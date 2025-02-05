По справедливости: 18 советов родителям

Правила, предъявляемые к ребенку, должны соблюдаться всеми членами семьи: если ребенок видит, что родителям можно, а ему нельзя, невозможно добиться желаемых результатов в воспитании.

Совет 1. Не выделять ребенка как маленького и потому пользующегося особыми привилегиями в семье. Гораздо важнее, чтобы он чувствовал свое равенство в семейном коллективе.

Совет 2. Не ставить ребенка в особое положение: первый кусок, лучшее место способствуют воспитанию эгоистических наклонностей.

Совет 3. Уметь отказывать ребенку твердо и решительно, если заметно, что его желание превышает возможности семьи или нарушает удобства старших.

Совет 4. Учить ребенка считаться с интересами и желаниями старших, не нарушать их труда и отдыха.

Совет 5. Относиться к ребенку, как к равнопpaвному члену семейного коллектива, с уважением (выслушивать его мнение, предоставлять ему возможность принимать участие в семейных советах и т. п.).

Совет 6. Закрепить за ребенком постоянный круг обязанностей и неотступно следить за их выполнением. Приучать его проявлять заботу о старших, упражнять в этом, давая конкретные поручения («Спроси, как чувствует себя больной, не надо ли ему что?», «Проводи бабушку до лифта, открой ей дверь», «Играй тихо — взрослые отдыхают», «Эту половину съешь сам, а эту оставь сестре» и т. п.).

Совет 7. Учить ребенка быть общительным, доброжелательным со взрослыми и сверстниками; учить делиться игрушками, лакомствами с другими детьми и старшими.

Совет 8. Присмотреться к своему ребенку — обладает ли он качествами общественности (может ли по собственному побуждению уступить удобное место кому-либо из взрослых; умеет ли проявлять заботу о старших членах семьи без вашего напоминания, разделять общесемейные радости и огорчения и, др.).



Совет 9. Приказать ребенку уважать себя невозможно; уважение завоевывается всем образом жизни, отношением к людям, к труду, общественным положением.

Совет 10. Рассказывать ребенку о работе близких, их общественных делах; если у членов семьи имеются награды, рассказать, за что они получены

Совет 11. Предоставлять возможность ребенку проявлять заботу о старших, упражняться в добрых поступках.

Совет 12. Ребенок обладает большой внушаемостью. Если он чувствует, что ему доверяют, считают его хорошим, он постарается оправдать это мнение (ребенок дает то, что с него спрашивают).

Совет 13. Насмешка, грубое слово ранят душу ребенка, попирают его достоинство.

Совет 14. Дети, у которых развито чувство собственного достоинства, хорошо реагируют на родительское слово, они более податливы педагогическим воздействиям.

Совет 15. Соблюдать последовательность в требованиях к ребенку. Прежде чем спрашивать с него, надо быть уверенным в справедливости и обоснованности своих требований; не отменять решений, это допустимо лишь в исключительных случаях.

Совет 16. Правила, предъявляемые к ребенку, должны соблюдаться всеми членами семьи: если ребенок видит, что родителям можно, а ему нельзя, невозможно добиться желаемых результатов в воспитании.

Совет 17. В выборе способов воздействия на ребенка всегда начинать с мягких мер, и только в исключительных случаях прибегать к более сильным раздражителям.

Совет 18. Четкий режим и содержательная жизнь ребенка — основное условие формирования положительных устойчивых привычек, предотвращающих возникновение капризов.опубликовано econet

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