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«11 фраз»: упражнение для работы с обидой

Источник: b17.ru 16 ноября 2024 14174
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Обида портит нам жизнь, она не дает покоя и угнетает своего обладателя. Как можно эффективно проработать разные аспекты своей обиды, подключив собственные ресурсы? Вот полезное упражнение, которое поможет избавиться от этого деструктивного чувства.

«11 фраз»: упражнение для работы с обидой

В данном упражнении использован любимый мною формат «Неоконченные предложения». ​Фразы составлены таким образом, чтобы в процессе их завершения клиент мог поработать с различными аспектами своей обиды, разработать доступные именно ему ресурсы. Причем сделать это последовательно, логически переходя от одного этапа работы с обидой к следующему. 

Работа с различными аспектами своей обиды

Не стану подробно описывать эти этапы – пытливый ум психолога захочет отыскать заложенные в каждой фразе интервенции самостоятельно. 

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Во многих случаях, применяя упражнение «11 фраз», вы сможете существенно уменьшить обиду клиента. В других – определить те трудности, которые ему мешают. В любом случае вы сможете разработать индивидуальную стратегию дальнейшей работы с обидой, основываясь на результатах этого упражнения. 

Следующие два листа вы можете скопировать и выдать на руки вашему клиенту прямо на консультации или в качестве домашнего задания. 

Или можно скачать готовый бланк методики и распечатать его. 

«11 фраз»: упражнение для работы с обидой

Упражнение «11 фраз» 

Инструкция: 

Выберите человека, к которому у вас есть обида. 

После того, как человек будет выбран, письменно завершите следующие предложения: 

1. Самая сильная обида по отношению к нему (ней) – это обида на то, что он(а)... 

2. Я мог(ла) бы простить его (ее), если бы он(а) ...

3. Я мог(ла) бы простить его (ее), если бы я ...

4. Я думал(ла), что он(а) не заслуживает прощения, потому что ...

5. Я думаю, что он(а) заслуживает прощения, потому что ...

6. Тем более, я знаю про этого человека, что он(а) ...

7. Его (ее) вина становится не такой большой, когда я думаю о том, что ...

8. А если вспомнить про ответственность других в этой ситуации, то ...

9. Я думаю, что каждый человек имеет право на прощение, потому что ...

10. Я выбираю для себя быть человеком, который способен ...

11. Поэтому вот те слова, которые я говорю этому человеку сейчас: ...

Ответьте вашему психологу на вопросы: 

  • Что дало вам это упражнение? 
  • К каким полезным мыслям оно вас привело? 
  • Изменились ли образ этого человека и чувства к нему (хотя бы немного)? 

Послесловие 

Я буду очень рада, если это упражнение поможет вам структурировать вашу работу с обидой, получить долгожданные инсайты клиентов и «разрулить» даже самые сложные случаи.опубликовано econet.ru

Автор Мария Минакова 

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Источник: https://econet.ua/

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психология Минакова Мария обида отношения прощение вина

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