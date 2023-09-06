ПОМОЩЬ В ДЕПРЕССИИ как надо и как не надо. 7 простых рецептов

О депрессии, её симптомах и причинах мы пишем регулярно, так что диких, нецивилизованных людей, считающих, будто это не невротическое расстройство, требующее лечения, а просто прихоть или каприз, встречается, к счастью, всё меньше.Но остаются вопросы: хорошо, я поняла, что «соберись, тряпка» по отношению к печалящейся подруге или депрессивной себе — это нечеловечески жестоко, а правильно-то как?

Давайте проговорим еще раз, как не надо, и разберемся, как все-таки стоит действовать.

Депрессия 7 простых рецептов помочь

Не надо: поднимать настроение, веселить, заставлять улыбнуться

Нам может казаться, что главная проблема депрессивного человека — это его плохое настроение, а наша главная иллюзия — что его печаль может улететь, как тучка, если мы на неё правильно магически подуем. Считаем, что грусть была вызвана каким-то дурным событием или мрачными мыслями, а если их срочно заменить на хорошие, то тут для нашего ближнего и наступит счастье.

Для этого мы начинаем предлагать страждущему посмотреть комедию, кидаем ссылки на смешные видео и мультфильмы, рассказываем анекдоты, зовём на весёлую вечеринку.

Но это не поможет. Попытками рассмешить и обрадовать мы можем вызвать только злость, а её может оказаться очень много, ведь причиной депрессии часто становится накопившийся гнев, который не находит безопасного выхода наружу.

Поверьте, веселиться и радоваться для депрессивного больного сейчас так же невозможно, как марафон для гриппующего с температурой под сорок.

Надо: признать чужую боль

Правильным будет не пытаться сейчас изменить настроение близкого человека с «неправильного» печального на «правильное» весёлое, а дать пространство его грусти, печали, боли, помочь их выразить и прочувствовать.

Можно спросить: какая песня сейчас больше всего соответствует твоему настроению? «То не ветер ветку клонит», «Чёрный ворон» или «Ангедония» Янки Дягилевой? Какой картины сейчас хочется? А может быть, поговорим о смерти?

Нужно показать человеку, что и в его печали вы с ним, не только в радости. Дать понять, что понимаете: условные кладбища, монастыри и заброшенные промзоны сейчас гораздо приятнее ему, чем весёлые вечеринки, клубы или концерты, поэтому вы не будете пытаться вытащить его «в свет».

Не надо: миссионерить, катехизировать, пытаться обратить в веру

Даже у глубоко верующих людей во время депрессивных эпизодов может пропадать религиозное чувство. «Стою я на литургии и мне никак. Полное равнодушие, молитва не идёт, я как каменный», — типичная история про депрессию у христианина.

Братьям и сёстрам по вере в такие моменты иногда очень хочется сунуть печалящемуся в руки Евангелие или Псалтирь, вытащить в храм на службу, к батюшке на исповедь…

Этого тоже не надо делать именно сейчас. Острый приступ пройдёт, и тогда, возможно, человек сам, по своей доброй воле пойдёт в церковь на богослужение и сможет его живо воспринимать. Но вот прямо сейчас, когда он в депрессии, этого делать не стоит.

Надо: молиться о нем, давая понять, что в Церкви его всегда ждут

Если вас тревожит состояние близкого человека, хочется помочь, поддержать и вы при этом верующий человек, то не заставляйте его делать что-то благочестивое через силу, которой у него сейчас нет, а помолитесь о нём сами. Чтение Псалтири помогает от уныния? Прекрасно, почитайте Псалтирь о болящем.

Подайте записки о его здравии, поставьте свечи. Верующему человеку в депрессии можно принести из церкви что-то, что ему дорого и может поддержать: просфоры, святую воду, освящённое масло — как весточку из Отчего дома, где его всегда ждут.

Не надо: выяснять отношения

«Это я тебя расстроил?» «Ты на меня обиделась и поэтому грустишь?» Такие вопросы рождаются из детского нарциссического ощущения всемогущества — всем в этом мире я управляю. Помните, у Чуковского в «От двух до пяти» — «Сейчас закрою глаза и всем вам темно сделаю!»

Нет, вашему близкому человеку может быть сейчас грустно и печально вовсе не из-за вас и не потому, что вы что-то сделали не так. Это его внутренний процесс, который с вами никак не связан и от вас не зависит. А вы своими вопросами сейчас заставляете его постоянно подтверждать свою к вам любовь и давать вам много тепла, без которого вам тревожно. У него сейчас нет эмоциональных сил на «заек», «котиков» и «чмоки».

Самое жестокое, конечно, это требовать от депрессивного супруга подтверждения любви к себе в виде бурного секса. Во время депрессии половое влечение снижается, а может и совсем пропадать. Нужно знать, что это происходит не потому, что он больше вас не любит и, наверное, завёл уже кого-то на стороне, а потому, что он сейчас болен.

Надо: проявить терпение и сочувствие

Пожалуйста, постарайтесь сами справиться, вы же уже большие. Через время ваш друг очнётся и будет любить вас снова, но именно сейчас ему нужно отпечалиться, отгоревать и побыть одному.

Не надо: преуменьшать тяжесть состояния, обесценивать его

«Это ерунда, скоро у тебя всё будет хорошо». Возможно, через время страдающему депрессией действительно станет хорошо, но сейчас ему очень больно. И от того, что вы попытаетесь отвлечь его от печали и тоски и состроить оптимистичный прогноз, ему точно не станет лучше. Он не окажется мгновенно в «прекрасном далёко», где ему уже радостно.

Надо: просто быть рядом

Если хотите помочь, то лучше дать человеку понять, что и в боли, и в печали вы остаётесь с ним рядом. «Я вижу, как тебе тяжело». «Понимаю, насколько сейчас тебе грустно».

Не надо: задавать занудные вопросы о состоянии

Да, как я уже отметила, благодаря популярным психологическим публикациям многие выучили, что депрессия — это не проявление злой воли, а психическое расстройство. Конечно, и это отличный повод выяснить у страждущего все подробности как раз во время острого приступа! «А ты у какого врача лечишься, у психиатра или у психотерапевта? А чем они отличаются друг от друга? Таблетки пьёшь? Какие? А спортом тебе можно заниматься? А машину водить?»

Ещё во время желчной колики хорошо порасспрашивать больного о симптомах, если вы не врач, попросить пересказать всю медицинскую литературу, где описываются симптомы. Или теряющего сознание во время сердечного приступа заставить прочитать вам лекцию по кардиологии, чтобы вам не было так тревожно. Раз он этим болеет, то просто обязан быть ходячей медицинской энциклопедией и давать подробный отчёт каждому.

Надо: отнестись к человеку бережно

Проявите деликатность и чуткость. Оказывайте помощь, когда вас об этом попросят. Будьте всегда готовы налить человеку чашку горячего ароматного чая и выслушать его, если он захочет — не теребите. Медицинские расспросы только усилят в нем чувство, что он какой-то не такой, больной, а это сейчас вовсе не то, что ему нужно.

Не надо: кормить

Многие из нас привыкли выражать свою любовь и заботу едой, приготовленной или купленной в подарок. «Смотри, милый, я тебе пирожков напекла, с капустой, попробуй, какие замечательные!» Но во время депрессии аппетит часто снижен. Еды не хочется, даже домашней, даже как у бабушки. И если он не ест, то это, как и в случае с сексом, не потому, что вы ему надоели или плохо готовите, а потому что желаний сейчас нет, они подавлены. Просто оставьте свои пирожки в зоне доступа и идите.

Надо: помочь по хозяйству

А вот что реально стоит сделать, так это помочь по хозяйству, если у вас есть желание и возможность. Дом депрессивного невротика часто превращается в помойку, если приступ продолжается неделю-две. Человек может перестать мыть посуду, убираться, ухаживать за растениями и животными. Не потому, что он лентяй, а потому что эти функции при депрессии просто отключаются. Захватите два пакета с мусором при уходе.

Не надо: предлагать алкоголь

Депрессия — это время, когда её жертве рекордное количество раз предлагают выпить. «Красненького, и полегчает». Этого нельзя делать ни в коем случае! Алкоголь — по своему действию депрессант и может только усилить чувства грусти и печали до невыносимости и мыслей о самоубийстве.

Читайте также:

Депрессия отменяется: 10 советов из бестселлера Ричарда О’Коннора

Мучное и депрессия – в чём связь

Надо: не мешать человеку слушать себя

Депрессия — это своего рода вестник, даже… ангел, который через тревожное состояние показывает, куда нам двигаться дальше. Поэтому очень важно выслушать всё, что он пришёл нам сказать. Алкоголь, обильная еда и прочие наши привычные способы развеяться и отвлечься используются, чтобы этого вестника не слышать. А выслушать его очень важно, потому что депрессия что-то о нас знает. Не перебивайте её, когда она снизошла до вашего друга и с ним беседует, это невежливо.

И будьте с ним, просто будьте, в печали и в радости.опубликовано econet

Автор: Ольга Гуманова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet