Проблема одиночества по Лиз Бурбо

Удивительно понимать, что это происходит, несмотря на то, что мы живем в эпоху, когда расстояния становятся все более и более короткими, а информация все более и более доступной благодаря мобильному телефону и Интернету. Все это должно сближать людей, но, увы, этого не происходит.

Удивительно понимать, что это происходит, несмотря на то, что мы живем в эпоху, когда расстояния становятся все более и более короткими, а информация все более и более доступной благодаря мобильному телефону и Интернету.

Все это должно сближать людей, но, увы, этого не происходит. Максимально феномен одиночества мы наблюдаем в крупных городах. Чем больше людей, тем выше риск одиночества.

Статья Лиз Бурбо об одиночестве

Знаете ли вы, что проблема ОДИНОЧЕСТВА из года в год становится все более опасной?

Люди могут идти в толпе несколько часов, не встретив ни одного знакомого лица. Они возвращаются домой, где их никто не ждет, они проводят в одиночестве вечера, не обмолвившись ни с кем и словом. Так в крупных городах живут тысячи людей. Кроме того, люди меняют место работы, место жительства и это усиливает проблему изолированности, которая причиняет страдание от одиночества.

Однако, слово «изолированность» и «одиночество» не обязательно всегда будут встречаться вместе. Каждому из нас иногда необходимы моменты, когда хочется побыть одному.

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Когда мы решаем отстраниться, оградиться от других, мы находимся в гармонии. С другой стороны, человек может страдать от одиночества, даже если он и окружен другими людьми, родными, коллегами по работе.

Откуда приходит чувство одиночества, которое причиняет нам тревогу и нагоняет грусть? Из нашей травмы отвергнутого или покинутого. Если вы признаете, что вы — человек, который страдает от одиночества, первое, что вам нужно сделать — это принять решение взять себя в руки.

Никто не может прекратить эти страдания для другого человека. Впрочем, очень трудно распознать, кто страдает от одиночества, потому что мало кто решается говорить об этом, считая это чем-то стыдным.

А многие даже не отдают себе в этом отчет.

Вы…

беретесь за разную работу и чувствуете пустоту, возвращаясь один в пустую квартиру?

говорите всем, что вы любите оставаться один, и вам никто не нужен, чтобы чувствовать себя счастливым?

ожидаете, что кто-то придет к вам или пригласит вас, и переживаете разочарование, если ваши ожидания не оправдываются?

чувствуете себя хуже, незначительным, не интересным по сравнению с вашими родными?

идете вечеринку, постоянно спрашивая себя, что вы на ней делаете, а затем пытаетесь улизнуть при малейшей возможности?

Это всего лишь несколько примеров того, как ведут себя люди, страдающие от одиночества.

Я заметила, что среди людей, которые делились со мной своей проблемой одиночества, большинство не общается со своими семьями. Они находят различные предлоги, чтобы больше не видеться со своими близкими.

И вот один из методов, благодаря которому вы сможете решить свою проблему одиночества: примиритесь со своими близкими. Вы выбрали этих людей до своего рождения, и пришло время понять, что именно у них вы должны многому научиться. Даже если вы не можете сделать это сейчас, само решение сделать это даст вам новую цель, которая будет помогать вам с самого начала.

Тем, у кого нет семьи (родителей, братьев, сестер, дяди, тети, племянников и племянниц, двоюродных братьев и сестер — а такие случаи встречаются крайне редко), могу посоветовать создать новую семью, с вашими новыми друзьями. Они не появятся в вашем доме по мановению волшебной палочки.

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Когда ты одна

Если, например, вы посещаете вечера встреч, как только вы познакомитесь с новым человеком, к которому вы ощутите определенное притяжение и близость, наберитесь смелости и спросите его, не хочет ли он стать вашим другом. Самое худшее, что может произойти, так это то, что человек ответит вам нет. Он может отказаться от возможности завести нового друга.

Такое отличное решение вы можете принять прямо сейчас. Не забывайте: ЧТОБЫ ПОЖАТЬ НУЖНО ПОСЕЯТЬ…опубликовано econet.ru

С любовью, Лиз Бурбо

Перевод: Ия Зайцева

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