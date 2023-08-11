8 слов, которые стоит произносить реже

Из сожалений начинает складываться огромная гора негативного опыта, которая буквально «придавливает» вас к земле...

1. «Может быть / Возможно»

Вы оставляете себе лазейку, чтобы не до конца принимать решение.

«Может быть, пойду в спортзал»,

«Возможно, стану больше читать»,

«Может быть, в следующем месяце надо начать ряд изменений в нашем проекте?»

Всё это скрытые отговорки, когда перед лицом Неизбежности вы всё равно не хотите что-то делать, но признаться самому себе в этом сложно, и потому лучше предоставить решение кому-то, а самому «может быть» поддержать это решение.

2. «Завтра»

«Я подумаю об этом завтра», — говорила Скарлетт О’Харра. Но вы же не ветреная девушка. 80% отложенного «на завтра» не будет выполнено никогда, хотя могло быть решено / сделано / сказано / написано сегодня до конца дня.

Или вы слишком много на себя взваливаете (и надо просто пересмотреть плотность своих планов и структуру рабочих задач на день), или вам надо «убить» прокрастинатора в себе (это сложнее, но важнее с позиции долгосрочной перспективы).

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3. «Никогда»

«Я никогда не смогу поднять руку на другого человека» — сможете, еще как, если вашей жизни или жизни ваших близких будет угрожать опасность.

«Никогда ей не прощу» — простите, просто не сразу (или вообще забудете со временем).

Жизнь намного сложнее и нелинейнее, чем просто набор предустановок и деления на «белое» и «черное».

4. «Будущее»

Понятие, которого никто не видел и никогда не будет (потому что «завтра» завтра превратится в «сегодня», а «в будущем я стану здоровее / успешнее / богаче» — это просто самоумиление, чтобы не думать ни о чем и «сбросить» то, что вас по-настоящему беспокоит в какую-нибудь «пропасть» и не доставать это беспокойство «из шкафа»).

Подумайте лучше, что вы можете изменить сегодня, чего бы вы хотели добиться сегодня, какую одну небольшую цель вы можете достичь / реализовать до конца этого рабочего дня.

5. «Жаль, что…»

Из сожалений начинает складываться огромная гора негативного опыта, которая буквально «придавливает» вас к земле. Вы уже не тот человек, каким были даже полгода назад; вы уже знаете, что можно сделать, а что нет, вы уже сделали / делаете определенный выбор. И потому жалеть о сделанном / несделанном нет смысла: у вас нет «машины времени», чтобы всё исправить.

Бесконечные «жаль, что…» — просто путь по кругу в поисках того, что уже нельзя найти.

6. «Не за что»

- Спасибо, что помог с отчетом.

- Да не за что!

и коллега спустя месяц придет к вам как ни в чем не бывало, считая, что вы просто обязаны помочь ему с отчетом, ведь вы «классный чувак».

Замените «не за что» на «пожалуйста»: оказанная вами услуга / потраченное время / приложенные усилия имеют ценность, и «пожалуйста» — самый эффективный и позитивный способ донести эту ценность в дружелюбной форме, даже если вы и вправду такой бескорыстный и открытый человек.

7. «Невозможно»

Невозможно похудеть на 5 кг за такой короткий срок,

невозможно уволиться с этой дурацкой работы, ведь у меня нет денег,

невозможно пробежать 5 км, я без одышки и хожу-то с трудом.

Расскажите о том, что такое «невозможно» вашим соседям, коллегам или родственникам, у которых есть проблемы с сердцем, у которых диабет или период восстановления после травмы в автокатастрофе или спортивной травмы. Они же не легли и сдались просто потому, что сегодня с утра встать с кровати или дойти до работы им было тяжело.

Расскажите о невозможности детям (у маленьких детей есть чему поучиться).

Наш опыт прошлых негативных событий, сожалений и привычка сваливать всё, что кажется нам слишком сложным, в «завтра», в «будущее» или в «никогда» — вот из чего складывается ваше «невозможно».

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8. «Случайно»

«Я совершенно случайно ошибся», «случайно забыла», «случайно оказался на этом мероприятии» — да бросьте вы!

Вы были невнимательны — и потому ошиблись;

слишком «загрузили себя» — и потому забыли;

хотели попасть на конференцию / вечеринку — и в последний момент нашли способ и выкроили время и деньги.

Разумные люди делают из «случайностей» выводы для себя, чтобы и впредь не делать / делать что-то, что у них в первый раз получилось «случайно». Воля случая — не самый лучший помощник в делах, а вот целеустремленность и настойчивость — да.опубликовано econet

Автор: Михаил Литвак

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