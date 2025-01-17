Крем-суп с картофелем и сельдереем

Даже из самых простых и доступных продуктов можно приготовить изысканное блюдо. Отличный пример – крем-суп с сельдереем, который готовится достаточно быстро и легко.
Даже из самых простых и доступных продуктов можно приготовить изысканное блюдо. Отличный пример – крем-суп с сельдереем, который готовится достаточно быстро и легко.
Вот что меня всегда удивляло в крем супах, так это их сытность и полный сбалансированный вкус - и это притом, что зачастую из сытных ингредиентов в них входят только овощи. Этот суп - не исключение. У него нежный вкус и бархатистая текстура. Мечта, а не суп. Если вы любите сельдерей, конечно
Способ приготовления:
1. Корень сельдерея и картофель очистить и нарезать крупными кубиками.
2. Чеснок очистить, выдавить через чесночный пресс и обжарить его вместе с сельдереем в глубокой сковороде с оливковым маслом несколько минут.
3. Добавить кубики картофеля, залить примерно одним литром воды, довести до кипения и варить 20 минут.
4. Снять кастрюлю с плиты, добавить сливки, соль и перец.
5. Измельчить суп в блендере до состояния однородного супа-пюре. Если суп слишком густой, можно добавить немного молока.
Подавать, посыпав семечками.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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