Как приготовить вкуснейшее пирожное Канноли

КАК ГОТОВИТЬ

Замесить тесто из муки с сахаром, вином, и щепоткой соли. Сформировать шар и оставить его на 1 час, завернув в салфетку.

Тем временем в миске смешать сах. пудру и протёртую через сито рикотту. Добавить нарезанный на кубики апельсин и щепотку растёртой ванили. Поставить в холодильник.

Не слишком тонко раскатать тесто, разрезать его на 4 пластины, длинной примерно 10 см. Каждую пластину теста обернуть вокруг специальных стальных трубок-форм.

Соединить два края, предварительно смазав их яичным белком для клейкости. Обжарить получившиеся канноли в раст. масле.

Дать стечь излишкам масла и снять с трубок. Когда получившиеся трубочки из теста остынут, начинить их кремом из рикотты.

Посыпать сахарной пудрой, ароматизировать ванилью и украсить цукатами.