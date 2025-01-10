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Цветная капуста под соусом из кешью и изюма

Источник: vegetarian.ru 10 января 2025 6454
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Разнообразные вкусы полезнейшему овощу придают соусы, на этот раз мы предлагаем сладковатый на основе изюма и кешью. Не бойтесь экспериментировать!

Цветная капуста под соусом из кешью и изюма

Разнообразные вкусы полезнейшему овощу придают соусы, на этот раз мы предлагаем сладковатый на основе изюма и кешью. Не бойтесь экспериментировать!

Ингредиенты:

  • оливковое масло
  • 1 крупный кочан капусты, разделённый на соцветия
  • соль и перец по вкусу
  • 1\4 ст. изюма
  • 1 ст.л. нарезанного кешью
  • 1\2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. бальзамического уксуса

Цветная капуста под соусом из кешью и изюма

Как приготовить: 
Разогрейте духовку до 200С.

Сбрызните противень оливковым маслом. Пометите на него соцветия капусты. Сбрызните маслом ещё раз. Приправьте солью и перцем. Запекайте в течение 40 минут (перевернув соцветия спустя 20 минут).

Пока выпекается капуста, поместите изюм в миску с 1\2 ст. кипятка. Дайте настояться 15 минут.

Слейте почти всю воду, оставив 2 столовых ложки. Смешайте изюм, оставленную воду, кешью, оливковое масло и бальзамический уксус в блендере. Взбивайте до однородной консистенции.

Распределите соус по капусте. Готово!опубликовано econet

Готовим с любовьюeconet! Приятного аппетита! 

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Источник: https://econet.ua/

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еда рецепты цветная капуста

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