Тень за спиной: о ведущих мужчинах и ведомых женщинах

Вроде все хорошо и красиво: не вчера созданные семейные пары, уверенный муж, моложавая жена. Богатые, красивые, похожие на пару великолепных львов из африканской саванны.
Знаменитые не только он, но и она. Востребованные, известные, много чего умеющие женщины. И вдруг фраза: "Я за ним". Сдержанная гордость в глазах женщины, спокойное торжество мужчины. И ты сидишь и думаешь… Нет, не "а при чем тут косметика"? Потому что эта идиллическая картинка рекламы создана для того, чтобы именно ее и продать. Ты думаешь про другое. Про то, например, куда в этой паре делась львица, и откуда взялось овечье "я за ним". И что это вообще означает.
Ну хорошо. Дама гордится своим мужчиной. По какой причине ее удачные отношения должны заставить меня, у которой, может, вообще никаких отношений нет, покупать косметику нужной марки, вопрос второй. Оставим его на совести маркетологов. Но вот то, что вместе с помадой нам пытаются навязать модель отношений, которую можно описать любым словом, кроме "равноправные" – это уже повод задуматься самим.
Итак, что значит "я за ним"? Что перед нами пара, в которой четко распределены гендерные роли, и мужчина, он же Гога, он же Жора, он же Игорь, в полном соответствии со своей принимает решения и вообще рулит? На том простом основании, что он мужчина. А женщина, если судить по тому, что живет с ним не первый год, добровольно выбрала роль ведомой и вроде бы всем довольна. Ну что ж, в каждой избушке свои погремушки. Тут вот такие. Бывает.
И в этом выборе женщины нет ничего плохого – хотя бы потому, что это ее выбор. Как и в желании чувствовать себя защищенной, что вроде бы подразумевает это "я за ним". Она слабая, он сильный – проверенная тысячелетиями модель отношений полов. Мужчина как крепость, из-за стен которой женщина может безмятежно и уверенно поглядывать на окружающий мир. Идиллическая картинка. Для идеального мира.
Но в мире реальном парадигма "я за ним" – это ловушка для обоих. Попадая в нее, женщина вынуждена уступать свое право на принятие решений: кто главный – тот и решает. Она может не соглашаться, спорить и скандалить, но ее мнение будет принято во внимание только в том случае, если этого захочет мужчина.
Мужчина же, закрепляя за собой статус крепости, рискует остаться одинокими руинами, буде падет эта крепость под давлением финансового кризиса или других жизненных неурядиц. Так бывает в отношениях, основанных на схеме "я за ним". Потому что когда защитник больше не может защищать слабого, что делает слабый? Умирает или ищет другого защитника.
Да нет же, ты все неправильно поняла, - сказала мне приятельница. "Я за ним" подразумевает совсем другое! Не он моя крепость, а я его тыл. А, ну да. За спиной каждого великого мужчины… Слышала. Знаю. Мемуары тех, кто был за спиной тоже читала. Какие-то полны любви, в некоторых сквозит горечь. Но знаете, что общего во всех этих воспоминаниях жен великих? То, что их самих в этих книгах вроде бы и нет. Есть жизнь, достижения и личности их мужчин.
И опять ошибка, - сказала приятельница. Все достижения их мужиков – это на самом деле результат того, что ими рулила умная женщина. Без нее этот гениальный музыкант сбухался бы в младенчестве, а тот физик подорвался бы на собственном изобретении. Понимаешь?
Чего ж не понять. Самое отвратительное в отношениях – знаменитое "ты голова, а я шея", долженствующее означать некую высшую женскую мудрость, а на самом деле классическое определение манипуляции.
Схема отношений "я за ним", безусловно, имеет право на существование. Особенно когда на нее с открытыми глазами соглашаются двое взрослых людей. В конце концов, и БДСМ тоже штука вполне законная. Но это именно личный выбор каждого человека, а не образец успешной схемы семейной жизни. И как по мне, выбор этот чрезвычайно сомнителен. Как будто тропинка жизни слишком узка, чтобы идти по ней не гуськом, а рядом. Держась за руки и одинаково видя линию горизонта.
И, кстати, я замужем больше десяти лет. Но я не "за ним". Я с ним. А он – со мной. Так и идем. Иногда не в ногу, ну так это и не армия, а семья. И удивительным образом, хоть никто ни за кого и не прячется, но оба, кажется, чувствуют себя под защитой. Я – под его. Он – под моей. Потому что мы просто вместе. опубликовано econet
Автор Алла Боголепова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Алла Боголепова, чувствуется, кем-то однажды обиженная, раз написала такое.Ответить
Вроде всё понимает, даже соглашается, но... всё таки не может признать роль Мужчины в семье. Ну будьте себе друзьями-одноклассниками, уважаемая автор. Это Ваша личная позиция, не более того.
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