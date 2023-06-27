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Хватит извиняться, лучше говорите «спасибо»!

Источник: vk.com 27 июня 2023 6168
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Мы часто извиняемся, полагая, что люди оценят нашу вежливость и воспитанность. Но в большинстве случаев собеседнику гораздо приятнее услышать от вас благодарность, а не извинение.

Хватит извиняться, лучше говорите «спасибо»!

Мы часто извиняемся, полагая, что люди оценят нашу вежливость и воспитанность. Но в большинстве случаев собеседнику гораздо приятнее услышать от вас благодарность, а не извинение. 

Иллюстратор Yao Xiao на примере простых бытовых ситуаций объясняет, почему иногда «спасибо» лучше, чем «прости».

Хватит извиняться, лучше говорите «спасибо»!

Хватит извиняться, лучше говорите «спасибо»!

Хватит извиняться, лучше говорите «спасибо»!

опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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психология спасибо благодарность извини извинения сознание

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