Лекарство от старости: почему мы так боимся взрослеть

Рано или поздно нам всем предстоит столкнуться с осознанием важного факта, от которого легко впасть в депрессию: с годами время летит быстрее. Дни и годы мчатся мимо нас со все нарастающей скоростью, и причину этого явления можно объяснить математически. Для годовалого ребенка один год — это целая жизнь, а для сорокалетнего взрослого один год — всего лишь одна сороковая часть жизни.

По сути, это означает, что мы движемся с ускорением по направлению к могиле. Но не надо делать из этого драму — «Теории и практики» перевели статью автора блога Raptitude о том, как направить внимание на объекты реального мира, а не на размышления о них.

Возраст начинает ощущаться по-новому примерно в 34 года. 33 года — это почти что 31, 31 всего на пару веселых летних сезонов старше, чем 29, а 29 — это, пожалуй, тот идеальный возраст, в котором все хотели бы задержаться подольше.

34 же становится вехой принципиально иного порядка. Совсем скоро настанет 35, а одни президентские выборы спустя — уже 39, то есть почти 40. Примерно в этот момент жизнь достигает зенита и начинает идти на спад, хотя говорить о старости еще очень и очень рано.

Впрочем, цифры ничего не значат. Они нужны для того, чтобы вводить нас в заблуждение. Именно из-за этого свойства человеческого ума цены в розничной торговле заканчиваются на 99, парадокс Монти Холла продолжает оставаться актуальным, а статистика открывает широкие возможности для махинаций.

Если на время забыть о цифрах и попытаться объективно оценить изменения, происходящие в процессе так называемого старения, результаты окажутся весьма позитивными. С возрастом люди становятся более спокойными, счастливыми, мудрыми и уверенными в себе. Они учатся извлекать больше удовольствия из самых обыденных явлений, становятся менее подвержены кризисам и реже поддаются страхам. Количество проблем остается более-менее прежним, но решения для них находятся быстрее. С возрастом проще справляться с трудными заданиями.



«Впрочем, цифры ничего не значат. Они нужны для того, чтобы вводить нас в заблуждение. Именно из-за этого свойства человеческого ума цены в розничной торговле заканчиваются на 99»

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Тем не менее общество постоянно навязывает нам мысль о том, что старения надо бояться. Якобы чем старше мы, тем хуже для нас, и каждый день рождения после 29-го должен восприниматься как маленькая трагедия.



В 34 мы только начинаем постигать процессы старения, которые по-настоящему заявят о себе года этак в 64. Но есть все основания полагать, что вышеперечисленные позитивные явления с возрастом будут только нарастать — вплоть до самой смерти.



Естественно, приходится идти на некоторые уступки. В 5 лет можно было упасть и не ушибиться, обедать мороженым и прекрасно после этого себя чувствовать, кожа всегда оставалась чистой и гладкой. Впереди же нас ждут боли в суставах и прочие недуги — но, несмотря на это, с возрастом мы приобретаем больше, чем теряем.



В конце концов, что мы на самом деле теряем? И почему мы склонны думать, что это плохо?



Прежде всего надо понять, что боимся мы не старости, а того, что наступает после нее. Мы путаем старость со смертью, но на самом деле это два разных явления. Глупо полагать, будто к смерти нас приближает только старость. Тот факт, что жизнь когда-то закончится, становится известен нам в очень раннем возрасте, причем закончиться она может в любой момент, тем самым сразу же сделав все связанные со старением проблемы нерелевантными.





С годами тело становится физически слабее. Но наше самочувствие и уровень физической подготовки в будущем напрямую зависят от того, сколько внимания мы им уделяем сегодня, на данном этапе жизни. Даже если начать заниматься фитнесом в 30 лет с нуля, вы будете чувствовать себя в 35 более сильным и выносливым, чем в 25.

И поверьте — все равно найдутся такие 65-летние персонажи, которые будут лучше качать пресс и смогут сделать больше отжиманий, чем вы. Физические резервы организма с возрастом идут на спад, но подавляющему большинству из нас они и не нужны в своем максимальном объеме.

В современном обществе присутствует возрастная дискриминация. Это отвратительно, но не то чтобы совсем непереносимо. Данное явление представляет собой не функцию старости, а, скорее, побочный эффект существования в культуре, в которой переоценена молодость. Иными словами, преодолеть возрастную дискриминацию можно, не только чудесным образом помолодев, но и другими способами. Во многих культурах и в прошлом, и по сей день возраст вызывает почтение и уважение.

Мы постепенно утрачиваем физическую красоту — по крайней мере, в ее самом приземленном биологическом проявлении (теряем волосы, покрываемся морщинами). Но при условии определенной работы над собой это можно компенсировать прогрессом в других аспектах: стать более приятным в общении, начать более четко формулировать свои мысли и научиться сразу располагать к себе окружающих (если у вас, конечно, есть такая цель).

Пусть ваша красота и увядает на наиболее поверхностном уровне — взамен можно развивать харизму и привлекательность в любом другом ее понимании. Впрочем, и внешняя красота может быть сохранена или даже увеличена в среднесрочной перспективе. Если вы разделяете эти ценности, инвестируйте в собственное здоровье и занимайтесь фитнесом.

«Мы постепенно утрачиваем физическую красоту. Но при условии определенной работы над собой это можно компенсировать прогрессом в других аспектах»

Для женщин характерна уникальная проблема, связанная с возрастом: способность рожать здоровых детей утрачивается довольно быстро. Так что задача обзавестись биологической семьей относится к числу тех немногих вещей, с которыми надо разобраться как можно скорее (опять же, если вы преследуете такую цель).

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Лично я с готовностью примиряюсь с тем, что мои физические качества постепенно сходят на нет, но при этом я становлюсь более образованным, добродушным, умелым и мудрым. Нет ни одной причины полагать, будто я утрачу эти замечательные свойства просто в силу возраста, — разве что совсем уже на подступах к смерти.



Конечно, ежегодный прогресс невозможен без намерения ежегодно прогрессировать. Самосовершенствование не происходит случайно, само по себе. Многое из того, что возраст якобы отбирает у нас — здоровье, возможности, оптимизм, уверенность, сила личности, — мы на самом деле отдаем добровольно. Если прогресс в значимых сферах станет для вас перманентным приоритетом, тогда каждый день рождения будет знаменовать рост ваших способностей и навыков, а не атрофию и потери.

Однако если вы скажете себе, что в плане фитнеса ваш поезд ушел, то он действительно ушел. То же самое произойдет с поездами в плане и работы вашей мечты, и кругосветного путешествия, и написания великого романа. Вы не опоздали на эти поезда, вы просто перестали воспринимать их как свои.

Многие люди особенно четко ощущают утрату возможностей. Спектр того, что вы потенциально могли бы сделать со своей жизнью, постепенно сужается по мере того, как вы оказываетесь втянутыми в многочисленные обязательства текущего момента.

Возможно, дело не в возрасте, а в культурной норме позволять своим привычкам стагнировать, как только вам исполнилось 30. За этим идет постепенная деградация из режима прогресса в режим поддержания. Если вы посвятили карьере 5 или 10 лет, переключиться на что-то новое и лучшее будет сложнее, потому что это обычно подразумевает снижение зарплаты.

Мы берем на себя семейные и рабочие обязательства, на которые запросто может уходить вся наша энергия — в том случае, если мы однажды позволили себе убрать самосовершенствование из списка не подлежащих обсуждению приоритетов.

Если вы проживаете жизнь в режиме поддержания, тогда с каждым годом вы отступаете на одну ступень. Если вы просто стареете, без того чтобы совершенствоваться, привычные вещи и явления становятся все более и более тяжелыми.

Ход времени не является проблемой для того, кто твердо намерен с течением лет улучшать каждый важный аспект своей жизни. Да, по-прежнему иногда приходится идти на уступки. Но попрощаться с гладкой кожей и олимпийскими амбициями легче, когда знаешь, что движешься к богатству, мудрости, умениям, личной свободе и самообладанию.





«Тот, кто неустанно самосовершенствуется, всегда устраивает свою жизнь таким образом, чтобы она постоянно приносила дивиденды свободы и радости»

Если вы поставили перед собой долгосрочные цели, возраст преподнесет вам превосходные утешительные призы. Например, если вы намерены прийти в марафонскую форму или удвоить свой доход через три года, разве плохо будет стать на три года старше? Болезни и физиологические проблемы неизбежны, но их можно отсрочить благодаря долговременной заботе о своем здоровье. А когда они наконец нагрянут, с ними можно научиться управляться с помощью мудрости и одухотворенности — если, конечно, развитие этих качеств ранее стало частью вашего образа жизни.

Человек, занимающийся самосовершенствованием, создает себе свободу — долгосрочную свободу. Потратить пять лет на переход к такой работе, которая не будет сводить вас с ума, может показаться трудным делом в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной будет восприниматься намного легче. Потеть на тренировке тяжелее, чем пропустить тренировку, но если смотреть в масштабах не потраченного на упражнения часа, а всей жизни, то тренировка приводит к обретению большей свободы.

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Тот, кто неустанно самосовершенствуется, всегда устраивает свою жизнь таким образом, чтобы она постоянно приносила дивиденды свободы и радости. Дело только в том, чтобы взять верный курс и проживать каждый год, развивая свои умения, приумножая богатство и обретая мудрость. И тогда каждый очередной день рождения будет не признанием еще одной потери, а переходом на новый уровень. опубликовано econet

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