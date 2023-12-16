11 волшебных посланий, которые способствуют эмоциональному здоровью ребенка

Я привожу 11 посланий, которые способствуют гармоничному развитию, эмоциональному здоровью ребенка. Ребенку важно не только слышать их от родителей, но и видеть в их поведении, чувствовать в их отношении к нему.

Ребенок в раннем детстве – маленький исследователь. Он уже научился ходить и так и рвется куда-нибудь залезть, что-нибудь достать. У ребенка расширяются круг общения и пространство взаимодействия с предметным миром. Раннее детство – крайне важный период развития психики ребенка. Он развивается стремительно. Ярким примером этого может служить тот факт, что словаря, усвоенного в период с года до трех, достаточно, чтобы на родном языке общаться до конца жизни. Здесь имеется ввиду общение с людьми на бытовом уровне, так как ребенок усваивает конкретные понятия.

11 посланий родителей своему малышу

Один из основателей корпорации Sony, японец Масару Ибука написал книгу о важности этого возраста – «После трех уже поздно». Поэтому родителям в этом возрасте особенно важно выбрать стратегию воспитания, поддерживающее естественное развитие потенциала ребенка.

Я привожу 11 посланий, которые способствуют гармоничному развитию, эмоциональному здоровью ребенка. Ребенку важно не только слышать их от родителей, но и видеть в их поведении, чувствовать в их отношении к нему.

1. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Родительская любовь должна быть безусловной. Противовесом этому посланию служит другое, регулярно встречаемое мной в клиентских семьях: «Я буду любить тебя, если…». (здесь следуют родительские ожидания от ребенка, представления, каким он должен быть. «Я не люблю тебя, когда ты…» (что-то делаешь не так, как я хочу). Взрослый человек, не получивший в детстве безусловной любви, будет вечно искать ее в отношениях. А так как безусловная любовь в отношениях мужчины и женщины невозможна, он будет испытывать разочарование и неудовлетворенность. Отсутствие безусловной любви травмирует ребенка. Но если есть в семье хотя бы кто-то, кто любит его безусловно, у него появляется шанс вырасти психологически здоровым.

2. Мне нравится, когда ты проявляешь любопытство, исследуешь этот мир. Я сделаю твое исследование безопасным. Малышу важно одобрение родителей, когда он что-то испытывает на прочность, пробует на вкус, осваивает новые действия с предметами. Родителям важно задать рамки исследовательскому началу ребенка. Сделать его познания окружающего мира безопасными. Если ребенок, пробуя новое, видит положительную реакцию родителей, то став взрослым сможет легко и уверенно начинать новые проекты, осваивать новые профессии и реализовывать себя. А это жизненно важное качество. Бывает горько видеть, когда человек не реализовывает свои мечты и идеи по причине усвоенного когда-то в детстве запрета и неосознаваемой боязни неодобрения окружающих.

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3. Я здесь для того, чтобы позаботиться о том, что тебе нужно. Тебе не нужно брать на себя мои заботы. Часто в семье бывает, когда родители вовлекают ребенка в супружеские взаимоотношения. Это происходит, когда, например, мама рассказывает ребенку, что папа плохой и маму обидел, а ребенок идет к папе маму защищать. То есть ребенок начинает выполнять мамину работу, усиливать ее позицию в супружеском конфликте. Один мой клиент рассказывал, что после отцовской супружеской измены мама сохранила несчастливый для нее брак ради сына. И всегда ему об этом напоминала. Клиент, будучи уже взрослым, испытывал ответственность за счастье мамы и вину за ее неудачную жизнь. Порой родители ждут, что дети будут принимать решения за них, но это губительно влияет на ребенка. Это дело родителей дать детям то, в чем они нуждается, а не наоборот. Берт Хеллингер сравнивает поколения с течением реки. Река всегда течет в одном направлении и не может повернуться вспять. Также и родители отвечают за своих детей, а не наоборот, а дети отвечают за своих и так далее.

4. Я рад(а), что ты хочешь быть собой. Хорошо и правильно культивировать у ребенка умение отказываться от того, что ему не подходит. Нередко встречаются клиенты, жалующиеся на неумение сказать «нет» значимому другому. Отпустить все, что не нужно – невероятно полезное качество. Среди прочих других существует такой семейный миф как «Мы - дружная семья». В таких семьях не принято идти против общего семейного решения, традиции или сценария. Члены семьи занимаются общим делом, дети идут по стопам родителей, есть запрет на выражение агрессии. В таких семьях ребенку тяжело быть собой, если его потребности и желания отличаются от семейных. Тогда приходится отказываться от «Я», ради «Мы». Даже взрослому человеку порой трудно противостоять семейному давлению.

5. Сердиться хорошо. Мы в полном порядке, когда сердимся. Часто встречаются обратные родительские послания – «Сердиться нельзя, это плохо», «Какой же ты злюка», «Нельзя сердиться, а то с тобой дружить никто не будет». Запрет на злость приводит к тому, что это чувство остается невыраженным. Оно никуда не девается и живет в теле ребенка в виде зажимов и блоков, остается такой «бомбой замедленного действия», которая проявит себя либо в психосоматике либо как-то косвенно (например, ребенок не кричит, не ругается, зато методично мучает свою собаку или устраивает мелкие гадости) либо чрезмерным выплеском эмоций и т.д. Ребенка важно обучить проявлять это чувство, канализировать его в социально приемлемое русло. Увечить нельзя, портить дорогое имущество нельзя, говорить о чувствах можно. В детском саду, куда я вожу своего ребенка, есть специальное место, где можно проявить злость. Это уголок в спальне, где лежит «коврик злости». Любой ребенок из группы может подойти туда и потереть с силой об него ноги и проявить таким образом свое чувство.

6. С тобой все в порядке, когда ты испытываешь страх, делая что-то по-своему. Страх, тревога имеют защитную функцию в жизни человека. Недолго проживет тот, кто не ведает страха. Смелый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто, преодолевая страх, идет и делает свое дело.

7. Ты в порядке, когда печалишься, грустишь, тоскуешь. Ребенок, встречаясь с негативными эмоциями учиться справляться с ними, проявлять их, канализировать. Стратегия родителей, когда ребенок расстроен или плачет из-за какой-то ситуации в том, чтобы сначала успокоить его, поддержать, а уж потом апеллировать к разуму ребенка, объясняя почему так произошло. Часто ребенку помогает успокоиться, когда родители проговаривают чувства, которые ребенок в данный момент испытывает. Это может выглядеть примерно так: «Я вижу, что сейчас тебе грустно, печально, больно, я тебе сочувствую и грущу вместе с тобой. Но боль и горечь не будут длиться долго, они скоро пройдут. Всем людям иногда бывает также грустно, как тебе сейчас».

8. Я не оставлю тебя ни за что на свете. Потребность в безопасности актуальна для ребенка с рождения. Это послание дарит ребенку чувство надежности, опоры. При неблагоприятной атмосфере в семье (ссоры, замалчивание, развод родителей) ребенок чувствует себя в опасности, его среда нарушается, что приводит к формированию страхов. При неудовлетворенности потребности в защите, ребенок становится тревожным, начинает чего-либо бояться.

9. Ты можешь быть самим собой и при этом рассчитывать, что я буду с тобой ради тебя. Принятие родителями уникальности ребенка освобождает его от необходимости оправдывать ожидания, быть таким, каким его хотят видеть родители.

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10. Я люблю наблюдать, как ты взрослеешь и становишься самостоятельным. Родителям важно позволять ребенку пробовать что-то делать самому. Например, ребенок учиться есть сам, у него плохо получается поначалу, ложка попадает куда угодно, но только не в рот, все на расстоянии метра вокруг покрывается кусочками еды, да и сам ребенок чистым не остается. В этот момент желание мамы подойти и накормить очень велико. Ведь это проще, чем мыть кухню, переодевать ребенка и т.д. Плюс, если ребенка кормить, он съест больше. Но в таком случае мы препятствуем развитию самостоятельности ребенка. А приводит это в некоторых случаях к тому, что мамы пожизненно «кормят» своих половозрелых чад из ложечки.

11. Я люблю и ценю тебя. О любви я уже писала, но ребенку так же важно ощущать себя ценным, уникальным, рожденным для чего-то светлого и хорошего.опубликовано econet

Автор Наталья Полякова

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