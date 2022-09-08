Как приготовить салат под свекольным соусом

В соус можно добавить мелкопорезанный укроп или любую другую зелень, или посыпать сверху...45rg

Ингредиенты:

листовой салат

Для Соуса:

свекла, 50-60 гр.

семечки подсолнечные (сырые), 75-100 гр.

сок 1 лимона

сок 1 апельсина

1 помидор

соль по вкусу

укроп по желанию

Приготовление:

1. Семечки перемолоть в муку.

2. В мощном кухонном комбайне или блендере измельчить свеклу и помидор. Добавить лимонный и апельсиновый сок, а также соль и молотые семечки, взбить до однородного состояния.

3. В полученный соус можно (по желанию) добавить мелкопорезанный укроп (или любую другую зелень), или посыпать сверху. Можно вообще без укропа обойтись. Это уже как вам больше нравится.

4. Свекольным соусом заправить листовой салат, и вуаля – обед готов!опубликовано econet.ru