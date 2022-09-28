Освободитесь от несказанных слов!

Если у тебя часто болеют зубы, горло (к этому относятся простуды, кашель, повышенное отделение мокроты), шейный отдел позвоночника (напряжение в нем, спайки, часто "продувает" шею, от напряжения мышц бывают головные боли), это значит, что скорее всего в твоем теле регулярно остаются невысказанные агрессивные эмоции.

Если у тебя часто болеют зубы, горло (к этому относятся простуды, кашель, повышенное отделение мокроты), шейный отдел позвоночника (напряжение в нем, спайки, часто "продувает" шею, от напряжения мышц бывают головные боли), это значит, что скорее всего в твоем теле регулярно остаются невысказанные агрессивные эмоции.

Энергия, которая поднималась из тела для того, чтобы ты могла сказать свое слово, выразить свою реакцию на что-то, ярко проявить себя - была остановлена умом ("это не принято", "меня за это уволят", "меня не поймут", "на меня обидятся", "с детьми так нельзя" и так далее). И эта энергия осталась в теле, остановившись, заблокировала твои каналы самовыражения - и через заболевания просит тебя, чтобы ты ее высвободила!

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Для этого есть очень простая техника, называемая "Джибериш", что переводится как "Тарабарщина", то есть набор словоподобных звуков, не несущий смысла Смайлик «smile»

Итак, глубоко вдохни-выдохни и попроси все силы, которые тебя поддерживают, о помощи: Род, Бога, Иисуса, Ангелов-Хранителей, и всех Просветленных Существ.

Затем представь ситуацию, в которой ты чувствовала, что хочешь выразить агрессию, высказать обиду, недовольство, поставить кого-то на место. Я прошу тебя не концентрироваться на образе тех людей, которые были активаторами твоей злости, а сосредоточиться на самом чувстве боли, недовольства, обиды. Отдели чувство от собеседника и сосредоточься именно на том, что ты чувствуешь.

Затем начинай говорить, произнося тарабарщину, но вкладывая в нее все эмоции, которые у тебя есть! Говори так, как будто произносишь слова незнакомого иностранного языка - совсем, совсем произвольные звуки! Они сами прийдут к тебе - именно те звуки, которые позволят телу освободиться! Тебе поможет запись, которая прилагается к посту! Говори так как люди, записанные на ней Смайлик «smile»

Также нужно жестикулировать! Кривляться! Рычать от злости! Хмуриться, негодовать, топать ногами, эмоционально выражая все чувства!

Если ты не ощущаешь ничего, что хотела бы выразить - начни кривляться))) изображай разные эмоции, задействуя все мышцы лица максимально (но не перед зеркалом, а с закрытыми глазами)). Кривляясь, издавай всякие звуки, как дети когда они кривляются))) вспомни. И тогда эмоции и картинки станут приходить в твое сознание, высвобождаясь из мышц лица Смайлик «smile»

Сначала будет странно и дискомфортно))) Но потом ты почувствуешь удовольствие и радость освобождения Смайлик «smile»

Практика длится 15 минут, после нее рекомендуется еще 15 минут полежать спокойно на полу, лучше всего на животе, чтобы поднявшиеся эмоции ушли в Землю!

Желаю тебе насладиться процессом ОСВОБОЖДЕНИЯ!опубликовано econet.ru

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