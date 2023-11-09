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Про ТЕХ и НЕ ТЕХ людей

Источник: pticavpolete.com 09 ноября 2023 6738
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У меня давно уже при общении с каким-то человеком появляется образ. Думаю, он родился из китайской философии деления единой энергии на инь и ян. Об этом образе говорил не один автор. Женщину часто представляют в виде холодных вод глубоководной реки.

Про ТЕХ и НЕ ТЕХ людей

У меня давно уже при общении с каким-то человеком появляется образ. Думаю, он родился из китайской философии деления единой энергии на инь и ян. Об этом образе говорил не один автор. Женщину часто представляют в виде холодных вод глубоководной реки.

Я и сама себе представляюсь рекой. Как я живу, что делаю, как и что говорю… Это поток. Широкий, мощный. Темная, тяжелая энергия инь. Хотя моя река не пассивна, она взбрыкивает иногда, но, в целом, я существую в потоке.

Бывает, встречаешь человека и чувствуешь… Твой поток каким был, таким и остался. Общаешься, что-то вместе делаешь или даже отношения начались (дружба или что-то большее), поток твоей жизни продолжает течь так же широко и мощно. Другой человек нежно и аккуратно задает ему русло, деликатно определяет берега. Даже не строит их, а фиксирует имеющиеся. “Как ты хочешь?”, “что тебе нравится?”, “давай сделаем” и так далее. Если вдруг на камне каком река возмутится – тут же тихое “шшшш”, и русло выводит дальше. Это гармония.

Про ТЕХ и НЕ ТЕХ людей

Вступаешь в контакт с другим человеком, и с первых минут – обрыв. Или завал из камней. Снова пускаешь поток, тебе – слова наперекор, непонимание, “зачем тебе это надо?”, “ты должна быть такой” и прочее, как будто человек плотину поперек потока сооружает. Назад откатила, притаилась… Когда же снова можно пустить? И по чуть-чуть, маленькими струйками, чтобы как-нибудь по новому руслу обойти плотину… А тебе и там – бабах! Новое препятствие. И ты пробуешь, пробуешь, пробуешь… А энергия-то накапливается, мощь никуда не уходит. И потом в один из обычных дней – как шандарахнет сдерживаемый поток по плотине со всей дури! Короче, беда и катастрофа.

Эти заграждения к чертям сразу не нужны, если только не для накопления потенциала. А так…. 

Когда расслабленно и спокойно, то и солнышко видно, и времена года, и русло комфортное ведет куда-то… Благодать.опубликовано econet

Автор: Лилия Ахремчик

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Источник: https://econet.ua/

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