7 непростительных ошибок воспитания

Вы спокойны за будущее своих детей? Как вы воспитываете в них лидерство?Сегодняшние родители своими руками лишают детей возможности стать лидерами и самостоятельными личностями.

Вы спокойны за будущее своих детей? Как вы воспитываете в них лидерство? Сегодняшние родители своими руками лишают детей возможности стать лидерами и самостоятельными личностями.

Предлагаем свежий взгляд на главные ошибки, которые родители допускают в воспитании детей, эксперта по лидерству, автора более 25 книг, основателя и президента организации Growing Leaders («Растущие лидеры») Тима Элмора. Нынешние родители слишком нянчатся с детьми, уверен Тим Элмор.

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Итак:

1. Мы лишаем детей возможности рисковать

Современный мир полон опасностей, так мы привыкли думать. Страх потерять детей вынуждает нас окружать их заботой. При этом полное исключение даже обоснованного риска ― это плохо. Европейские исследования доказывают: дети, которые в детстве не играют на улице и, образно говоря, «не обдирают коленки», чаще страдают фобиями, когда вырастают.

Детям следует упасть несколько раз, чтобы понять, что это нормально. Подросткам следует пережить горести юношеской любви, чтобы обрести эмоциональную зрелость, без которой невозможны долгосрочные отношения. Если взрослые исключают риск из жизни детей, то порождают излишнюю заносчивость и заниженную самооценку в растущих лидерах.

2. Мы выручаем слишком быстро

У представителей нынешнего поколения молодых зачастую нет многих жизненных навыков, которые были у их сверстников 20-30 лет назад, потому что родители сегодняшней молодежи слишком быстро хватались решать проблемы за своих детей. Молниеносная помощь избавляет детей от необходимости выходить из сложных положений и решать проблемы самостоятельно.

Такое воспитание недальновидно и противоречит принципам лидерства ― нужно снаряжать молодых опытом, чтобы они справлялись с невзгодами без посторонней помощи. Иначе рано или поздно юнцы привыкают к тому, что их спасают: «Если я ошибусь или не достигну цели, то взрослые исправят и разгребут последствия». Хотя в действительности мир устроен совершенно иначе, и ваши дети окажутся неприспособленными к взрослой жизни.

3. Дети добиваются восхваления слишком просто

Загляните на сегодняшние спортивные кружки. Там все сплошь «победители». Принцип «каждый получает награду» помогает каждому ребенку ощутить себя особенным, но исследования указывают, что этот принцип приводит к непредвиденным последствиям. Через некоторое время дети замечают, что мама и папа оказываются единственными, кто считает их потрясающими, поэтому начинают сомневаться в объективности родителей.

Если дети легко получают вознаграждения, а на их плохое поведение родители закрывают глаза, то со временем такие дети учатся жульничать, преувеличивать и лгать, чтобы избегать сложной реальности. Потому что они не приспособлены к тому, чтобы сталкиваться со сложностями.

4. Мы позволяем чувству вины затмевать хорошее поведение

Незачем, чтобы ребенок обожал вас каждую минуту. Вашим детям предстоит преодолеть много неприятностей, но им может помешать избалованность. Поэтому скажите им «нет» или «не сейчас», чтобы они боролись за то, в чем нуждаются. Когда детей несколько, то обычно родители считают несправедливым награждать одно чадо, а остальных оставлять обделенными.

Такими действиями мы упускаем возможность показать детям, что успех зависит от наших собственных усилий и благих поступков. И дважды подумайте, прежде чем вознаграждать детей поездками в торговые центры. Отношения на основе материального поощрения убивают в ребенке внутреннюю мотивацию и бескорыстную любовь.

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5. Мы не делимся ошибками из нашего прошлого

Взрослым следует позволить подросткам расправить крылья и набить свои шишки. Однако это не значит, что родители не могут помочь детям сориентироваться в неизвестных водах. Поделитесь ошибками, которые вы совершали в их возрасте, чтобы помочь выбрать правильный путь (избегайте негативных нравоучений про вред курения, алкоголя и наркотиков).

К тому же дети должны быть готовы к встрече с неприятностями и уметь отвечать за последствия своих решений. Расскажите им, что вы чувствовали, когда столкнулись с похожими обстоятельствами, чем руководствовались в поступках, какие уроки усвоили. Потому что мы должны не просто влиять на детей, а влиять лучшим образом.

6. Мы путаем понятия «ум», «одаренность» и «зрелость»

Зачастую смышленость ребенка принимается за его готовность к жизни в реальном мире. Это не так. Например, некоторые известные спортсмены или актеры обладают выдающимся талантом, и все же попадают в неприятные истории.

Если ребенок одарен в чем-то одном, не думайте, что талант пронизывает все остальные части его жизни. У ответственности нет «волшебного возраста», и не существует универсального руководства, когда давать ребенку свободу, но есть хорошее правило ― наблюдать за детьми того же возраста. Если сверстники вашего ребенка более самостоятельны, то, вероятно, вам следует предоставить больше независимости вашему чаду.

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7. Наши слова расходятся с нашими поступками

Наша задача как родителей ― смоделировать жизнь для детей, помочь им обрести жизненный нрав, стать людьми, которые ответственны за свои слова и действия. Мы лидеры в наших домах, поэтому должны придерживаться правды в отношениях, а сладкая ложь рано или поздно выявляется и медленно разъедает юный характер.

Следите за собой в минуты нравственного выбора, потому что за вами наблюдают другие люди, особенно ваши дети. Например, если вы не идете в обход правил, то дети будут знать, что это неприемлемо и для них. Покажите детям, что значит всецело и с удовольствием помогать общественным организациям и сообществам. Не плюйте в колодец, их которого пьете, и дети будут делать то же самое.опубликовано econet

Автор: Тим Элмор

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