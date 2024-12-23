Как приготовить миндальный пирог со сливами

Тающее во рту миндальное тесто и много ароматных слив - это формула идеального пирога. Приготовьте сразу двойную порцию теста и уберите половину в холодильник. Вам обязательно захочется испечь этот пирог еще раз.

Тающее во рту миндальное тесто и много ароматных слив - это формула идеального пирога. Приготовьте сразу двойную порцию теста и уберите половину в холодильник.

Вам обязательно захочется испечь этот пирог еще раз.