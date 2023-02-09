5 психологических недостатков, которые искажают то, как мы видим мир

Существует несколько распространенных закономерностей, которые происходят, когда мы ошибаемся...

Все мы ошибаемся, даже когда делаем хорошо знакомые вещи.

Существует несколько распространенных закономерностей, которые происходят, когда мы ошибаемся, хорошо известных когнитивных лежачих полицейских, о которых всегда спотыкается наш мозг.

Вот 5 из них:

5. Ты видишь меньше, чем думаешь

Ты знаешь, как работает твой глаз? Ты, наверное, думаешь, что он работает, как камера, верно? Свет попадает внутрь, отскакивает от линз и зеркал, а затем алле-оп – в твоей голове появляется изображение, точно как на камере безопасности.

На самом деле все происходит совсем не так. Или так, если твой глаз – самая скверная видеокамера в мире. В то время как видеокамера может держать в фокусе довольно широкое поле, твой глаз – нет. Только малая часть того, что ты видишь, находится в фокусе в любой точке времени – свет, который отражается на крохотную часть сетчатки под названием ямка. Все остальное остается расплывчатым пятном, в котором трудно отличить медведя от уродливого дивана.

Но, несмотря на это, в любой момент у нас есть довольно подробный мысленный образ того, что происходит перед нами. Откуда? В общих чертах, глаз фокусируется на том, что ему нужно, а мозг тем временем заполняет оставшиеся пробелы. Чаще всего основываясь на том, что мы видели совсем недавно.

Но это не всегда так. Иногда наш мозг допускает серьезные ошибки и создает оптические иллюзии. Он пытается выстроить свою собственную картинку, основываясь не на увиденном, а на своих представлениях о том, как устроен мир, тем самым проваливая задачу показать нам точное изображение. И это на самом простом уровне. На более сложном уровне мы допускаем еще более странные ошибки.

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В 1998 году ученые провели эксперимент, чтобы продемонстрировать данный эффект. Исследователь подходил к людям на улице и спрашивал, как пройти в библиотеку. Пока человек объяснял ему маршрут, мимо проходило еще два человека, которые несли дверь. Когда они проходили между исследователем и человеком, исследователь менялся местами с одним из людей, которые несли дверь. Люди продолжали объяснять дорогу новому человеку, даже не заметив подмены. Результаты исследования показали, что 50 процентов людей, которые приняли участие в эксперименте, абсолютно ничего не заметили. Посмотрите сами!

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Как это произошло?

Одна из теорий утверждает, что когда человек понимает, что имеет дело с собеседником, которого больше никогда не увидит, он перестает обращать внимание на его лицо. Мы мысленно одеваем на голову собеседнику ведро, на котором написано «Парень, который ищет библиотеку». Такому ведру не нужно лицо, потому что мы больше никогда его не увидим.

Наши глаза все видят, но наш мозг это не запоминает, потому что думает, что данная информация ему уже не пригодится. Именно этот феномен, помимо всего прочего, объясняет, почему мы так редко замечаем новые прически наших близких.

4. Ты полон скрытых предубеждений

Под предубеждениями подразумевается не то, что все женщины любят жареную курицу, а все азиаты ходят в туалет группами. Я имею в виду когнитивные искажения – хорошо известные и изученные ошибки, которые мы допускаем в ходе мыслительного процесса.

Существует несколько сотен изученных когнитивных искажений. К примеру, ошибка игрока – склонность думать, что прошлые события могут влиять на будущие (независимые) события. Мы думаем, что если монетка пять раз выпала орлом, на шестой раз она обязательно выпадет решкой. Или склонность к запоздалым суждениям, когда нам кажется, что мы могли предугадать прошлые (абсолютно произвольные) события.

Или эффект опознаваемой жертвы, из-за которого мы сильнее реагируем на преступление, если в нем пострадал конкретный человек, а не безликая группа людей. Какую бы работу ты не поручил своему мозгу, как только ты отвернешься, этот засранец тут же попытается воспользоваться кратчайшей дорогой.

3. Ты строишь слишком упрощенные модели

Ты “знаешь” как устроен мир. У каждого над головой крутится его личная маленькая модель вселенной. Конечно, она не полная, потому что мы еще не видели всю вселенную, но то, что мы видели, для нас вполне очевидно. Верно? Давай изучим маленькую часть вселенной и углубимся в зловонное болото форумов видео-игр.

Практически на каждом форуме или блоге о видео-играх ты найдешь человека, который будет утверждать что-то подобное: «Cудя по последним действиям с PlayStation/Xbox, на этот раз Sony/Microsoft действительно наложили в штаны. Посмотрите! Цена их акций упала на XX пунктов!»

Ты поймешь, о чем речь, если хоть немного знаешь о фондовом рынке. К примеру, что существует такое понятие как фондовый рынок, и что там работают люди в костюмах. Цены на акции успешных компаний повышаются и наоборот. Все просто, правда? Но если ты знаешь хоть немного больше о фондовом рынке, ты поймешь, что это абсолютно бессмысленное утверждение. Sony и Microsoft - огромные компании, чьи подразделения компьютерных игр составляют лишь крошечную часть их доходов. Фондовому рынку плевать на то, что случится с Xbox, пока продажи Microsoft Office остаются стабильны.

Давай вернемся к нашей маленькой модели вселенной. Проблема в том, что в тех частях вселенной, о которых мы еще ничего не знаем, нет пробела или маленькой записки “прочти книжку, придурок”. Нет, все намного хуже. На этом месте оказывается ЧТО-ТО, и это что-то основывается на сумасшедших догадках нашего мозга.

Мы упрощаем наши отношения с людьми, когда делаем вывод, что чье-то поведение объясняется их индивидуальностью, а не внешними факторами. Конечно, твой сотрудник не отвечает на звонки не потому, что у него много работы, а потому, что он тебя ненавидит! Кассир в магазине работает медленно не потому, что это ее первый день на работе, а потому что она идиотка.

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2. Ты не учишься на ошибках

Иногда мы ошибаемся. И в этом нет ничего страшного. В конце концов, нужно облажаться, чтобы стать лучше, верно? Любой сможет вспомнить момент в жизни, когда что-то было ему в новинку, и он постоянно ошибался, пока со временем не становился лучше. Где-то вдалеке играла вдохновляющая музыка, и мир приобретал новые краски. Какой бы ни была твоя личная история успеха, урок в том, что падения делают нас лучше.

Только это неправда. Мы узнаем намного больше от успехов, чем от падений. Ученые из MIT подключились к мозгу обезьяны, и наблюдали за тем, как она успешно и безуспешно выполняла разные задания. Они обнаружили, что в отличии от неудач, каждый успех соответствовал активизации мозга, которая влияла на ее дальнейшие попытки. При неудачах не происходило ничего, а вот благодаря успехам обезьяне было намного проще не ошибиться в будущем. Какие выводы можно сделать из этой истории? Я бы сказал, лучше говорить «Мы учимся через новые попытки» (если, конечно, у тебя достаточно здравого смысла, чтобы не наступать дважды на те же грабли).

На более сложном уровне мы можем рассмотреть еще одно досадное когнитивное искажение – ситуативное предубеждение. Это случается, когда ты делаешь выбор, а затем тут же начинаешь искать подтверждения тому, что он правильный. Ты отдаешь предпочтения свидетельствам, которые поддерживают твой выбор, и игнорируешь те, что утверждают обратное (если ты когда-нибудь видел человека, который купил себе Mac, ты поймешь, о чем я). Это очень коварная штука. Даже если твой выбор объективно был ошибкой, тебе будет очень сложно это понять, потому что твой мозг будет бороться до последнего, чтобы ты этого не увидел.

1. Чрезмерная самоуверенность

Несмотря на все нелепые пути, которые без предупреждения выбирает наш мозг, он вовсе не страдает от недостатка самоуверенности. Чаще всего у нас ее больше, чем нужно. Например, когда люди говорят, что уверены в чем-то на 100 процентов, существует где-то 80 процентов вероятности, что они действительно правы. 93 процента людей считают, что водят машину лучше других. 84 процента французов считают, что они выше среднего в постели.

Все мы думаем, что мы выше среднего во всем, что делаем, и чем меньше мы о чем-то знаем, тем больше уверены в своих способностях. Как сказал когда-то Чарльз Дарвин, человек, который был широко известен своей уверенностью: Невежество порождает уверенность чаще, чем знания.

Даже самые большие специалисты могут страдать от завышенной уверенности. Вспомним о хирургах, которые по всем параметрам выше среднего во всем, что они делают. Хирурги – тоже люди, и они тоже допускают ошибки. Инструменты забывают внутри пациентов, операции начинают без нужных приборов, кости ноги прикрепляют к костям шеи. Это серьезная проблема, из-за которой случилась не одна смерть.

Самый простой способ минимизировать ошибки - это использовать списки. Пациент здесь? Галочка. У нас достаточно пиявок? Галочка. Другими словами, множество страниц нудной бухгалтерии и списков того, что и так знает любой специалист. Авиакомпании всегда используют списки – и это объясняет, почему у них такие хорошие показатели безопасности.

Несмотря на это, когда один врач попытался ввести в практику использование списков в госпиталях, ему пришлось столкнуться с немалым сопротивлением со стороны других хирургов. Они посчитали списки педантизмом и оскорблением, пустой тратой времени на то, что они и так умеют. Идея того, что они могут забыть 18–й шаг в 57-шаговой операции, что может случиться с каждым, была для них немыслима. Вот такая история.

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Не важно, умный ты или глупый – что бы ты ни делал, ты обречен ошибаться. Единственное решение – использовать списки, хотя это нудно, оскорбительно, и никто все равно не захочет это делать.опубликовано econet

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