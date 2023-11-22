Как специи влияют на характер человека

А вы знаете, что употребление в пищу пряностей влияет на характер, и с помощью кулинарной мудрости можно помочь себе и своим близким улучшить личностные качества, справиться со страхами и гармонизировать различные стороны жизни?!

А вы знаете, что употребление в пищу пряностей влияет на характер, и с помощью кулинарной мудрости можно помочь себе и своим близким улучшить личностные качества, справиться со страхами и гармонизировать различные стороны жизни?!

Специи — это уникальные помощники в нашем духовном росте, потому что они положительно влияют на характер человека, и зная особенности той или иной пряности можно добавить ее в рацион питания для достижения конкретной цели.

Асафетида — использование данной специи в пищу придаст Вашему характеру нежности и спокойствия. Асафетида помогает установить благоприятные отношения с родственниками. Она способствует улучшению цвета лица, восстановлению эластичности кожи, разглаживанию мелких морщин.