7 – на слабеньком. А за это время чистим, режем и поджариваем лучок. Когда вода выпарилась, а каша сварилась, перемешиваем ее с поджаркой, украшаем зеленью и вкушаем. Благостно!

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Паста с ореховым соусом

Ингредиенты: 

  • на полукилограммовую пачку хорошей пасты – стакан очищенных грецких орехов,
  • по четверти стакана сливок, оливкового масла, тертого пармезана, белого сухого вина,
  • немного петрушки,
  • зубок чеснока,
  • соль-перец.

Сам процесс. Пасту варим как советуют на пачке – но до состояния “аль денте” (немного недоваренного), откидываем на дуршлаг, а воду пока не выливаем. А за это время орехи слегка обжариваем в сковородке до ненавязчивой золотистости – и отправляем в комбайн вместе с сыром (его тоже немного оставляем) и чесноком. Солим-перчим – и хорошенько перемалываем. Теперь смешиваем имеющиеся жидкости – и вливаем их туда же, не выключая комбайн. Еще немного поколбасим – и воссоединяем с пастой. Если получилось суховато, можно разбавить предусмотрительно оставленной водичкой. Посыпаем остатками пармезана – и радуем тело и душу!

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Паштет из белой фасоли

Ингредиенты:

  • на полбанки белой фасоли – пол-лимона,
  • долька чеснока,
  • оливковое масло,
  • мята или другая радующая зелень,
  • можно перчик (красный острый или сладкий),
  • соль-перец.

Сам процесс. Фасоль отправляем в кухонный комбайн, а за ней – выжатую половинку лимона, взбиваем. Потом туда же запускаем остальные ингредиенты – и продолжаем превращать в однородную массу, по пути добавляя водички для мягкости. Пробуем, солим-перчим по вкусу, намазываем на черный хлебушек или гренки, украшаем зеленью и нарезанным перцем – и вкушаем с благоговением.

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Апельсиновый салат

Ингредиенты: 

  • на три средних апельсина – сладкая красная луковица,
  • пара десятков маслин без косточек,
  • оливковое масло,
  • фенхель,
  • соль-перец.

Сам процесс. Апельсинки аккуратно избавляем от кожуры и пленок, режем на дольки так, чтобы вытекающий сок сохранить. Лук режем тонкими полуколечками, маслины, в зависимости от желания и их габаритов, разрезаем пополам или оставляем так. Теперь все объединяем, солим-перчим, слегка поливаем маслом и даем подумать минут 10. После чего наслаждаемся легкостью, вкусом и полезностью.

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Печеные фаршированные яблоки

Ингредиенты: 

  • на 4 небольших яблочка – 1 апельсин,
  • по горстке изюма, кураги и измельченных грецких орехов,
  • немного корицы и меда.

Сам процесс. Вымытые яблоки избавить от серединок, оставив “крышечки”. Сухофрукты промыть, курагу меленько нарезать. Смешать сухофрукты с орехами, сдобрить корицей – и этой смесью начинить яблоки, а сверху слегка полить медом. Теперь в духовку их (где уже 180 градусов) на полчасика – после чего полить выжатым из апельсина соком и потомить еще минут 10. Благоухают, зубочисткой прокалываются легко? Пора, пора наслаждаться!

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Сладкая печеная тыква

Ингредиенты:

  • на маленькую тыковку – по ложке меда и сахара,
  • очищенные семечки и листики мяты для украшения.

Сам процесс. Тыкву очищаем и нарезаем удобными кусочками, выкладываем в форму для выпечки на соответствующую случаю “подстилку”. Мед разбавляем водой до состояния негустого сиропа, поливаем им тыквенные ломтики – и все это выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 15. Потом посыпаем сахаром и держим еще минут 5. Стала мягкой? Отлично! Украшаем и уплетаем!

Великий пост: 10 простых и очень аппетитных блюд

Постный медовый пирог

Ингредиенты: 

  • на полтора стакана муки – стакан орехов,
  • по полстакана сахара, меда и растительного масла,
  • пара ложечек разрыхлителя,
  • немного корицы и мускатного ореха,
  • соль.

Сам процесс. Сахар растворяем в стакане теплой воды, туда же добавляем растительное масло и мед, размешиваем, чтобы все хорошо растворилось. Смешиваем разрыхлитель, муку, соль и приправы – и отправляем сухую смесь в жидкую. Перемешиваем, добавляем муку, хорошенько вымешиваем тесто, добавляем в него орехи – и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 40.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ua/

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