Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Источник: lchf.ru 13 декабря 2024 6648
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Замечательный аналог хлебцев, мне нравится есть их с супами, и с утра на завтрак с омлетом. А так же замечательная закуска к вину. Делаются очень просто и достаточно быстро.

Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Замечательный аналог хлебцев, мне нравится есть их с супами, и с утра на завтрак с омлетом. А так же замечательная закуска к вину. Делаются очень просто и достаточно быстро.

Ингредиенты:

  • Семена Чиа — 50 гр. (5 ст.л.)
  • Сыр чеддер — 45 гр.
  • Вода холодная — 40 мл.
  • Псиллиум — 15 гр. (1 ст. л.)
  • Масло оливковое  (1 ст. л.)
  • Орегано — 2 гр. (1 ст. л.)
  • Паприка — 1 гр. (1/3 ч. л.)
  • Соль, перец по вкусу.

Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Как приготовить:

Сыр натрите на мелкой терке.

Возьмите глубокую миску, смешайте все сухие ингредиенты (семена чиа, сыр чеддер, псиллиум, орегано, паприку, соль, перец и тщательно перемешайте.

Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Затем добавьте оливковое масло, воду и замесите тесто.

Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Застелите противень пергаментной бумагой, или силиконовым ковриком для выпекания.

Раскатайте или разровняйте руками тесто ровным слоем, примерно 2 — 3 мм.

Раскатывать будет удобнее, если накрыть тесто пищевой пленкой.

Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Поставьте выпекаться при температуре 190ºС на 30-35 мин. масса должна подсохнуть, но не высохнуть полностью.

Выньте из духовки, нарежьте на полоски или как вам больше понравится.

Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

И поставьте еще в духовку на пять минут.

Достаньте из духовки и дайте остыть.

Готовим с любовьюeconet!  

Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Читайте также: 

Напиток для жарких дней — идеальный, к тому же полезный!

Пхали из молодой крапивы

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

еда рецепты гриссини хлеб чиа сыр

Еще от lchf.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Чувства не обманывают, обманывают составленные по ним суждения. Иоганн Вольфганг фон Гёте
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.