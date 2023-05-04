Жизнь – лучший учитель. Почти никогда жизнь с тобой не говорит. Она просто ударяет тебя, бьет то с одного бока, то с другого. Каждый удар – это жизнь, которая говорит: "Проснись. Я хочу, чтобы ты что-то понял".
Жизнь – лучший учитель. Почти никогда жизнь с тобой не говорит. Она просто ударяет тебя, бьет то с одного бока, то с другого. Каждый удар – это жизнь, которая говорит: "Проснись. Я хочу, чтобы ты что-то понял".
Если ты будешь учиться тому, чему учит тебя жизнь, у тебя будет все хорошо. Если же нет, жизнь будет продолжать бить тебя. Люди обычно делают одно из двух: или позволяют жизни помыкать собой, или злятся и начинают ей сопротивляться. Но они сопротивляются начальнику, работе, мужу или жене. Они не понимают, что бьет их жизнь, а не эти конкретные люди.
Если ты это усвоишь – то будешь мудрым, богатым и счастливым. Если же нет, то всю жизнь будешь винить в своих неприятностях работу, зарплату или начальника. Ты будешь всю жизнь надеяться на чудо, которое "решит" твои денежные проблемы.
©Роберт Кийосаки
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
А не помните кто сказал: "Жизнь- лучший учитель. Берет правда дорого, но объясняет доходчиво." ?Ответить
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