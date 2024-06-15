Баги взрослых женщин

А вы заметили, что когда вы пишете о преимуществах взрослой опытной женщины над молоденькой девушкой для мужчины, вы, чаще всего, описываете то бытовое удобство и эмоциональный комфорт, которые она может ему дать?

А вы заметили, что когда вы пишете о преимуществах взрослой опытной женщины над молоденькой девушкой для мужчины, вы, чаще всего, описываете то бытовое удобство и эмоциональный комфорт, которые она может ему дать?

Некоторые описанные качества ("не раздражает", "ничего не просит", "не выносит мозг") напомнили мне комплимент Старухи Шапокляк Крокодилу Гене: "Это хорошо, что вы такой зеленый и плоский". Можно лечь на газон и видно не будет.

Полагаю, мало какие женщины рады лежать тихо и не отсвечивать.

Комфорт - это важная характеристика жизни, мало кто хочет и может жить в дискомфорте, мало кто сознательно выберет супруга, который лишит его комфорта, однако комфорт и удобства - это не то, что рождает в человеке любовь.

Сильный дискомфорт может довольно быстро любовь убить, это правда. Но чтобы любовь родилась от комфорта слишком мало.

Это примерно как с работой. Удобное рабочее место, нормальная столовая и близость от дома - это очень важные преимущества, но если платят совсем мало и работа скучная, человек будет хотеть другую.

Вознаграждение и интерес - это главное, и в работе, и в любви, и в учебе, и в спорте, и вы не найдете такого ресурса, где это было бы не главным. Удобство - то есть отсутствие дополнительных стрессов и трудностей, на третьем месте. А на первых двух: интерес и вознаграждение.

Интерес - с точки зрения К.Г. Юнга - это и есть энергия. Влечение, увлечение - это энергетическая тяга. Со всем, что нам интересно, что нас влечет, мы тут же образуем энергетическую связь. Наше внимание, наше время, наше усилия начинают течь в ту сторону, а мы получаем от этого удовольствие. Как только интерес заканчивается, связь обрывается, и теперь, чтобы удерживать там внимание и тратить силы, нам нужна большая воля, напряжение, и мы получаем от этого стресс. Вот что такое интерес. Он обеспечивает поток энергии.

Вознаграждение, которое мы получаем и которого ждем, это все, что расширяет наши возможности, увеличивает наше влияние, дает нам преимущества на будущее. Это деньги и признание, которые мы получаем за свои потраченные силы. Мы хотим заниматься не только тем, что нам интересно и приятно, но и тем, что нам полезно, что завтра сделает нас чуть богаче и сильнее, чем сегодня. Есть и связь: нам может быть неинтересно то, что совершенно бесполезно, и нас может заинтересовать то, что нам очень полезно. Хотя вознаграждение и интерес пересекаются далеко не всегда и не у всех. Иначе бы люди не тратили столько времени на приятное, но бесполезное или вредное. Тем не менее, связь есть.

Так вот идеальный супруг, если мы решимся рассмотреть такое понятие, это человек, который:

1) интересен

2) полезен

3) комфортен

Если вы помните Трех слонов Брака, то:

1) интерес - это влечение и возбуждение эмоций, мыслей и чувств, то есть слониха Любовь,

2) польза - это преимущества партнера для собственного роста, то есть слон Самоуважение,

3) комфорт - это наилучшие условия совместного пребывания, то есть слоненок Быт.

Почти все преимущества взрослой женщины сводились к слоненку (быт это не только материальная сторона, это и душевный комфорт из-за хорошо разделенных прав и обязанностей, отсутствие войн и конфликтов) и совсем чуть-чуть к слону. Про слониху не написал почти никто, не найдя, вероятно, никаких преимуществ.

А ведь интерес, влечение, влюбленность и жажда близости - это главное. Конечно совсем дурной быт, то есть полное отсутствие комфорта, способен быстро убить любовь, вы это много раз видели в жизни и в письмах тоже. Но очень часто быт становится дурным из-за того, что проходит любовь.

Дефолт начинается с того, что все собственные вложения выглядят очень большими, а вложения партнера - маленькими. И ничего делать не хочется, а из другого все выбивается скалкой или топором. Но происходит это часто потому, что от присутствия супруга в жизни нет больше удовольствия.

Пока же это удовольствие есть, собственные вложения всегда кажутся не такими уж большими (удовольствие все компенсирует), а его вложения кажутся очень ценными (удовольствие увеличивает их ценность). Так любовь делает почти любой быт прекрасным, особенно взаимная любовь. Недаром "с милым рай и в шалаше". Это правда.

Польза тоже очень важна. Если вас преследуют мысли, что вы "прозябаете" с этим партнером, ваши годы тратятся просто так, вы не развиваетесь, не используете свои возможности, утрачиваете перспективы, любовь ваша вряд ли выживет.

Актрисы сбегают от мужей, которые мешают им играть на сцене. Художники бросают жен, которые мешают им писать. Очень часто женщины злятся на маленькую зарплату мужей, поскольку им кажется, что они, женщины, достойны большего: они должны более лучше одеваться, посещать дорогие места, их дети должны получать больше возможностей, а они связались не с тем мужчиной и теперь молодость проходит зря. Знакомо?

У мужчин обычно другие претензии. Им часто кажется, что будь жена не такой меркантильной, более экономной и деловой, они могли бы не тратить жизнь на скучную работу в офисе, заняться своим делом или каким-то обучением, найти творческую работу и добиться в результате намного больше. Но из-за требовательной (и ленивой) жены они не могут это себе позволить. Они приходят к выводу, что союз вреден для них, отнимает больше, чем дает, поэтому из него лучше бежать.

Так ощущение бесполезности убивает любовь. Но любовь опять же обладает сказочной способностью создавать пользу. Пока в отношениях не поселились уныние и скука, а горит интерес, море кажется по колено.

Любовь вдохновляет на подвиги. К тому же собственная польза представляется намного менее важной, чем польза любимого человека (поэтому любящие люди не мешают, а помогают друг другу развиваться). Да и выглядит собственная польза иначе, поскольку приоритеты иные.

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Влюбленная женщина не думает как жена в дефолте, что теряет зря годы и ездит на метро в старом пальто, когда могла бы разъезжать на авто в шубе, зарабатывай ее муж больше. Ее приоритет - не вещи, а то удовольствие, которое она получает от общения с любимым мужем, и ее годы тратятся совсем не зря. Только в скуке появляются мысли о том, что даже шубы нет, нет совсем ничего. Когда человек счастлив, он забывает, что на нем надето.

Поэтому главные составляющие прокачанности любовного ресурса:

1) уметь вызывать и поддерживать в любимом человеке интерес к себе (влечение)

2) быть полезным для его развития, помогать реализовать способности

3) создавать бытовой комфорт и снижать его уровень стресса

Посмотрите, все пункты в какие-то моменты могут противоречить друг другу. Кайф может приносить то, что является вредным, полезным может быть то, что ломает комфорт. Кайф очень часто противоречит комфорту, а комфорт кайфу. Одновременно поддерживать все три пункта сложно, но все три должны более-менее учитывается.

Небольшой дискомфорт можно и пережить ради кайфа или пользы. Но если дискомфорт слишком велик, кайф в нем утонет, а польза иссякнет, поскольку сильный дискомфорт рождает стресс и болезни. Отсутствие пользы ради кайфа люди переносят довольно легко, но лишь до тех пор, пока не стало совсем уж вредно и опасно.

Здесь у них появляется тревога и мысли о том, что никакое удовольствие того не стоит. То есть в иерархии пунктов важно то, что каждый предыдущий пункт важней следующего, но если следующий очень сильно страдает, начинает страдать и предыдущий.

Тем не менее, самым главным является первый пункт. Интерес (влечение).

И когда мы сравниваем взрослую женщину и молодую девушку, как в той задаче, мы должны обратить внимание вот на что.

У молодых девушек ресурсы имиджа и любви подключены, в среднем, лучше. Эти ресурсы не прокачаны, они просто подключены. Это внешние ресурсы, молодость их дает большинству просто так. Да, бывают неуклюжие молодые девушки, некрасивые, нелюдимые, унылые, у таких ресурсы имиджа и любви подключены плохо или отключены вообще. Но в среднем девушки достаточно симпатичны и романтичны, а значит имидж и любовь у них все-таки подключены.

С имиджем все ясно, они обычно любят нравиться. А что с любовью? У них загораются глаза при любом упоминании любви, они быстро влюбляются, они доверчивы, любопытны, ну и одиночество они плохо переносят, все время рвутся знакомиться, мечтают о любви, рвутся в любовь. Это и есть подключка ресурса. Ресурс не прокачан, поэтому в процессе любви они могут получить страдания, их обманут, их обидят, их разочаруют, но ресурс подключен, поэтому они кидаются в любовь, находят любовь, любят любовь, она им интересна.

А теперь сравните с такой девушкой среднюю женщину лет 40-50. Ресурсы имиджа и любви у большинства таких женщин фрустрированы, то есть почти отключены. Она не нравится в зеркале даже себе, не то что другим, ее перестает интересовать собственная внешность часто. Любовь? Это ее тем более не интересует (нет интереса - нет и энергии, направленной к ресурсу).

Она разочарована и ей просто лень тратить время на ерунду. У нее уже нет внешних ресурсов ни имиджа, ни любви, но внутренних тоже не появилось. У некоторых, правда, есть любимый муж. Но муж, даже любимый, для многих скорее друг или родственник, а ресурс любви больше касается влюбленности и романтики, чем близкородственных связей и духовного родства.

Этим занимаются ресурсы семьи и дружбы. Имидж занимается тем, чтобы нравиться людям. Мы видим, что у большинства взрослых женщин ресурсы имиджа и любви все-таки деградируют.

Все вышеперечисленное касается только средних женщин, среднестатистических. Прокачанные взрослые женщины - исключения. И вот они-то имеют преимущества перед теми, у кого ресурсы любви и имиджа - чисто внешние, то есть перед большинством молодых девушек.

Прокачанный ресурс имиджа можно свести к обаянию. А прокачанный ресурс любви - к эмпатии.

Обаяние и эмпатия - это не про то, как создать комфорт и удобства, обратите внимание. Это про то, как заставить сердце любимого таять, а его кровь кипеть. Это про то, как вызвать в человеке огонь.

Обаяние абсолютно невозможно без искренней любви к своей персоне (внешнему Я), это качество нарциссической кошки, как это описывал Фрейд. А большинство взрослых женщин предают себя и перестают любить свой образ, когда немного стареют. Они еще достаточно красивы внешне, но уже не любят себя и все теряют.

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Не физическое старение отнимает обаяние, вы сами теряете его, когда перестаете нравиться себе. Те немолодые женщины, которые обаяния не утратили, производят на мужчин то же самое впечатление при близком общении (на дистанции обаяние не действует почти). Просто таких очень мало.

А эмпатия несовместима с разочарованием и неприятием другого. Вы пишете, что с возрастом развивается эмпатия. Да черт с два. Ничего с возрастом не развивается само по себе (разве что болезни). Эмпатия развивается от позитивной интерпретации и накопления любовного опыта, а вы, многие, свой опыт интерпретируете негативно.

У вас фрустрация ресурса любви развивается, а не эмпатия. Почитайте женские блоги, сколько уродов, придурков, лентяев и импотентов встретились женщинам до 40 лет и как они свои обидки копят и перебирают, чтобы не забыть. Как они, многие, злы и обижены на мужчин (а мужики фрустрированные - на женщин). Какая эмпатия? Это наглухо задраенные окна и пулемет.

Эмпатия - это постоянно открытые двери и готовность чувствовать другого человека как себя. Без симпатии нет эмпатии. Молодым девушкам нравятся мужчины, пусть и полувыдуманные, но очень нравятся, поэтому эмпатии у них все-таки больше. Эмпатия - это доверие прежде всего и любопытство к другому. С возрастом это утрачивается, к сожалению, у большинства.

Хотя, казалось бы, опор стало больше, можно и не бояться так обманов. Но нет, боятся и защищаются глухим забором. А еще соревнуются друг с другом в описании уродств и нелепости мужчин. И ладно бы такие женщины были лесбиянки или асексуалки (тем и тем пофиг как раз). Нет, вы описываете уродства мужчин, но при этом все равно заводите с ними отношения.

С вот таким вот негативом к ним, закрытые от них. Конечно ваши отношения получаются убогими: два премудрых пескаря, с подозрением следящие друг за другом, не вылезая из-под лавок. И заканчиваются они тухло. Вы делаете вывод, что надо относиться к мужчинам еще более настороженно, и в следующие отношения вступаете уже в таком состоянии плохом, что совсем беда.

В общем, вы не нравитесь себе, поэтому ресурсу имидж кирдык, вам не нравятся мужчины, поэтому ресурсу любви кирдык.

А все сваливается зачем-то на возраст.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова