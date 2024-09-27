Как приготовить сельдь по-голландски

Ингредиенты:

Сельдь свежемороженная - 2 шт.,

Лук - 2 шт.,

Лимон - 0,5 шт.,

Сахар - около 6 ч.л.,

Соль - 4 ч.л.,

Морковь - 1 шт.,

Лавровый лист - 10-12 шт.,

Чёрный перец - 8-10 горошин (крупно-молотых)

Как готовить:

Лимон нарезаем тонкими кружочками.

Морковь трем на крупной терке.

Лук нарезаем кольцами.

Выкладываем слоями в банку: на дно - несколько колец лука, лавровый лист, щепотку моркови, кусочек лимона, 0,5 ч.л. сахара, щепотку перца.

Сверху - слой сельди.

Затем снова овощи и специи.

И так чередуем слоями, периодически придавливая, пока не доберемся до самого верха банки.

Теперь закрываем плотной крышкой и отправляем в холодильник.

На второй-третий день селёдка готова.

Приготовленная таким образом селедка получается нежная, сладкая, сочная и очень, очень вкусная.

При подаче можно полить растительным маслом и слегка посолить.﻿

Готовьте с любовью! econet

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