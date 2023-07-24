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Прощай, чувство вины! Как распрощаться с внутренним критиком

Источник: vegetarian.ru 24 июля 2023 5590
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Простая практика, как распрощаться со своим внутренним критиком и научиться по-другому смотреть на то, что с нами происходит.

Прощай, чувство вины! Как распрощаться с внутренним критиком

Элизабет Джеррард, терапевт, диетолог-вегетарианец предлагает очень простую практику, как распрощаться со своим внутренним критиком и научиться по-другому смотреть на то, что с нами происходит.

«Мне не стоило есть этот последний кусочек пирога!»
«Не могу поверить, что я уже три дня подряд ем на ночь сладкое!»
«Я же мать, значит, должна и заниматься детьми, и готовить, и еще и работать, да?»

Подобные мысли есть у каждого. И неважно, о чем мы ведем деструктивный внутренний диалог: о еде, тайм-менеджменте, работе, семье, отношениях, своих обязательствах или еще о чем-то - эти негативные мысли ни к чему хорошему не приводят.

Чувство вины – очень тяжелая ноша, она отбирает много энергии. Чувство вины обращает нас в прошлое, лишает энергии в настоящем и не позволяет двигаться в будущее. Мы становимся беспомощными. 

Вне зависимости от того, что является причиной чувства вины: прошлый опыт, внутренние убеждения, внешняя обусловленность или все вместе взятое, результат всегда один – мы застреваем на месте. 

Однако легко сказать – избавьтесь от чувства вины, сделать-то это не так просто. Я предлагаю вам одну небольшую практику.

Прямо сейчас произнесите вслух следующую фразу:

Слово «просто» – это такое же слово, как и слова «я должен!» и «я не должен!»

А теперь начните наблюдать, как часто вы используете слова «должен» и «не должен» для описания своих чувств и действий.

И как только вы себя поймаете на этих словах, замените их словом «просто».

Таким образом, вы перестанете себя осуждать, а будете констатировать свои действия.

Попробуйте эту технику, и почувствуйте разницу. 

Как изменятся ваши чувства и настроение, если вместо: «Я не должна была есть весь этот десерт!», вы скажете: «Я съела весь десерт, весь, до последнего кусочка, и он мне так понравился!»

«Должен» и «не должен» – это очень хитрые и могущественные слова, и их довольно сложно искоренить из подсознания, однако это стоит сделать, чтобы они не имели над вами никакой власти. 

Произнесение этих слов (вслух или про себя) – это вредная привычка, и, для начала, хорошо бы научиться ее отслеживать. Когда эти слова возникают в вашем сознании (а это было и будет происходить), не ругайте себя и за это тоже, не говорите себе: «Я не должен так говорить или так думать», просто констатируйте факт происходящего с вами, факт того, за что вы себя ругаете. На данный момент ваше действие или бездействие – это данность. И все! И никакого чувства вины! 

Если вы перестанете себя осуждать, вы почувствуете свою силу. 

Стремление жить осознанно, избавление от чувства вины не может быть целью, это – практика. Да, она не простая, но она позволяет избавиться от нескольких тонн мусора в голове и освобождает место для более позитивных чувств.

И тогда нам становится проще принимать различные аспекты своей жизни независимо от того, насколько они далеки от совершенства.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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