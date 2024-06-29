Вас не любят настолько сильно, как вам хочется. Примите реальность

Две крайности есть у людей в отношениях. Одна крайность - во всем видеть тайные признаки взаимного интереса и кормить демьяновой ухой...

Две крайности есть у людей в отношениях.



Одна крайность - во всем видеть тайные признаки взаимного интереса и кормить демьяновой ухой.

Другая крайность - в любых шагах навстречу видеть вежливость и морозиться. Или щипцами тянуть.

Примеры первой крайности я люблю в письмах приводить. Очень уж комедийно со стороны смотрится, хотя и смех сквозь слезы.

А вторую крайность я чаще во френдленте вижу, но и в письмах тоже хватает. Диалоги там примерно так выглядят:



- Я тебе интересна?

- Да.

- Мне просто кажется, что нет...

- Но ведь я приехал к тебе сам. (Или - "Но ведь я живу с тобой")

- Ну а вдруг ты просто ради дружбы? Мне кажется, ты какой-то холодный... И тебе меня просто жаль. ("Я тебя принудила")



Понятное дело, что человек не пылает настолько, чтобы женщине было очевидно на 100%, что он безумно влюблен. Но он делает какие-то небольшие шаги. А его по голове бьют скалкой, обесценивая каждый шаг и вымогая побольше ("что-то мало даешь, мне непонятно, как ты относишься, я страдаю, видишь"). Перспектива, что он начнет отмораживаться очень велика.

В этом диалоге несколько человек себя сейчас узнают. Нет, вы - не единственная. У меня такие - по две каждую неделю в ленте, при том, что лента у меня еще очень приличная.

И баг Стесняша ("хочет, но стесняется") и баг Бедняша ("вынужден из жалости") имеют одну причину. Несмотря на то, что выглядят так по-разному.

Это причина - плохое чувство чужих границ.

Вместо того, чтобы смотреть на поступки и слова человека, к нему пытаются влезть в голову.

Уважение к границам = ноль. Поэтому от эмпатии не остается и намека, сплошные проекции и иллюзии. Либо иллюзии короны, либо иллюзии лохмотьев. Иногда по очереди. А иногда даже вместе! Такое тоже бывает.

Стесняша - "я знаю, что за его молчанием стоит желание". Бедняша - "я знаю, что за его поступками стоит нежелание это делать". Желание-нежеление принадлежат другому, но человек думает, что знает лучше, и считает его лжецом. Заметили неуважение?

С безразличными людьми такой человек может чувствовать границы куда лучше. А тут настройки слетают, потому что симпатия. Симпатия - это тяга, тяга вызывает присвоение. И уважение исчезает, а с ним и эмпатия.

Вот несколько правил, которыми вы можете руководствоваться в таких ситуациях. Они одинаково эффективны в случае обоих багов, и Стесняши, и Бедняши. (Вы заметили, что суть обоих названий багов - в снисходительном обесценивании человека, лишении его статуса взрослого, который сам знает, что делать?)

При постоянном использовании (даже просто при попытках использовать) правила помогают существенно улучшить чувство границ.





1. Не лезть другому в голову



Не делайте предположений о том, чего прямо не сказано. Ни хороших, ни плохих.

Не стоит воображать себя проницательным Шерлоком Холмсом. Даже если человек врет, это его партия, он хочет донести до вас это. Его право.

Например, вы можете думать, что он любит вас, но притворяется холодным. Отлично, даже если так, верьте ему. Пусть притворяется, пока не устанет, вам выгодней вести себя так, как будто вы верите в его холод.

То есть даже если это вдруг ложь, не ведитесь на манипуляции. Но скорее всего вам просто кажется. Обнаружив за собой такой баг (когда молчит, а вам мерещится невысказанная любовь), ищите у себя корону.

То же самое касается недоверия к словам. Говорит, что любит, а вам мерещится фальшь? Пусть даже фальшь, но это на его ответственности. Вы должны уважать границы человека и принимать этот шар не требуя гарантий качества. Если вас не устраивают его поступки, это другой вопрос, у вас могут быть разные представления о желаемых отношениях. Обсудите это в корректной форме, но не принуждайте. Сами решайте, как вам быть.

И не доставайте свои противные щипцы "я тебе не веееерю". Это ваша проблема, верите вы или нет. Не оскорбляйте человека упреками во лжи.

2. Выкинуть щипцы

Почти все сомнения в поступках и словах человека - следствие пускаемых в ход щипцов.

Вы так долго и пронзительно ныли, какая вы недоверчивая пугливая и трепетная лань, а теперь он принес цветы, и вам кажется, что это не цветы, а жалкая подачка. Он говорит вам о любви, а вам кажется, что это отмазка. Вы сначала выпросили это все, а потом обесценили несчастным видом. Двойной удар по желанию человека делать вам приятное.

Если щипцы все же были использованы (нытье, жалобы, слезки бегущие весенним ручейком по молчаливому скорбному личику), компенсируйте выражением восторга, если человек сделает то, что вы из него тянули. Даже если частично сделает, компенсируйте, подкрепите.

Но лучше не использовать щипцы вообще. Прямо скажите: "Хочу видеть тебя чаще, ты мне нравишься". Или "Хочу замуж за тебя, очень люблю". Один раз скажите, он не глухой, но скажите прямо, он не обязан ребусы разгадывать, почему вы пригорюнились, когда мимо проехала свадебная машина, украшенная ленточками.

А... Вы же хотите видеть чаще и замуж только если он еще больше, чем вы хочет, да? Тогда успокойтесь. Он пока не хочет, иначе это было бы. Скажите о своем желании, возможно в будущем это поможет ему тоже захотеть. Если вы не будете тянуть щипцами и закидывать его тухлыми яйцами.

3. Не кидать тухлые яйца

В липкость превращается даже обычный шар, если на предыдущие не было ответа. И не просто в липкость. В тухлые яйца ваши шары превращаются, если вы даете человеку пропускать ходы.

Выражение "накидать шаров" касается короткого промежутка времени. В одном диалоге вы можете кинуть несколько шаров, но после этого вы обязаны отстать, не лезть к человеку, пока он сам не ответит шарами или шагами (не пингами!) по своей воле. Если же вы ходите и "кидаете шары" снова и снова, если он молчит, не отвечает, а вы опять кидаете, то это не шары, это тухлые яйца. Вы преследуете человека. Не удивительно, что у вас потом едет крыша и вы теряете связь с реальностью. Ваша психика так спасается от стыда за ваше поведение.

Не надо ломать голову, сколько времени можно не лезть. Никогда не надо лезть. Лезть - плохо. Лезть - это общаться без взаимности. А вот вступить в общение можно, если человек ответит на ваши шары. Если просто свистнет, не нужно кидаться. Особенно кидаться с новыми яйцами.

4. Верить глазам своим

Большинство искажений, иллюзий и багов восприятия происходят от того, что человек не хочет мириться со скромной реальностью. Ему хочется больше и прямо сейчас.

Даже баг Бедняша, где человек вроде бы обесценивает чувства другого, возникает от того, что человеку мало того, что есть в реальности. Он обвиняет другого в том, что тот его жалеет, тяготится, когда другой говорит ему, что любит. Но все дело в том, что он хочет больше любви. Намного больше. Просто симпатия его не устраивает, он хочет такую любовь, чтобы тот дрожал. А этого нет и близко.

Если вы вспомните всех рапунцелей вторичной заморозки, то тех колбасит как раз от того, что в своих иллюзиях они страстно любимы. Безумно любимы! И когда реальность говорит, что безумно влюбленный пасту не забывал бы закрыть, зная что божество будет визжать как резанное, и цветы не забыл бы принести, они в бешенстве и ненависти сыпят на голову смертного громы и молнии за обман.

Но они сами себя обманули. Они выдумали, что любят их до треска височных костей. Но нет, их любят намного меньше. А в ответ на громы и молнии совсем разлюбят.

Не только баг Стесняша, но и баг Бедняша всегда связаны с надеждой, что другой любит очень сильно, но не может донести. Поэтому принцесса и прибедняется чрезмерно, что надеется: он кинется разубеждать, увидев как она унижена. Кинется возвращать ее на трон. Она видит, что он хорошо относится, но ей хочется намного больше любви, и она надеется, что если потрясти как следует, где-то там эта любовь завалялась.

Когда видит, что не завалялась, беснуется от обманутых надежд.

Примите реальность. Вас не любят настолько сильно, как вам хочется. Вы же видите это своими глазами. Да?

После того, как вы примете эту реальность и привыкнете к ней, можно подумать, как ее улучшить. Не раньше. Пока на ваших глазах - шоры иллюзий, вы не можете ничего делать. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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