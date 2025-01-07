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Попробуйте! Простые вещи, способные оздоровить вашу жизнь

Источник: Econet 07 января 2025 7316
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Попробуйте не пить кофе и чай в течение двух недель. Ты увидишь, что тебя все радует, что ты спокойно засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое).

Попробуйте! Простые вещи, способные оздоровить вашу жизнь

— Попробуйте не пить кофе и чай в течение двух недель.  

Ты увидишь, что тебя все радует, что ты спокойно засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое).  

— Попробуйте не есть на ночь и засыпать с голодным желудком.  

В течение 1-2 недель ты начнешь видеть легкие светлые сны, каждое утро просыпаться в хорошем настроении и уже с вдохновением на что-либо, будешь вставать по утрам свежим, без вялого желания валяться в постели пол дня.  

— Попробуйте не добавлять в пищу две приправы: соль и перец.  

Ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза меньшим количеством еды. В течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты заметно похудеешь (касается только имеющих лишний вес).  

— Попробуйте не пить лимонады и любые газированные напитки, купленные в магазине.  

Ты увидишь, как вкусна простая вода и что для утоления жажды нужно намного меньше.  

— Попробуйте, прощаясь с человеком перестать говорить «давай, ну… давай!»  

Ты увидишь, как легко и приятно прощаться.   — Попробуйте неделю ходить и сидеть с прямой спиной.   Ты увидишь, как улучшится твоя память, и насколько быстрее ты будешь соображать.

— Попробуйте для человека, который не нравится тебе, каждый раз при воспоминании о нём, дарить ему воображаемый самый роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как он радуется.  

Ты увидишь, что он будет относиться к тебе все лучше, как и ты к нему.  

— Попробуйте за час-два до сна выключить телевизор и компьютер.  

Ты начнешь видеть свои желания и творческие импульсы.  

— Попробуйте 2 недели говорить по телефону и общаться в интернете только по делу.

  Ты увидишь, что в сутках 36 часов.  

— Попробуйте каждый раз при желании взять сигарету — взять яблоко, мандарин, апельсин, банан или выпить стакан воды.  

Через 2 недели ты ощутишь себя вдвое крепче, выносливее и сильнее.  

— Попробуйте каждый раз, как хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые, пусть редкое и тебе не свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты раздумывания и оценки.  

Ты увидишь, что ты можешь намного больше.  

— Попробуйте улыбаться каждый раз, как хочется, улыбнуться прохожему, пусть и на пару секунд (забыв «что он может подумать о тебе»).  

В течение месяца ты начнешь чувствовать каждого человека знакомым и безопасным.  

— Попробуйте полежать в траве среди деревьев, подальше от машин, не стесняясь людей.

  Ты услышишь в себе долгожданную тишину…  

Попробуйте! Простые вещи, способные оздоровить вашу жизнь

А ЧТО МЫ ОБЫЧНО ГОВОРИМ И ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ…  

Попробуйте думать – говорить и делать одно и тоже, либо молчите – эффект не заставит себя долго ждать – наблюдайте…

Мы говорим: «Я не поднимал трубку, потому что был занят», когда нам стыдно признаться в том, что слышать этот голос больше не доставляет нам радости…  

Мы говорим: «Мне от тебя больше ничего не надо», когда не можем получишь то, что хотим…  

Мы говорим: «Здесь холодно», когда нам необходимо чье-нибудь прикосновение…  

Мы говорим: » Мне незачем больше жить», когда хотим, чтобы нас разубедили в этом…  

Мы говорим: «Спасибо тебе за то, что ты есть», когда не можем сказать: «Я люблю тебя»…

Мы говорим: «Я никому не нужен(нужна)», когда мы в действительности не нужны одному-единственному человеку…  

Мы говорим: «Я справлюсь», когда стесняемся попросить о помощи…  

Мы говорим: «Ты хороший друг», когда забываем добавить: «…но тебе не стать для меня кем-то большим»…  

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Мы говорим: «Это — не главное», когда знаем, что у нас нет иного выбора, как примириться…  

Мы говорим: «Я доверяю тебе», когда боимся, что мы стали игрушкой…  

Мы говорим: «Навсегда», когда нам не хочется смотреть на часы…  

Мы так много всего говорим, что когда на языке остаются три последних неизрасходованных слова, мы поджимаем губы, смотрим в пол и молчим…  

Мы смеёмся над смертью и покупаем килограммы таблеток в аптеке…  

Мы говорим, что жизнь прекрасна и идём в магазин за ещё одной бутылкой водки…  

Нам не важно общественное мнение, и мы постоянно спрашиваем: «как я выгляжу?»…  

Мы любим одиночество и крепко сжимаем в руке мобильник…  

Странные мы … опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология жизнь душа счастье любовь одиночество мотивация сознание

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