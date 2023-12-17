Лиз Бурбо: действительно ли Вы любите своего партнера?

Перед тем, как Вы прочтете эту статью, я рекомендую Вам записать, как именно Вы выражаете свои чувства своему партнеру.

Перед тем, как Вы прочтете эту статью, я рекомендую Вам записать, как именно Вы выражаете свои чувства своему партнеру.

Давайте, для начала, определим, что же такое истинная любовь.

Принимать другого таким, какой он есть, особенно когда вы не согласны с ним или не понимаете его. Принятие означает отсутствие малейшего осуждения с позиции «хорошо» или «плохо», отсутствие обвинения и попыток изменить другого человека.

Знать, что он любит вас, даже когда не хочет доставить вам удовольствие. «Доставлять удовольствие» не значит «любить».

Принимать, что его потребности для него важнее ваших.

Чувствовать себя комфортно, даже если ваш партнер не следует вашим советам или думает не так, как вы.

Спрашивать, чего хочет он, вместо того, чтобы принимать решения за него.

Знать, что ни у кого нет власти и возможностей сделать своего партнера счастливым, помня, что счастье находится внутри каждого из нас.

Вероятно, с первого взгляда вам такое определение нравится и вы с ним согласны, ведь именно о такой любви вы всегда мечтали!!! Но вы думаете: МОЙ ПАРТНЕР НЕ ГОТОВ К ТАКИМ ОТНОШЕНИЯМ!!!

Это означает, что вы бы хотели изменить своего партнера и своей ответственности вы не осознаете. В реальности вы говорите: Я готов применять правила истинной любви, при условии, что мой партнер тоже будет готов к этому. Напомню вам, что вы никогда не сможете собрать урожай плодов, которые вы не посадили! Хотите прожить опыт безусловной любви со своим партнером? ПОСЕЙТЕ СЕМЕНА БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ В ОТНОШЕНИЯХ С НИМ! Сможете всегда узнать, какие именно семена вы посеяли.

Признаете ли вы, что часто вы строите иллюзии на свой счет? Знайте, что так вы отдаете власть своему эго. Но вы можете не позволять ему управлять и контролировать собой. И для этого нужно осознавать, насколько сильно его влияние в вашей жизни. Можете быть уверены, что эго управляет вашей жизнью, если вы проживаете дискомфорт, эмоции, страхи и т.д. Все те голоса, которые управляют вами в повседневной жизни, и есть проявлением вашего эго.

Обсуждали ли вы с вашим партнером ваши взаимные желания и потребности? Если да, то вы, наверняка, заметили, насколько они разные. Например, один хочет ходить в кино один раз в неделю, а другой – только один раз в месяц. А что делать, если один из вас вдруг влюбится в другого человека? Обсуждали ли вы, как вы поступите, случись такое? Вы честно скажете об этом или предпочтете врать друг другу?

Я знаю пары, в которых один партнер говорит: Если такое случится, я предпочел бы узнать об этом, вместо того, чтобы тихо подозревать и волноваться. А второй партнер отвечает: Что касается меня, мне лучше не знать об этом, если только ты по-прежнему будешь счастлив со мной.

Любите ли вы друг друга настолько, чтобы договориться о подобных вещах? Договоренности позволяют каждому партнеру как можно чаще прислушиваться к своим потребностям и уважать свои пределы.

Какой будет ваша реакция, если ваш партнер решит отправиться в отпуск без вас из необходимости побыть в одиночестве, чтобы принять нужные для себя решения? Скорее всего, вы решите, что он больше не любит вас. И это снова решение вашего эго! Если вам самим понадобится побыть наедине с самим собой, сможете ли вы сказать об этом своему партнеру? Я знаю многих людей, у которых возникало подобное желание после многих лет совместной жизни, но они так и не решались сказать об этом своему партнеру. Они не решались последовать за своим сердцем.

По мере того, как вы начнете применять правила безусловной любви, вы заметите, что для вас не будет составлять труда позволить своему партнеру реализовывать его истинные потребности. И так вы пожнете свои плоды: он будет счастлив, видя, как реализовываются ваши личные желания и потребности.

Любить по-настоящему – это хотеть, чтобы ваш партнер был счастлив. ВНИМАНИЕ: я не говорю, что ВЫ можете или должны сделать его счастливым. Ведь именно так считает ваше эго! Те, кто считает, что наделен таким правом и способностью, редко позволяют сказать «нет» или признаться, что их потребности отличаются от потребностей партнера. Помните, что очень часто СКАЗАТЬ «НЕТ» другому человеку означает СКАЗАТЬ «ДА» самому себе. Ведь счастье находится внутри нас, и лишь наше восприятие или наши реакции определяют, будем мы счастливы или несчастны.

Гармоничные отношения необходимы для того, чтобы иметь лучшее качество жизни, чем если бы вы жили один. Иначе, какой смысл семейных отношений? Чем меньше вы прислушиваетесь к своим потребностям, тем больше вы ожидаете, что ваш партнер исполнит то, чего вы хотите, доказав тем самым свою любовь.

Последствия этого – жизнь в страхе, неудовлетворенности, гневе и с чувством вины. Именно поэтому любовные отношения часто складываются с трудом и длятся все меньше и меньше. По статистике 2014 года средний срок любовных отношений – от девяти месяцев до двух лет. И это касается любых отношений: 24% супружеских пар, 41% пар, находящихся в гражданском браке и 35% пар, которые живут отдельно, не выдерживают испытание даже таким непродолжительным временем.

Мне приятно отметить, что в последнее время все больше и больше пар укрепляют свои отношения, начав применять на практике понятия ответственности и истинной любви.

А вы? Чего хотите вы? Вам остается принять решение и переходить к действиям!опубликовано econet

Автор: Лиз Бурбо, перевод - Ия Зайцева

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