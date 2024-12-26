Психологические причины переедания

Первыми признаками переедания нельзя пренебрегать. Пока они невелики, можно легко исправить положение. Со временем будет все труднее. Потребность в еде начнет возникать автоматически, переедание станет привычным.

Кто предупрежден…

Первыми признаками переедания нельзя пренебрегать. Пока они невелики, можно легко исправить положение. Со временем будет все труднее. Потребность в еде начнет возникать автоматически, переедание станет привычным. Так вырабатывается психологическая зависимость от еды. Нужно помнить, что поправляемся мы не за один день. Лишний вес подкрадывается к нам незаметно и постепенно. Уже сейчас нужно следить за тем, что вы едите, где вы едите и как вы едите.

Как есть?



Ешьте регулярно, часто и понемногу. Правильное пищевое поведение заключается в 5-6 разовом питании в день, чтобы не чувствовать голода и не перекусывать.

Ешьте не спеша, медленно и тщательно пережевывая пищу.

Ешьте только за столом. Когда вы едите стоя или на ходу, то съедаете больше.

Ешьте с удовольствием. Еда должна приносить радость в жизни. Наслаждайтесь тем, что едите. Превращайте прием пищи в небольшой праздник.

За едой не печальтесь. Хорошее настроение, приятная атмосфера во время еды очень важны. Не воспитывайте друг друга за столом.

Ешьте легкие, живые, натуральные продукты. Помните о правильном, рациональном питании.

Когда едите, не делайте ничего другого. Не смотрите телевизор, не читайте, не работайте. А вот неторопливый разговор за едой не повредит. Он поможет делать паузы между приемами пищи.

С чего начать?

Если проблема лишнего веса уже существует, то, прежде всего, нужно понять ее причину и только потом применять наиболее подходящий метод. Часто отрицательные эмоции, вызываемые сознанием своей полноты, побуждают искать разные способы похудеть, в том числе побуждают соблюдать диету. Все это, в свою очередь, может спровоцировать новые негативные эмоции, ведущие к перееданию, а неспособность справиться с этой проблемой порождает очередные отрицательные эмоции и создается заколдованный круг.

Чтобы выйти из этого порочного круга, важно понять, что худеть нужно только для себя, медленно и постепенно, меняя пищевые привычки. Тогда организм сможет привыкнуть к новому весу и закрепить его. Прежде чем освобождаться от лишних жиров, килограммов и целлюлита нужно научиться любить и уважать себя самого.

Наблюдайте за собой и анализируйте все то, что происходит с вами. Мало похудеть, важно разобраться в себе и в причинах избыточного веса. Часто сделать самому это сложно. И здесь вам помогут опытные психотерапевты и психологи, занимающиеся проблемой психологической коррекции избыточного веса.

Причина №1. Еда — замена любви

Когда желудок наполняется пищей, другие потребности неосознанно блокируются, отходят на второй план. Этим способом пользуются люди, которым может не хватать "телесных поглаживаний" в семье. Они не могут отличить подлинный аппетит от чревоугодия и превращаются в рабов желудка.

Зерна зависимости от еды засеиваются в раннем детстве. Часто родители стремятся удовлетворить потребности ребенка в любви, ласке, внимании с помощью пищи, а не с помощью разговора, игры и т.д. Еда начинает заменять общение с близкими. Во взрослой жизни человеку комфортно контактировать с окружающими только при наличии ощущения наполненности желудка едой.

Причина №2. Еда — антидепрессант

В стрессовых ситуациях мы испытываем внутреннее напряжение. Наша жизнь несет много негативных эмоций. Если дома не все в порядке или мы загружены работой и у нас проблемы, в этот трудный период легко поддаться искушению успокоить себя едой. Она превращается в лучшее лекарство от душевных невзгод.

Причина №3. Еда "на бегу"

В повседневной жизни мы часто не едим дома, перекусываем впопыхах, употребляем еду между основными приемами пищи. Перекусы на работе за чашкой чая, поедание сладостей перед телевизором - очень распространенное явление. Торопливость в еде мешает правильному усвоению пищи, может способствовать возникновению недостатка в организме витаминов и минеральных солей. После такой еды мы чувствуем себя усталыми. К нарушению питания относится нерегулярный прием пищи и обильная еда по вечерам. Очень часто сильный аппетит разыгрывается после "голодного" и напряженного дня. Мы безнаказанно перегружаем желудок и заставляем тяжело работать весь пищеварительный тракт.

Причина №4. Переедание по привычке

Порой нежелание или недостаток информации о правильном питании приводит к отсутствию культуры в еде. По сей день можно услышать мнение, что если в семье все полные, упитанные, "хорошо выглядят", то это результат материнской заботы и любви. Именно родители могут создать у детей пагубные привычки в питании. Наследственность, в этом смысле, это просто продолжение какой-то "семейной традиции".

Аппетитный стресс

Мужчины зачастую свои горести и несчастья "запивают", примерно треть женщин их "заедает". В периоды стрессов и нервных потрясений у них сильно повышается аппетит.

К повышенному аппетиту добавляются сильная жажда, сонливость и желание поваляться в постели как можно дольше, лучше всего не в одиночку. Можно ли изменить такую реакцию организма на стресс, и почему организм иногда реагирует именно так, мы спросили у доктора медицинских наук, профессора Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, невролога Татьяны Грациевны Вознесенской.

Реакция активная и пассивная



Реакция на стресс бывает двух видов. Описанная ситуация – это классическая пассивная реакция на стресс. Такие женщины не пытаются действовать и решать сложившиеся проблемы. Наоборот, они перестают предпринимать какие-то шаги. Но тревога есть, и ее нужно каким-то образом заглушить. Они предпочитают отвлечься и достичь некоторой стабильности с помощью алкоголя, еды, секса и курения. Это своего рода отстранение от стресса, переключение на другой вид деятельности.

С другой стороны, есть и такие дамы, которые в тяжелые моменты вообще не могут есть. Это как раз те ситуации, когда человек идет на экзамен и от волнения не может даже куска хлеба взять в рот. В таких случаях отказ от еды сочетается с подташниванием и, бывает, с приемом алкоголя. Но при этом появляется бессонница, резко снижается половое влечение и налицо бурные эмоциональные реакции. Это может быть враждебность, раздражительность, агрессия, тревога, слезы, ощущение паники, растерянности.

Эти женщины ведут себя очень активно. Они слишком много и порой бессмысленно двигаются, не могут усидеть на месте, бегают по комнате, что-то теребят в руках.

При такой реакции на стресс женщина пытается бороться со сложившейся ситуацией. Другое дело – успешно или неуспешно. Тем не менее, ее организм как бы говорит: сейчас не время для еды, не время для сна. А время что-то предпринимать, действовать и искать выход из сложной ситуации.

Справедливости ради нужно заметить, что таких "активисток" среди женщин значительно больше. Но есть и те, кто пассивно реагирует на стресс, "заедая" его. Среди них чаще встречаются полные женщины. Причем в качестве "антистресса" они выбирают торты, конфеты, пироги, булочки и прочие сладости.

Конфеты и сладости часто принимают внутрь вместо лекарства от стресса





Слабости пышных женщин

У привычки "заедать свои несчастья" есть несколько причин:

Во-первых, наследственность. Есть особая категория людей, у которых наблюдаются нарушения в работе определенных мозговых систем. Они приводят к тому, что человек не может контролировать свой аппетит. Он не голоден, но все равно хочет кушать. Крайняя форма – это постоянное желание что-нибудь съесть.

Во-вторых, это образ жизни, принятый в семьях тучных людей. Как правило, там особое отношение к пище. Они всегда любили поесть. Прием гостей неизменно сопровождался обильными застольями. Наибольшей популярностью пользовались жирные, мясные, сытные и сладкие мучные блюда.

В доме строго относились к пище. Она никогда не выбрасывалась, и все приготовленное надо было съесть. Основное правило – чтобы на тарелке ничего не оставалось.

У ребенка буквально с самого рождения воспитывали особое отношение к питанию. Если он плачет – значит, голоден, капризничает – значит, надо накормить.

Таким образом, еда в сознании маленького человечка ассоциируется с чем-то хорошим. Она всегда для него со знаком плюс. И постепенно выработался рефлекс: когда ему плохо, надо поесть. Желательно сладко и вкусно. Еда выступает как лекарство от стресса.

И, повзрослев, дама и дальше будет спасаться от всех проблем конфетами и тортами.

Превентивные меры

С привычкой "заедать" стресс можно бороться. Надо научиться защищаться от стресса другими способами. Это трудно, но все-таки реально. Не стоит выбирать в качестве новой методики диету. Диеты не помогают. Человеку и так не по себе, а тут еще и отказ от привычного питания. Впору не только не справиться со стрессом, а заработать еще и новый – на фоне диеты. Много есть – это привычка. А с привычками нужно бороться медленно и постепенно.

1 - Спросите себя – зачем?

Если хочется что-то съесть и рука сама собой тянется за булочкой, сначала подумайте: зачем я это делаю? Если хочу есть, это одна ситуация. А если я ела всего полчаса назад, а сейчас просто перенервничала после важного разговора и очень захотелось чего-нибудь сладенького? Остановитесь и постарайтесь снять стресс другим способом. Примите душ, прогуляйтесь или поговорите с кем-нибудь.

2 - Ужесточите доступ

Если вы знаете за собой особенность "заедать" стрессы, никогда не держите еду под рукой. Шоколадка в дамской сумочке, конфета в кармане – это не для вас. Еда не должна быть доступна.

3 - Не пытайтесь выиграть у удава

Всегда ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу. Ведь при стрессах люди пытаются проглотить как можно больше и быстрее. Сказывается бессознательное желание избавиться от волнений и переживаний. Сытость наступает через 15–20 минут после приема пищи. Поэтому разумнее растянуть свою трапезу именно на это время.

Если не удается самостоятельно справиться с перееданием, то разумно обратиться за помощью. Иначе недалеко и до ожирения. Или может возникнуть другая крайность – нервная булимия. Она свойственна очень худеньким женщинам или тем, кто имеет нормальный вес. Причина та же – реакция на стресс. Женщина пытается заглушить боль или обиду сладким. Иногда в огромных количествах. Потом, испугавшись того, что поправится, сознательно вызывает рвоту и избавляется от всего съеденного.

Таким образом, она вполне довольна собой. С одной стороны, сняла стресс, с другой – сохранила фигуру. Так появляется психологическая зависимость: стресс – переедание – избавление. На какое-то время кажется, что все нормально. И больше подобное не повторится.

Но при очередном нервном потрясении все начинается сначала. Организм "помнит", как ему было хорошо после съеденного торта, и требует того же. Устоять очень сложно. Тем более, зная, что потом можно избавиться от съеденного. Самостоятельно справиться с булимией очень сложно. Если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, не затягивайте с визитом к специалисту.опубликовано econet

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