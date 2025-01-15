5 верных признаков заниженной самооценки

В самом слове «самооценка» есть небольшой подвох. Ведь судя по названию самооценка — это то, как мы сами себя оцениваем. Но на самом деле это сумма отношений к нам других людей. Как ребёнок понимает, хороший он или нет? По реакции на него родителей. Вот так самооценка и формируется: мы впитываем отношение к нам окружающих, из чего и делаем вывод о том, какие мы.

В самом слове «самооценка» есть небольшой подвох. Ведь судя по названию самооценка — это то, как мы сами себя оцениваем. Но на самом деле это сумма отношений к нам других людей. Как ребёнок понимает, хороший он или нет? По реакции на него родителей. Вот так самооценка и формируется: мы впитываем отношение к нам окружающих, из чего и делаем вывод о том, какие мы.

Случается так, что в разных сферах мы ощущаем себя не одинаково. Например, женщина запросто может быть уверена в себе как в специалисте, и тогда профессиональная часть её самооценки будет высокой. Но это не значит, что она будет уверена в себе как женщина.

Женская самооценка — это внутреннее ощущение своей ценности и привлекательности для противоположного пола. Женщина с адекватной самооценкой не боится мужского внимания, чувствует себя достойной любви и уважения. Ещё на отношение к себе как к женщине сильно влияют установки, касающиеся любви, отношений, женского и мужского. Например, у многих есть убеждение, что «Любить — значит страдать и жертвовать». Можно ли при такой установке относиться к себе с уважением?

Если мы не верим, что достойны мужского внимания, что женщина из нас «не очень», то будем вести себя соответственно. Нижу перечислены пять признаков женщины с низкой самооценкой:

1. Женщина с низкой самооценкой не умеет и не может принимать помощь, подарки и просто мужское внимание. Где-то внутри себя она не верит, что достойна быть любимой просто так. Поэтому она теряется или ищет подвох, когда ей говорят комплименты или пытаются познакомиться.

2. Низкая самооценка всё время нашёптывает женщине, что она «не очень», что нужно соглашаться на отношения, которые ей предлагают. Кто знает, вдруг больше она никого не сможет привлечь? А пока она так думает, именно это и будет получать: мало кого привлекает неуверенная в себе женщина. В итоге она не считает себя в праве выбирать мужчину и часто оказывается в отношениях с теми, от кого лучше держаться подальше.

3. Ещё один показатель низкой самооценки — неумение прямо и вслух говорить о своих желаниях. И это касается не только помощи или подарков. Даже если мужчина честно пытается сделать ей хорошо, спрашивает, чего она хочет, то такая женщина говорит загадками или уходит от ответа. Партнёру каждый раз приходится клешнями вытаскивать из неё её же желания, и рано или поздно такие игры утомят любого адекватного мужчину. Зато такое положение вещей полностью устроит того, кого её желания не интересуют.

Женщина с низкой самооценкой боится «спугнуть» мужчину, ей кажется, что её будут любить, только если она будет подстраиваться под чужие желания, если она будет удобной и не станет чего-то хотеть для себя. Бессознательно она верит в то, что любовь надо заслужить, а если она будет собой, то от неё откажутся.

В отношениях эти установки заставляют женщин идти на любые уступки, лишь бы мужчина был рядом, лишь бы нас не бросили. А это лучший способ оказаться там, где нас не ценят и не уважают.

4. Отсюда вытекает и ещё один признак низкой женской самооценки: её не уважают те, кто рядом. Окружающие отражают уровень нашей самооценки. Как вы сами себя цените — так и будут реагировать на вас другие.

Вспомните свои ощущения от разных людей: бывают такие, кому нахамить — ну язык не поворачивается. А есть те, кого так и тянет пнуть. От чего это зависит? От самооценки. Если в человеке чувствуется внутреннее достоинство, если он себя любит и уважает, он не позволит себе грубить. Он не будет поддерживать общение с теми, кто относится неуважительно, не потерпит такого.

5. Наша самооценка отражается и на том, как мы относимся к другим женщинам. Женщина с низкой самооценкой всё время сравнивает себя с другими и часто видит вокруг сплошных конкуренток. Если в глубине души вы знаете, что такого набора качеств, как у вас, нет больше ни у кого, то вы не будете соперничать.

У вас свои преимущества, у другой дамы — свои. И каждая будет привлекательна для тех, кто ценит именно её особенности. Если вы, например, высокая, то к вам притянутся те мужчины, которые любят высоких. Вот и всё.

Но если женщина видит в каждой другой даме соперницу, это говорит о том, что в глубине души она чувствует себя не уникальной и не ценной. Она всё время сравнивает себя с другими. И не важно, проигрывает она в сравнении или выигрывает. Ведь в таком случае её отношение к себе постоянно зависит от тех, кто оказался рядом.

Что мешает повысить самооценку? Страх быть плохой, страх показаться эгоисткой, страх быть брошенной. Мы чувствуем, что если будем себя любить и уважать, то кому-то это может не понравиться, что нас разлюбят. Я не буду врать и говорить, что всё будет хорошо.

Да, действительно, будут люди, которых это не устроит. Ведь что значит «эгоист»? Это человек, который неудобен окружающим. Тот, кто мыслит своей головой, тот, кем невозможно управлять. А некоторым людям такое положение вещей покажется очень невыгодным. Вам нужно, чтобы рядом с вами были такие люди?

У многих из нас есть опасение, что если мы начнём требовать к себе уважительного отношения, если начнём себя любить и защищать, то станем плохими. Как сказал один замечательный психотерапевт: «Защищая свои границы, вы не становитесь плохим человеком. Вы становитесь взрослым».опубликовано econet

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