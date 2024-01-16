Фасции, в том числе связки, апоневрозы, капсулы некоторых внутренних органов и мышц, брюшина, плевра, перикард, ТМО, надкостница, можно представить себе как систему, объединяющую все структуры человеческого тела, в виде, так сказать, фиброзного, «мягкого» скелета.

Соединительная ткань, начинаясь (начало условное) с перегородок подкожной клетчатки, переходят на мышцы, затем, в виде оболочек, распространяют свое присутствие в организме на внутренние органы, оплетают нервы, проникают в череп и спинномозговой канал, проявляясь в виде синовиальной жидкости в суставах, как смазывающая жидкость между тканями и среда обитания клеток (МКМ – межклеточная матрица), присутствует в организме повсеместно.

Как видим, соединительная ткань в организме присутствует во всех структурах. И, конечно же, соединительная ткань осуществляет связь внутренних органов между собой, с костным скелетом и скелетными мышцами.

Очевидно, внутренние органы через фасции способны обмениваться информацией о своем состоянии друг с другом и скелетными мышцами, осуществляя, таким образом, взаиморегуляцию и адаптацию. И об этом нам, работающим методом «Касание ангела» знать обязательно. В методе «Касание ангела» (КА) осанка является базовым критерием оценки состояния здоровья – правильная осанка есть залог здоровья.

В методе КА действует принцип «Внешнее равно внутреннему». То есть внутреннее состояние регулирует состояние внешнее, например, состояние внутренних органов регулируют состояние скелетной мускулатуры, отражается в виде позно-тонической реакции скелетной мускулатуры.

Если, например, «скрутило» живот, то осанка примет такую позу, которая будет формировать наиболее комфортное пространство для внутренних органов, чтобы снять боль. Очевидно также, наличие связи психо-эмоцианального состояния человека с его осанкой. Психо-эмоцианальное состояние обязательно изменит осанку.

По представлениям древневосточных, в частности тибетской, медицинских концепций человеческий организм имеет множество энергетических каналов, которые можно объединить и выделить в две группы – инь- и ян-меридианы.

Из множества каналов группы янских каналов выделяют следующие каналы – желудка, мочевого пузыря, тонкого кишечника, толстого кишечника, желчного пузыря и тройного обогревателя. Иньская группа каналов представлена следующими – селезенки, почек, сердца, печени, легких и перикарда.

Энергетические каналы имеют внешние и внутренние ходы. Внешние каналы также можно представить в виде последовательной цепи мышц, имеющих общие места прикреплений на скелете и объединенных в миотатические синкинезии.

Эти миотатические синкинезии в восточной медицине называются сухожильно-мышечными меридианами. Естественным будет предположить, что внешние ходы сухожильно-мышечных меридианов посредством фасций соединены с определенными внутренними органами и образуют внутренние ходы сухожильно-мышечных меридианов и объединяются в единую сеть миовисцерофасциальных связей. Наличие висцеро-моторных и моторно-висцеральных связей также доказывается русской физиологической школой М.Р. Магендовича (Магендович М.Р. «Моторно-висцеральные и висцеро-моторные рефлексы».)

Правильная осанка является основополагающим в создании и удержании равновесия, наиболее отвечающего благоприятному функционированию человека на всех слоях жизни очень продолжительное время. Хотя не исключаю, что равновесие можно создавать и другими способами, на более короткие промежутки времени.

Концепция об идеальной осанке в методе "Касание ангела" это как программа максимум, к которой нужно стремиться. Это как светлое будущее, которое манит, мотивирует и движет. опубликовано econet

Автор: Алтынбаев Зуфар

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