11 советов психологов для тех, кто хочет иметь счастливые отношения

Когда отношения только начинаются, обоим кажется, что гармония и страсть будут царить у них вечно. Но реальность вносит свои коррективы. И мы должны предпринимать определенные усилия, работать над отношениями, чтобы укрепить их и сделать долговременными.

Построение личных взаимоотношений – это ежедневный, кропотливый труд. Причем, обоюдный. Каждый из партнеров должен уметь сделать шаг навстречу, простить, понять, извиниться. Вот какие усилия необходимы для долговременных и прочных взаимоотношений. Без них союз окажется кратковременным и несерьезным.

Условия прочных и долговременных отношений

Терпение и понимание

Помните, что ваш партнер – это отдельная личность с определенным жизненным опытом, характером, сформировавшимися привычками. Воспитанием, наконец.

Поэтому некоторые недопонимание и разногласия просто неизбежны. Наберитесь терпения, не давайте волю отрицательным эмоциям и постарайтесь понять любимого в трудной для вашей пары ситуации.

Быть открытыми

Обсуждайте все вопросы вместе. Не скрытничайте и не давайте партнеру пищи для беспочвенных подозрений. Честность в отношениях – залог долгого и прочного союза.

Взаимоуважение

Считайтесь с личными границами своего партнера, его интересами, увлечениями и слабостями. Помните, что каждому в определенные моменты требуется уединение или дружеский совет.

Доверие

Доверие, как и открытость, является важным фактором крепких отношений. Относитесь к своей половинке как к самому себе.

Одна команда

Будьте дружной командой, действуйте заодно. Поддерживайте друг друга. Не допускайте, чтобы ваши действия вас каким-то образом разобщали.

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Смирение

Подразумевает признание своего несовершенства, ошибок и заблуждений. Будьте всегда готовы согласиться с конструктивной критикой и демонстрируйте готовность измениться к лучшему.

Любовь

Это тот материал, который цементирует отношения, стирает шероховатости и ведет сквозь жизненные бури. Без любви отношения могут быть какими угодно: дружескими, теплыми, заботливыми. Но в них не будет той искры, которая вдохновляет на завтрашний день, побуждает хранить верность и заводить потомство. Пара без любви – это просто союз двух людей, имеющих более практические, приземленные соображения.

Обсуждение отношений

Чтобы избежать раздражения, потери взаимопонимания и холодности, обсуждайте свои отношения. Не стесняйтесь говорить о своих нежных чувствах. Но и не молчите о том, что вам может не нравиться. Иначе скрытый негатив станет накапливаться и рано или поздно приведет к конфликту. В обсуждении взаимоотношений кроются ростки и доверия, и открытости, и уважения друг к другу.

Общие правила и цели

Ваш союз предполагает не только вздохи и прогулки под луной. Правда? Жизнь требует от нас принимать определенные правила реальности. И хорошо, если эти правила станут общими для вас. А жизненные цели, которые совпадают, сделают вашу пару неуязвимой перед проблемами и испытаниями. Важно двигаться в одну сторону. Многие пары обговаривают нюансы общения с друзьями, финансовые траты и другие практически важные правила, чтобы избежать возможных разногласий.

Сохранять индивидуальность

Пожалуй, не совсем правильно растворяться без остатка в своем партнере. Не забывайте о том, что вы – самостоятельная личность. Не стоит забрасывать увлечения, хобби. Если партнер не разделяет ваших пристрастий (например, вы – заядлый спортсмен, а он – домосед и любитель почитать), четко расставьте акценты, когда и как вы будете заниматься любимым делом.

Быть взаимно благодарными

Многие союзы пребывают в ожидании чего-то лучшего и не ценят то, что имеют сегодня. Самый простой навык, готовность благодарить утрачиваются в ходе совместной жизни. Хорошее отношение, забота принимаются как само собой разумеющееся. В результате обесценивается, теряется что-то очень важное в отношениях.

Благодарите друг друга за самые незначительные вещи — подарок, прогулку, заботу и внимание. Показывайте, что вы цените теплое отношение и готовы отвечать тем же.

Не всем в жизни может повести так, чтобы встретить своего человека и прожить с ним в мире и согласии долгие годы. Но, все же, многое находится в наших руках. Достаточно научиться следовать указанным советам.опубликовано econet

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