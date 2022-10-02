Когда мы судим всех и вся, мы ничему не учимся Когда я научился не осуждать людей, то стал более счастливым человеком и лучшим другом.
Когда мы судим всех и вся, мы ничему не учимся. Когда я научился не осуждать людей, то стал более счастливым человеком и лучшим другом. Это было одно из самых невероятных изменений, которые я сделал в своей жизни.
Я не стану врать, что никогда не осуждал других. Мы все склонны делать это, как бы это сказать, по умолчанию. Это человеческий инстинкт, и я не исключение. Но я научился останавливаться в нужный момент и распознавать ситуации, когда осуждение причиняет вред.
Что я заметил, наблюдая за людьми (включая себя), которые осуждают других?
- Они не знают всей истории и не могут понять, что довелось пережить тому или иному человеку.
- Они имеют нереальные и неоправданные ожидания.
- Они подсознательно верят, что лучше тех, кого осуждают.
- Они эгоистичны и сосредоточены только на себе.
- Они перестают быть благодарными за то, что у них есть, и испытывать сострадание к тем, кому повезло меньше.
- Они не желают учиться, вместо этого они осуждают и отвергают людей, которые отличаются от них.
- Они не могут помочь сложившейся ситуации с позиции осуждения.
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Как происходит так, что мы начинаем осуждать других людей
Позвольте мне привести пример из личной жизни.
У меня есть старый друг, который не следит за своим здоровьем, он страдает избыточным весом и высоким давлением, а ещё ест фастфуд и не занимается спортом. Я знаю, что он может улучшить своё здоровье, просто изменив свои ежедневные привычки. Я осуждаю его за то, что он делает, и часто раздражаюсь в его присутствии. Я косвенно оскорбляю его своими самоуверенными комментариями и ухожу, когда наш разговор заходит в тупик.
Подобная тенденция в отношениях между людьми наблюдается сплошь и рядом. А теперь давайте подробнее рассмотрим, что на самом деле происходит в моей ситуации…
Во-первых, мне никогда не понять, что переживает мой друг, как и его взгляды на мир. Правда заключается в том, что он глубоко обеспокоен своим плохим здоровьем. Он считает себя некрасивым и испытывает страх. Он не способен принимать рациональные решения, поскольку не доверяет себе. Из-за своей депрессии он отчаянно пытается не думать обо всём, что связано с его здоровьем.
Ему становится легче, когда он смотрит сериалы и что-нибудь жуёт в это время. Он пытается справиться со сложившейся ситуацией. И в самом деле, я неоднократно делал подобное в прошлом, и у меня ничего не получалось. Я сталкивался с трудностями. Я чувствовал себя подавленным. Я пытался справиться с проблемами нездоровыми способами. Получается, я ничем не лучше его, даже если и считаю так.
Более того, я не замечаю того, каким удивительным человеком он является, несмотря на свои проблемы со здоровьем. Я должен быть благодарным за это. Он действительно замечательный, именно поэтому я и дружу с ним. Но я забываю об этом, когда осуждаю его.
Я проявляю эгоцентризм, считая себя «лучше», указывая ему, каким он «должен» быть, раздражаясь и думая, что мои чувства важнее его внутренней боли. Я не пытаюсь понять, что на самом деле творится у него душе и почему. Вместо этого, я просто осуждаю его. Придерживаясь такой позиции, я не могу ему помочь, потому что считаю, что все разговоры с ним не стоят моих усилий.
Как прекратить осуждать человека, если Вы уже начали это делать
В первую очередь, необходимо осознать, что Вы это делаете. Чтобы приобрести данный навык, необходима практика
Но есть два чётких признака, по которым Вы можете определить, что кого-то осуждаете:
После того как Вы поймаете себя на мысли о том, что занимаетесь осуждением кого-либо, остановитесь и сделайте глубокий вдох. Не нужно пускаться в самобичевание. Просто задайте себе несколько вопросов:
После того как Вы сделаете это, проявите доброту и сострадание. Возможно, этому человеку необходимо, чтобы его выслушали без осуждения и проявления контроля.
В любом случае помните, что Вы не сможете помочь им с позиции осуждения, которое, к тому же, является стрессовым занятием.
Мантры, которые помогут Вам перестать осуждать людей
Я осознал всё, что обсуждалось выше, однако часто забываю об этом, пребывая в разгорячённом состоянии. Тем не менее, я реализовал уникальную стратегию, чтобы перестать осуждать людей.
В двух словах: я постоянно напоминаю себе о том, что нельзя осуждать людей. Каждый раз, когда я чувствую, что мне хочется осудить человека, я читаю про себя следующие мантры.
1. Смотри внутрь себя, в первую очередь. Когда встречаются два человека, приз всегда достаётся тому, кто лучше понимает себя. Он(а) чувствует себя увереннее, спокойнее и непринуждённее в присутствии других.
2. Не ленись и не осуждай людей. Будь добрее. Узнай о том, что произошло. Выслушай. Будь проще. Будь открытым. Будь понятливым. Будь хорошим человеком.
3. У каждого человека своя история жизни. Помни об этом. Уважай и принимай его таким, каким он есть.
4. То, как мы относимся к людям, с которыми в чём-то категорически не согласны, является показателем того, что мы знаем о любви, сострадании и доброте.
5. Делай всё возможное, чтобы сохранить искреннюю любовь в своём сердце. Чем больше прекрасного Вы видите в других людях, тем больше хорошего Вы раскроете в себе.
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6. Присутствуйте в настоящем моменте. Будьте добры. Хвалите людей, чтобы раскрыть их сильные стороны.
7. Все мы выбираем разный путь в поисках счастья и самореализации. Если человек не следует той же дорогой, что и Вы, это не значит, что он потерялся.
8. Когда Вы спорите с человеком, учитывайте только нынешнюю ситуацию. Не ворошите прошлое.
9. Люди, которые принимают Вас со всеми Вашими недостатками, действительно любят Вас. Не забывайте об этом.
10. Что бы ни случилось, не теряйте доброты по отношению к окружающим.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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