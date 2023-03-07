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Люди любят себя запутывать...

Источник: inpearls.ru 07 марта 2023 6238
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Вот, например, совершил человек подлость, а нам так не хочется с ним переставать общаться. Он же такой милый был. Нужно сказать "Его нужно понять..."

Люди любят себя запутывать...

Вот, например, совершил человек подлость, а нам так не хочется с ним переставать общаться. Он же такой милый был. Нужно сказать "Его нужно понять..."

Ну, например, объясним это его экстравагантностью или особыми обстоятельствами. Но вот бывают случаи, когда даже понять невозможно. Тогда, мы обязательно должны принять его поступок. Ведь принимать — это круто!

Как раз тот случай, когда мы опускаем голову и говорим "Ну да, но нужно учиться принимать". А еще, если мы уж его любим, то и принять, и понять, и простить. Вот только проблема в том, что отвечать на вопрос "Зачем?" мы особо не любим. 

Потому, что если нас предали, то мы можем и понять, и даже принять, и даже простить, но при этом прекратить отношения.

Ведь прекращаем мы их не потому, что мы не поняли, или не приняли... Нет. Мы просто понимаем, чего от этого человека можно ожидать…

Мы просто не прячемся от факта, от факта его поступка... От поступка, который характеризует человека..

Да, мы тебя поняли, приняли, простили и даже не перестали любить, но давай дальше как-нибудь без меня. И даже, если я помогу тебе когда-либо, то не потому, что у нас восстановились отношения...

Нет. Потому, что я не такой, как ты... Вот и все.

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Люди любят себя запутывать...

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Помните, любовь часто замыливает глаза. Любовь к друзьям, близким, кумирам...

Мы словно игнорируем некие факты, но разочарование наступит. Трусы останутся трусами. Лицемеры — лицемерами. Те, кто привирал, всегда будут привирать. Те, кто выбирал деньги — всегда будут выбирать их.

И чем дольше мы игнорируем поступки, покупаясь на красивые слова, тем труднее будет оправиться после удара. опубликовано econet

Автор: Андрей Веретенников

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Источник: https://econet.ua/

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