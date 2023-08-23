Делать "КАК ПОЛОЖЕНО" и потерять отношения

Возможности изменений в отношениях не безграничны, даже когда хочется верить в обратное. Каждому из нас время от времени следует вспоминать о принципе...

После всевозможных семинаров, лекций, книг и терапий, человек получает в распоряжение большое количество инструментов "изменения реальности", но часто стремится использовать их столь яростно, что рушит важные связи с близкими людьми.

Идея о "твоём", которое никогда не уйдет, должно быть рядом - будет, а если уйдет, то обязательно вернется, привлекательна своей простотой и стройностью, но в реальности обычно проявляется не так гладко.

Возможности изменений в отношениях не безграничны, даже когда хочется верить в обратное. Каждому из нас время от времени следует вспоминать о принципе "не нужно чинить то, что и так хорошо работает", а если возникает желание изменить себя и перестроить систему связей, то необходимо понимать, что для этого потребуются знания, силы, терпение и время.

К тому же, результат может сильно отличаться от ожиданий, а изменения в нашей жизни совсем не означают горячего отклика со стороны близкого окружения, более того, попытки "причинить добро" вполне могут привести к необратимым для отношений последствиям.

Важно понять, что для любых изменений необходимо созреть, и стадии созревания у людей в одной семье могут не совпадать. Кому-то не хватает сил, другим знаний, а у третьих и желания может не возникнуть - каждый имеет право выбирать сценарий жизни. В попытках нагрузить себя или другого ношей не по силам, можно сломаться и сломать.

Знаете истории, в которых родители изо всех сил пытаются вырастить совершенного человека, давая ему "все самое лучшее" и требуя больших достижений, а в итоге случается так, что ребенок бросает учебу, работу, теплый родительский дом, уезжает на край света, проводит время в сомнительных компаниях и творит со своей жизнью непонятно что?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А случаи, когда муж в попытках стать миллионером бросает нормальную работу, под давлением близких идет "навстречу мечте" (своей ли?), набирает кредиты, бизнес не получается и долги на несколько столетий вперед приводят к осознанию, что любовь в семье не такая уж крепкая и всепобеждающая, вам знакомы?

Взрослые дети, желающие сделать из своих отца и матери идеальный образец родительской семьи, вам встречались? Хочется же, чтобы было "все, как у людей", и если уж не как у киношных и других известных личностей, то хотя бы как у тех, чьи образы однажды поселяются у нас в головах.

Идеальному ребенку положено быть одаренным, мужу - сильным и успешным, жене - красивой и вдохновляющей, родителям - добрыми и понимающими.

А если в картинку "как положено" реальные люди из нашего окружения не вписываются, то на помощь придет психологическая, религиозная, гуманистическая, философская и другая "инквизиция", возникающая зачастую в головах, много знающих, но мало сочувствующих людей.

Принцип "меняйся, чтобы соответствовать, или уходи из моей жизни/я ухожу из твоей жизни/умри" как-то не очень про исцеление, мне кажется. Чем обычно заканчиваются эти и множество других историй, в которых люди решили делать "как положено", но не рассчитали как свои силы, так и желания и возможности для изменений у ближнего окружения?

Само желание лучшей жизни не возбраняется, конечно же, но то, как мы себя ведем в этих самых изменениях, может иметь обратный эффект. Возьмем, к примеру, тему личных границ.

Важно их иметь, отстраивать, не давать влезать на твою территорию кому зря? Важно, конечно. А важно ли давать свободу выбора другому человеку при этом, уважать его границы? Тоже важно.

Но что будет, если на каждом шагу и каждому человеку мы станем говорить о них? Здесь ты нарушаешь то, здесь это, так делай, так не делай, не надо со мной в таком тоне разговаривать, на эти темы мы говорим, на другие даже думать запрещено. Вроде бы по инструкции идем, да? Но по факту с такими нами общаться очень трудно, иногда даже не хочется.

А что чувствует муж/жена, мама/папа, бабушка/дедушка, когда всегда бывший в доступе близкий человек вдруг начинает "воспитывать" их отстранением, книжками о "правильных" родителях, детях, семьях, и при этом становится очень злым, если эти члены семьи не слишком-то активно погружаются в развитие, чтение и разбор травм?

Понятно, что в современных семьях чаще можно встретить незрелых, созависимых, время от времени манипулирующих, не умеющих нормально распознавать и обращаться с чувствами людей (да и что можно ожидать, когда у мам-пап и бабушек-дедушек за спиной непростое военное и послевоенное детство, нищета и много других факторов, к здоровым границам не располагающих), ну так других близких у нас нет.

В теории измениться может кто угодно и в любом возрасте, на практике же, уровень боли, страхов и неразобранных травм у некоторых "взрослых" зашкаливает настолько, что даже помыслить о пересмотре прошлого страшно. И строить иллюзии, что измотанный жизнью человек, толком не знавший любви и поддержки, сейчас усердно начнет читать книжки по психологии, ходить на терапию, станет бодрым и радостным, горя желанием строить отношения "правильно", немного наивно.

Изменением психологической атмосферы в своем персональном мире легче заниматься на этапе строительства и подготовки к нему, но когда "все построено" и большая часть жизни позади, то меняться и принимать изменения других не так просто.

Во время прохождения психотерапевтических программ и различных трансформационных семинаров, некоторые люди достаточно легко рвут отношения с "неугодными" людьми, даже если это их родственники. Подумаешь, прекратили общаться с братьями-сестрами, сами виноваты, надо же быть адекватными. И с родителями не нужно поддерживать отношения, если не понимают, что такое границы, свобода, уважение и все такое. На детей и внуков давайте перестанем обращать внимание, потому что третий возраст - прекрасное время для творчества, путешествий и новых открытий, бери от жизни все, а то вдруг не успеешь...

Если раскидать всех несовершенных, то кто останется рядом? Сферу деятельности, приятельское окружение, коллектив рабочий можно "сменить", но попытка сделать то же самое с близкими родственниками чревато большими сердечными трудностями в будущем.

Можно требовать от ребенка высоких оценок, мечтать о миллионных заработках мужа или божественной жене, представлять идеальную семью, живущую несколькими поколениями в собственном родовом поместье, рисовать образ превосходных родителей, но если не видеть за всеми этими картинками реальных людей с их желаниями, возможностями и ограничениями, то можно разрушить и себя, и свое окружение.

Многим кажется, что если бросить своих несовершенных жен/мужей, родителей, детей, друзей, то проблем особых не будет, потому что можно общаться с другими осознанными и возвышенными людьми, коих полно, что такое общение заменит все несовершенные родственные да дружеские связи: и мужчин на замену старому бестолковому найдется достаточно, и жен хороших пруд пруди, "не то что моя бывшая", и старшие вокруг только спят и видят, чтобы стать нам духовными наставниками, вторыми родителями, и детей можно выбрать более совершенных.

Замен на всех не напасешься, да и не так все просто. Мне встречалось много историй, когда исцеление прошлого изменяло человека, и да, он готов был принять в свою жизнь всех, кого когда-то решил исключить, но было уже либо поздно (простил родителей, готов общаться ближе, но они умерли), либо просто не смогли принять его те другие, которых он однажды исключил (жене с детьми после ухода мужа пришлось пережить так много трудностей, что даже когда он вернулся, сил простить и возобновить общение просто нет).

Также интересно: Жизненные циклы семьи

Личная психологическая граница: точка, где начинается насилие

Разрушить отношения, оставив близких людей наедине с их несовершенным поведением и болью от потери - дело нехитрое, найти пути для развития и изменения семейной системы, не уничтожая тех, кто рядом - та еще задачка. Терпения всем, кто на пути.опубликовано econet

Автор: Dina Richards

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet