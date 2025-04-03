Тень за спиной: о ведущих мужчинах и ведомых женщинах

Вроде все хорошо и красиво: не вчера созданные семейные пары, уверенный муж, моложавая жена. Богатые, красивые, похожие на пару великолепных львов из африканской саванны.



Знаменитые не только он, но и она. Востребованные, известные, много чего умеющие женщины. И вдруг фраза: "Я за ним". Сдержанная гордость в глазах женщины, спокойное торжество мужчины. И ты сидишь и думаешь… Нет, не "а при чем тут косметика"? Потому что эта идиллическая картинка рекламы создана для того, чтобы именно ее и продать. Ты думаешь про другое. Про то, например, куда в этой паре делась львица, и откуда взялось овечье "я за ним". И что это вообще означает.

"Я за ним"

Ну хорошо. Дама гордится своим мужчиной. По какой причине ее удачные отношения должны заставить меня, у которой, может, вообще никаких отношений нет, покупать косметику нужной марки, вопрос второй. Оставим его на совести маркетологов. Но вот то, что вместе с помадой нам пытаются навязать модель отношений, которую можно описать любым словом, кроме "равноправные" – это уже повод задуматься самим.

Итак, что значит "я за ним"? Что перед нами пара, в которой четко распределены гендерные роли, и мужчина, он же Гога, он же Жора, он же Игорь, в полном соответствии со своей принимает решения и вообще рулит? На том простом основании, что он мужчина. А женщина, если судить по тому, что живет с ним не первый год, добровольно выбрала роль ведомой и вроде бы всем довольна. Ну что ж, в каждой избушке свои погремушки. Тут вот такие. Бывает.

И в этом выборе женщины нет ничего плохого – хотя бы потому, что это ее выбор. Как и в желании чувствовать себя защищенной, что вроде бы подразумевает это "я за ним". Она слабая, он сильный – проверенная тысячелетиями модель отношений полов. Мужчина как крепость, из-за стен которой женщина может безмятежно и уверенно поглядывать на окружающий мир. Идиллическая картинка. Для идеального мира.