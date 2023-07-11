Три лика Нарцисса. Не детские портреты личности в детских историях

Проблема нарциссизма в современном обществе широка и распространена, приходится наблюдать явление нарциссизма каждый день в различных жизненных обстоятельствах, в том числе в детских мультфильмах, в которых типы личности изображены несколько гротескно, но точно и очень узнаваемо.

Предлагаю рассмотреть типы личности Нарциссов на примере литературных, сказочных, мультипликационных персонажей.

1. Чудовище из сказки «Красавица и чудовище» (пассивно-агрессивный тип).

Добрый и жестокий одновременно, как пишет в своей сказке Жанна-Мари Лепренс де Бомон. Чудовище – заколдованный принц, расколдовать которого способна только искренняя любовь женщины. Мультфильм Диснея «Красавица и Чудовище» наиболее полно иллюстрирует нам характер этого персонажа: это существо, которое отвергло весь мир, живёт уединённо, однако ожидая, кого-то, кто непременно должен прийти для того, чтобы заботиться о нём, он как вампир паразитирует на преданности бедной девушки, которая становится добровольной пленницей, принимая на себя роль невольной жертвы хозяина-террориста.

Он ужасен в своём эгоистическом гневе: «Ты будешь ужинать только со мной или останешься голодной!» Все вокруг должны знать, что ему надо и просто обязаны подчиняться его сиюминутным желаниям! Нарциссическая ярость сменяется детской обидой и обаятельной беспомощностью: «Если ты уйдёшь, я умру без тебя». Такое поведение часто демонстрируют нарциссы-алкоголики, а также личности с другими видами зависимостей (азартные игры, наркотики).

Для него совершенно непереносимо одиночество, хотя по отношению к близким, он демонстрирует психологический садизм, жестокость (неуважение и игнорирование интересов, автономности, потребностей партнёра, принижение достоинства, оскорбления) и циничное равнодушие.

Отношение к себе и своим поступкам не отличается особой критикой, хотя иногда он всё же замечает, что рядом с ним надо проявлять максимум терпения и принятия, и тогда, возможно, он превратится в Принца, если справится с чувством вины и с саморазрушающим чувством ненависти к себе..

Сказка заканчивается свадьбой, однако Красавица не знает, что на утро она проснётся сново с Чудовищем.

Чудовище – сын деспотичных, властных родителей, в которых зачастую роль деспота играла мать, а слабый отец вынужден был ей подчиняться, чтобы сохранить любовь матери ребёнок вынужден был идентифицироваться с ней. Но возможна и перестановка ролей – слабая мать и деспотичный отец, результат тот же, с осложнением в поло-ролевом развитии (гомосексуализм, транссексуализм).

2. Снежная Королева или Эльза из мультфильма «Холодное сердце» (параноидная личность).

Вот, в ком в полной мере раскрывается всемогущество и нарциссическая грандиозность! Маленькой Эльзе с детства внушали, что она особый ребёнок, что у неё есть дар, управлять которым, при этом, она не властна, а значит пользоваться им запрещено. Ну что остаётся маленькой девочке, которая знает о своих возможностях, но не может ими воспользоваться и открыто заявлять о своей индивидуальности?!

Что ей остаётся думать, если даже самые близкие люди – мать и отец боятся её? Выход один – спрятаться от всего мира в своей комнате. «Не открывай, храни секрет, будь хорошей девочкой для всех, закрой все чувства на замок..» - поёт Эльза в своём «гимне освобождения от запретов». Эта песня и соответствующий сюжет яркая иллюстрация освобождения личности от внутренних "оков" - запретов быть собой, декларация собственного права на самоутверждение, ценой отказа от близких отношений.

Лучше уйти от всех, отказаться от отношений, чем испытывать постоянный страх перед негативной оценкой окружающих, ведь они всё равно не поймут моей «особенности», не увидят моих грандиозных способностей, а значит, они не достойны быть рядом. Основной паттерн поведения этого типа Нарцисса – избегание глубоких отношений, страх перед неприятием себя настоящей, проекция негативных частей Эго на других, внутренняя установка «Все против меня» и только наедине с собой она чувствует себя безупречной королевой, властительницей мира холода, который ограничен стенами ледяного замка.

Семья этого ребёнка – холодные, скупые на поддержку, радость от личностных достижений и открытий ребёнка, родители. Они игнорируют успехи ребёнка в его маленьких, но важных событиях жизни, бессознательно конкурируя с ним, соревнуясь в превосходстве в силе, уме, ловкости, жестоко наказывая за не соответствие ожидаемым «стандартам», которым, по их мнению, должен соответствовать ребёнок.

Он чувствует, что его не замечают, его как-бы нет в реальности, в результате ребёнок начинает чувствовать себя "невидимкой", выход один - уйти в мир фантазий (вплоть до психотических), где он может построить свой альтернативный мир, в котором он чувствует себя любимым, нужным, значимым, живым.

3. Царица (фаллический Нарцисс) – сказка о Белоснежке и её мачехе – Царице.

Данный тип фиксирован на своей внешности и всем, что связано с внешними атрибутами превосходства и совершенства: одежда, машина, квартира, яхта, красивый муж или красивая жена. «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее, а ей зеркальце в ответ: ты прекрасна, спору нет!» (Пушкин А.С. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях) – в аналоге отечественной сказки спрашивает царица зеркало и зеркало подтверждает её неповторимую красоту и лишь одно портит жизнь Царице – юная красавица Белоснежка, красота которой вызывает зависть и желание её уничтожить.

Данный тип нарциссов очень распространён в среде публичных, известных людей. Мужчины этого типа имеют ярко выраженный мужественный вид, подчеркивают мускулатуру, для них собственное тело – это фаллос, которым они безгранично гордятся. Женщины также имеют яркую, привлекательную внешность, на поддержание которой тратится все свободное от завоевания фаллического мужчины время.

Если эти две личности находят друг друга, их роман становится общественным событием, освещаемым и сопровождаемым с грандиозным размахом и феерией, а после того, как они всего добиваются и получают друг от друга, расстаются с таким же грандиозным конфликтом, дележом имущества, детей и собак.

За внешне привлекательным фасадом скрывается личностная пустота, отсутствие зрелого чувства долга и ответственности за отношения, моральный дефект, недоразвитость эмоционально-личностных ценностей (доброта, привязанность, любовь, забота, самоотдача), всё это подменяется неуёмным стремлением к получению наслаждений и удовольствий, отсюда промискуитетные отношения (частые смены сексуальных партнёров), измена супруге/супругу, проституирующее, манипулятивное поведение – продажа себя как сделка с целью получения выгоды.

Отношения выстраиваются по принципу «зеркала», выбирается партнёр или команда партнёров, функция которых отражать величие, периодически получать «подзатыльники» за «неправильное» отражение, если партнёр протестует, он перестаёт быть фаворитом и изгоняется из окружения, а его место занимает новое «зеркало».

Это дети использованные своими родителями в собственных личных целях, их выставляли «на показ», заставляли делать то, что не свойственно ребёнку, преувеличенно много внимания уделяли тем особенностям ребёнка, которых не хватало в себе, реализуя, таким образом, свои идеализированные фантазии и грандиозные планы, лишая его собственной индивидуальности.

Родители сами имели нарциссические черты и не могли предоставить ребёнку безусловную любовь и принятие, его любили не просто так, а за что-то, за красоту, талант, высокие оценки в школе, любое отступление от требуемых "показателей" наказывалось отвержением, лишением внимания, заботы, ребёнок вынужден был подстраиваться под родительские "стандарты", теряя внутреннее ощущение права просто быть, быть таким как есть.

Если внимательно понаблюдать за поведением данных персонажей, можно выделить общие черты, которые соответствуют обобщённым признакам у всех типов нарциссических личностей:

чувство собственной малоценности, дефектности, не состоятельности, "плохости", которое гиперкомпенсируется самовозвеличиванием, грандиозностью, стремлением к совершенству, всемогуществу;

тотальное чувство стыда за свою "плохость", не совершенство, защита от стыда – проекция, отрицание, вытеснение, расщепление;

социальная «маска» (ложная самость) успешности, превосходства, проявляющаяся часто во внешней манере поведения с другими – избегают смотреть в глаза, взгляд «с высока», не скрываемое презрение к «низшим», не равным себе, вера в свои сверх возможности, всемогущество мысли (меня должны понимать без слов, любое желаемое должно осуществляться само собой);

низкая способность к эмпатии, нет сопереживания к партнёру по отношениям, от чего отношения в паре быстро формализуются, становятся искусственными, эмоционально холодными;

в отношениях чередование идеализации и обесценивания, на фазе идеализации -любовь, влечение, восхищение, желание слияния, на фазе обесценивания – отвержение, отказ или разрыв отношений, оскорбления, унижения партнёра, открытая демонстрация ненависти и презрения;

нетерпимость к несовершенствам, недостаткам своим и чужим;

зависть к чужим достоинствам и способностям, которыми не обладает или считает, что ими обделён;

частые смены активности и пассивности, то «работоголик», то «Емеля на печи», за которого всё должна выполнять Щука, всё должно происходить само собой, без усилий (карьера, учёба, личные отношения);

трудности в выстраивании продолжительных партнёрских, семейно-брачных отношений, конфликтность в коллективах;

одиночество и беспомощность в конце жизни.опубликовано econet

Автор: Корушина Елена