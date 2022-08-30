Фарината с овощами-гриль

Фарината - это простейшая печеная лепешка из нутовой муки с разными добавками.

Фарината - это простейшая печеная лепешка из нутовой муки с разными добавками.

Ингредиенты:

1 стакан нутовой муки

1 стакан воды

1 ст.л. оливкового масла

немного соли

1 небольшой баклажан

1 молодой кабачок

1 красная луковица

несколько вяленых томатов

горсть тертого сыра твердых сортов

соль, перец, лимонный сок, зелень

Как приготовить:

Развести стакан нутовой муки 1 стаканом воды, необходимо получить в итоге жидкое тесто без комочков.

Добавить соль, ложку оливкового масла, размешать. Оставить тесто выстаиваться не менее 30 минут, периодически помешивая.

Можно оставить на несколько часов, в итоге тесто немного загустеет, и на нем появятся небольшие пузырьки.

Пока тесто выстаивается, нужно подготовить овощи. Вообще фаринату можно делать с любыми добавками - жареным луком, грибами, томатами, овощами, травами, перцем, чесноком, сыром, беконом... Можно добавлять все, что по вкусу).

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У нас использованы овощи, обжаренные на грилевой сковороде.

Баклажан и молодой кабачок нарезать тонкими лентами и быстро обжарить до полуготовности на разогретой грилевой сковороде, сложить на тарелку, сбрызнуть соком лимона, слегка присолить.

Лук, порезанный кольцами, обжарить на оливковом масле. Сыр натереть на мелкой терке. Вяленые помидоры нарезать полосками.



Разогреть духовку до 220°, форму с невысокими бортиками смазать оливковым маслом, вылить в форму тесто и поставить запекаться на 20-25 минут.

Края теста должны подрумяниться и отставать от бортов формы. Вынуть фаринату из духовки и выложить на нее подготовленные овощи, посыпав частью натертого сыра. Вернуть в духовку еще на 5 минут до расплавления сыра.

Вынуть готовую фаринату из духовки, и поставить полностью остывать в форме, затем выложить ее на доску или блюдо и нарезать порционными кусочками, посыпав остатком сыра, перцем, зеленью, сбрызнув лимонным соком и оливковым маслом по вкусу.



Фаринату можно есть в холодном или подогретом виде, она вкусна и так и так.



Готовим с любовью, econet.ru! Приятного аппетита!