Упорно богатеем: 19 вещей, которых надо избегать

Каждый мечтает о том, чтобы стать богатым человеком и ни в чем себе не отказывать, но далеко не всем это удается — давайте разберемся, почему.

Американские исследователи изучили богатых людей основательно, понаблюдав и проследив жизненный путь 500 миллионеров и миллиардеров. На тему, как разбогатеть, написана не одна книга. Из них можно узнать о 19 совершенно непробиваемых железных барьерах, мешающих нарастить капиталы.

Первый: Отсутствие четкой цели.

Как водится, большую задачу нужно разделить на множество маленьких и методично их решать, достигая определенной цели. Придется составить личный план экономии с конкретными промежуточными целями. Затем следует составить финансовый план или стратегию инвестиций. Ведь деньги должны эффективно работать, а не лежать под матрасом.

Второй: Недостаток амбиций.

Вам придется не просто сильно захотеть поставить планку выше среднего, но и быть готовым на жертвы, чтобы ее взять.

Третий: Неправильное применение своего образования.

Деньги зарабатывают не те, у кого больше знаний, а те, кто умеет их использовать. При этом знания надо умножать — интеллект требует постоянной тренировки. Многие современные миллионеры и миллиардеры (особенно в сфере IT) — настоящие книжные черви.

Четвертый: Отсутствие самодисциплины.

Либо вы сами возьмете верх на своими слабостями, либо они победят вас — третьего не дано. Одна из главнейших формул богатого человека — трать меньше, экономь больше.

Пятый: Отсутствие физической нагрузки.

Как бы это банально ни звучало, но без здоровья успеха не будет. Бег, тренажерный зал, йога — что-нибудь из этого всегда есть в плотном графике любого миллионера. Переедание, плохой сон и даже негативный эмоциональный настрой — все это можно победить при помощи физической нагрузки.

Шестой: Прокрастинация.

Самая обычная лень — главная причина большинства провалов. Закройте страничку социальной сети или видео с котами, выключите много раз прослушанный альбом Ланы Дель Рей или Rolling Stones. Начинайте действовать прямо сейчас!

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Седьмой: Отсутствие настойчивости.

Большинство из нас — любители новых начинаний. Но завершить начатое — это совсем другое дело. К сожалению, многие люди склонны сдаваться при первых признаках поражения. Не останавливайтесь, пока не добьетесь желаемого.

Восьмой: Негативный настрой.

Вместе с банальной ленью это главный враг успеха. Взращивание капиталов подразумевает взаимодействие со множеством людей. Не думайте, что окружающим нужен диплом психотерапевта, чтобы раскусить вас. Пока вы сохраняете негативный настрой, о нормальном взаимодействии с окружающими и речи быть не может.

Девятый: Нерешительность.

Большинство людей, чье личное состояние превышает миллион долларов, принимает решения оперативно. Успешные люди знают: если долго взвешивать все «за» и «против», окно возможностей просто закроется. Лучше принять плохое решение, чем не принимать никакого.

Десятый: Неправильная спутница или спутник жизни.

Полное отсутствие гармонии в отношениях со спутником или спутницей жизни, скорее всего, приведет и к провалу в финансовом плане. Ученые из Вашингтонского университета в ходе продолжительных исследований даже пришли к выводу, что у счастливых пар годовой заработок в среднем на $4 тысячи (на каждого) больше, чем у несчастливых.

Одиннадцатый: Нежелание рисковать.

Все успешные люди рискуют. Чрезмерная осторожность приводит к тому, что многие даже и не пытаются поймать удачу за хвост. Например, вложение в рынок акций — это такой же риск, как прыжок со скалы. Но зачастую он более чем оправдан.

Двенадцатый: Знакомство не с теми людьми.

Важно окружать себя талантливыми людьми, нацеленными на успех. Причем это касается и друзей, и коллег, и даже босса. Человек в той или иной степени копирует поведение коллектива — так уж он устроен.

Тринадцатый: Нежелание уйти с ненавистной работы.

Добиться успеха на ненавистном поприще физически невозможно. Проще говоря, если в школе была пятерка по литературе и тройка с минусом по математике, лучше не стараться стать главным бухгалтером. Если работа приносит только расстройство и сильный стресс, стоит подумать об уходе. Решение серьезное, но оно может стать залогом будущего финансового успеха.

Четырнадцатый: Попытки быть хорошим во всем.

Универсальный специалист никогда не бывает по-настоящему силен в чем-то одном. Освоить все сферы деятельности невозможно, надо вовремя сузить свой фокус. Например, стать миллионером и талантливым виолончелистом — несбыточная мечта: на это просто не хватит сил и времени.





Пятнадцатый: Отсутствие страсти.

Искренний энтузиазм заразителен. Энтузиаст легко заставит целую группу людей делать то, что ему нужно, причем без особого принуждения. Инертный человек так и оставит окружающих безразличными. Хороший пример искреннего накала страстей — Дональд Трамп. Да, этот миллиардер подчас слишком эмоционален, но он накопил огромное личное состояние и сейчас является одним из главных претендентов на пост президента США, несмотря на отсутствие партийной поддержки.

Шестнадцатый: Узколобость.

Узколобое мышление — совсем не то же самое, что сознательное сужение фокуса на нескольких вещах. Узколобость губит любые инновационные идеи, а не просто отсекает то, что не относится к основной цели. Успешные люди думают по-другому. Для того чтобы приобщиться к иному образу мысли, можно попытаться расширить круг общения, разумеется, помня о качестве коллектива.

Семнадцатый: Замкнутость и неумение общаться.

Это качество еще опаснее узколобости. Замкнутый человек просто обречен на провал. Финансовый успех подразумевает под собой не только стратегию, но и шарм. Замкнутые люди его лишены. Социальные навыки стоит развивать, даже если к этому нет склонности.

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Восемнадцатый: Умышленная ложь.

И в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе ложь способна принести несколько побед. Но затем она может вернуться и разрушить все то, что было создано при помощи нее.

Девятнадцатый: Надежда быстро разбогатеть.

Забудьте про казино и лотереи. Как сказал Уоррен Баффетт, медленно создать внушительное состояние не так уж и сложно. А вот разбогатеть быстро практически невозможно. Гуру из Омахи знает, о чем говорит: он не играл в азартные игры, а всю жизнь инвестировал в относительно стабильные акции, показывающие умеренный рост, вроде Coca-Cola, железных дорог или кетчупа Heinz.опубликовано econet

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