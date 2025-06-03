Внешне все хорошо: 5 симптомов вялотекущего кризиса

Эта проблема возникла на горизонте, когда я отследила, что мои собственные жизненные процессы не только цикличны (кризис-изменения-адаптация-новый кризис), но еще и включают в себя периоды, во время которых все вроде бы хорошо, но проживать их почти невыносимо.

Внешне я представляю из себя высокофункционального специалиста, маму, партнера, подругу и дочь, справляясь по всем фронтам, но внутри мне уныло и многое проделывается автоматически. В силу образования я была склонна объяснять это субдепрессивным состоянием, привязывать уныние к сезонным обострениям, винить во всем перегрузку на работе. Привычный способ справиться — отпуск — ничего не менял. Но, почему-то, все страдания проходили в один миг, стоило мне начать какие-нибудь изменения, ввязаться в новое дело, начать заниматься спортом.

„Бессимптомный“ жизненный кризис

Субдепрессия так себя не ведет, на ее фоне ни о каких новых начинаниях речи быть не может. Что же это за состояние, в котором ты можешь хорошо работать, но не способен быть счастливым? Единственный способ объяснить такую динамику — признать, что она представляет из себя не что иное, как кризис, но он почему-то протекает без симптомов, «без температуры».

Эти состояния очень сильно демотивируют, поскольку в них нет доступа к воспоминаниям о том, как здорово жить и как интересно работать. Они представляют из себя такое вязкое болото в серо-зеленых тонах. Оглядываясь назад, я могу четко выделить приметы этой стагнации, зная которые можно брать ситуацию под контроль и впускать в свою жизнь обновление, в котором мы так нуждаемся.

По сети последнюю неделю гуляет анекдот — «Пришел ветеринар к терапевту. Тот его спрашивает: „На что жалуетесь?“, а ветеринар ему отвечает: „Нет, ну так же любой дурак сможет!“.

Анекдот отличный, особенно если применить его к самому себе и задуматься — а есть ли у вашего нутра, которое, конечно же, животное, свой собственный ветеринар, который понимал бы его без слов? Ваш внутренний застенчивый носорог, боязливый жираф или игривый дельфин способен внятно сообщить о своих потребностях и слушает ли его хоть кто-нибудь?

Как распознать, когда с ним что-то не так, если он не может выразить это простым человеческим языком?

Легко работать с собой, когда необходимость перемен осознана и выражена ясными симптомами — недовольством, конкретными потребностями и локализованным дискомфортом. Когда уже ясно, где болит, и дело лишь за правильной таблеткой или точно подобранным решением проблемы.

А что делать, если необходимость все поменять и выйти на новый виток выражена слабо и никак не может преодолеть порог, после которого ее можно осознать? В этом случае человек находится в стагнации, в переживании вялотекущего жизненного кризиса, но не может ничего предпринять, потому что его „внутренний ветеринар“ не сумел определить, где у нутра болит.

Попробуем собрать признаки, по которым можно определить эту стагнацию и начать двигаться, не дожидаясь „воспаления“ и „осложнений“.

Первый симптом — это сужение репертуара удовольствий, которыми вы себя радуете, стимулируете или расслабляете.

Например, еще некоторое время назад в вашем репертуаре были поход в кафе, просмотр приятного фильма, прогулка в парке, любимая музыка, самостоятельное приготовление какого-нибудь интересного блюда, поездка в гости к друзьям, занятие йогой и пробежка.

А сейчас из этого списка остался только тортик в кафе и просмотр кино, и это „сейчас“ длится уже так давно, что вам не очень понятно, как „раньше“ у вас было так много свободного времени, что и к друзьям, и в парк, и бегать. В итоге удовольствий в вашей жизни количественно столько же, как и раньше, но качественно они опреснились.

Если до периода стагнации у вас было, скажем, 10 удовольствий в неделю и все — разные, то сейчас их — тоже 10, но они сводятся к 5-ти кускам торта и 5-ти кинопросмотрам. Вашему внутреннему коту скучно, ему нечем себя порадовать. Выход из этой ситуации — там же, где вход. Выписать все известные вам удовольствия (и, возможно, даже обновить репертуар) и исполнять их по очереди или вперемешку. Можно даже внести элемент неожиданности, сложив бумажки с наименованиями в шляпу и вытаскивая их вслепую.

Второй симптом — это „провисание“ режима.

Например, раньше вы ходили на занятия вокалом или балетом или плавали в бассейне. Старались не пропускать тренировки и получали массу удовольствия от движения и своего телесного могущества. А сейчас или пропускаете с той же регулярностью, с которой ходите, или вовсе забросили.

Та же картина наблюдается с режимом дня (он начал плыть и вы не можете поймать и зафиксировать свой график сна и бодрствования) и режимом питания (начали есть на ходу, перестали отводить для этого специальное место и время, забываете посмотреть в тарелку по время еды). Ваш внутренний гепард чувствует, как слабеют его мышцы, он становится вялым.

Для того, чтобы вырваться из этой трясины, важно возобновить занятия, связанные с графиком и дающие вам опорную сеть. Занятия могут быть старыми, если вы еще влезаете в свое балетное трико, или новыми — какая-нибудь зумба или танго способны вдохнуть жизнь даже в очень циничного внутреннего пингвина.

Третий симптом — это пропажа мечтания как отдельного и очень важного занятия.

Когда человек говорит, что он не помнит, когда мечтал в последний раз, это очень тревожный знак. Под мечтой я понимаю не намерение купить пылесос помощнее того, что стоит в кладовке, а вдохновляющий вас процесс, побуждающий двигаться, приносящий радость.

Мечтать о том, как высадите кустовые розы на дачном участке и почти слышать их запах, мечтать о прогулке вдоль моря и рисовать в блокноте ракушки, мечтать о ребенке и складывать руки так, как будто укачиваете дитя... Мечтать — вдыхать немного больше воздуха и оказываться в широком воображаемом пространстве, от которого вы отвыкли, пока жили в трясине рутины. Мечтать важно, поэтому если вы давно не проделывали этого упражнения, дерзайте.

Четвертый симптом — это серый фон настроения.

Вроде, вы и смеетесь, и общаетесь с удовольствием, и проявляете разную активность, но если убрать все эти фигуры с фона, то за ними обнаруживается нечто безрадостное. Этот унылый оттенок сопровождает вас в моменты одиночества, поэтому вы стараетесь его, сами того не осознавая, избегать.

Собственно, попытки не оставаться наедине с самим собой, — это пятое проявление „бессимптомного“ жизненного кризиса.

Даже когда вы одни, у вас работают телевизор и радио, что-то бормочут люди с экрана компьютера. Досуг заполнен серфингом в интернете, переключением каналов ТВ или утомительными встречами с друзьями, которые не приносят ничего, кроме досады о потерянном времени.

Остаться наедине с собой трудно и страшно, поэтому неосознанно мы избегаем этого, заполняем пустоту чем угодно, любыми фантиками и чепухой. Один из выходов из этой ситуации — начать практику медитации, которая обучает нас встречаться с собой и выдерживать внутреннюю пустоту.

Эта пустота может быть источником сил, вдохновения, радости, но мы ее боимся, что совершенно естественно, поскольку фон настроения окрашен в серые тона и позволить себе тишину страшно, настолько она напоминает одиночество. Медитация может быть любой — танцевальной, вокальной, двигательной, это может быть даже практика одноминутной медитации, главное — чтобы она была регулярной.

Очень важно понимать, зачем вы прибегаете к этому инструменту, держать перед собой сформулированную цель. Например, „я хочу разглядеть за внешним шумом собственные потребности и желания“ или „я хочу достигнуть внутреннего равновесия“, „я хочу привести настроение в порядок“.

Я описала пять симптомов „бессимптомной“ стагнации, в которой мы остро нуждаемся в переменах, но не можем найти в себе позыва к действию, потому что внешне все выглядит хорошо, как обычно. Первые три симптома более очевидны и их легче заметить, последние два настолько вплетены в текущую жизнь, что отследить их довольно трудно.

Достаточно начать работать с первым признаком — сужением репертуара удовольствий — как жизнь начнет стремительно меняться. Начинать с радостей куда легче, чем с тяжелой работы, не правда ли? Звери отлично понимают язык поощрения, и ваше внутреннее животное наверняка будет ему радо.опубликовано econet

Автор Инга Адмиральская

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