Нужно ли настаивать на том, чтобы ребенок извинился

У взрослых принято извиняться, если совершил что-то нехорошее: помешал кому-то, причинил неудобства, вольно или невольно обидел и т. д. Извинение считается признаком воспитанности. Так, считается некультурным тот человек, который наступил другому на ногу и не извинился.

У взрослых принято извиняться, если совершил что-то нехорошее: помешал кому-то, причинил неудобства, вольно или невольно обидел и т. д. Извинение считается признаком воспитанности. Так, считается некультурным тот человек, который наступил другому на ногу и не извинился.

Многие извинения взрослых носят ритуальный характер. Толкнул, извинился и побежал дальше, не слишком задумываясь о том, что произошло. Знакомо, правда? В этих случаях извиниться легко. А бывает, что извиниться непросто. Например, мешает стыд или чувство вины. И такое тоже знакомо многим взрослым…

А что же с детьми? Нужно ли специально учить ребёнка извиняться? Нужно ли настаивать на извинениях? Чтобы ответить на этот вопрос, я сначала попрошу вас ответить на один мой вопрос. Хотите ли вы, чтобы ребёнок извинялся искренне или ритуально?

Уверена, большинство читателей ответят, что не видят никакого смысла в ритуальных извинениях (ну кроме соблюдения приличий). А помните, как в детском саду многие дети как мантру твердили слова «извинитеменяпожалуйстаябольшетакнебуду»?

Это извинение было даже не фразой, оно было одним словом и использовалось в самых разных случаях. Его говорили после драки, его использовали те, кто просился в туалет во время тихого часа, разлившие суп во время обеда и т. д.

В общем, это было что-то типа индульгенции. Сказал заветное словечко и гуляй себе дальше спокойно. Есть ли смысл в таких извинениях? Конечно же, никакого смысла в них нет. Взрослые, будь то педагоги или родители, которые настаивают на таких формальных извинениях, поступают неосмотрительно. Они приучают ребёнка к тому, что одно слово «извинитеменяпожалуйстаябольшетакнебуду» уже исправляет ситуацию.

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Итак, мы поговорили о том, чего не стоит делать. Но важно обсудить, что же нужно делать. Как же учить (или не учить) ребёнка извиняться?

Для ребёнка самый главный источник научения – это наблюдение за родителями и переживание личного опыта.

Что это значит? Это значит, что, если ребёнок видит, как его родители извиняются за какие-то свои поступки, он тоже учится извиняться. Если мама извиняется на улице перед человеком, которому наступила на ногу, ребёнок усваивает, что в этой ситуации нужно извиниться. И вряд ли нужны какие-то дополнительные слова или даже целые беседы о необходимости извинений.

Если ребёнок видит, что вспыливший (с кем не бывает) папа извиняется перед мамой, то он понимает, что нельзя нагрубить и сделать вид, что ничего не случилось. И самое главное – ребёнок понимает важность извинений, если у него есть опыт того, что извинились перед ним.

Очень часто родители не извиняются перед детьми, даже если виноваты. Как будто что-то в этом есть неправильное и даже унизительное для взрослого. А ведь самые сильные детские обиды нередко связаны с несправедливостью взрослого, который обидел и не извинился.

Если же родитель критично относится к себе, видит, что он был неправ и исправляет ошибки, извиняясь, он даёт ребёнку важный опыт. Ребёнок понимает, что извинения очень важны. И что тогда делает ребёнок? Да, он тоже начинает извиняться в тех случаях, когда чувствует вину.

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И последнее, что мы с вами можем обсудить, – КАК именно следует начинать учить ребёнка извиняться. Если малыш, который ещё не умеет говорить, в песочнице обсыпал другого песком, толкнул или отобрал игрушку, то может ли он извиниться? Нет, конечно. Годовалый ребёнок не умеет говорить, зато он прекрасно понимает то, что говорят взрослые. Поэтому сказать слова извинения можете вы.

Просто скажите другому ребёнку что-то типа: «Извини, Маша обсыпала тебя песком, она не подумала, что тебе это будет неприятно». И тогда Маша понимает, что, сделав что-то неприятное другому, нужно извиниться.

Обычно, при выполнении всего вышеописанного, к трём-четырём годам дети совершенно естественно, искренне и без принуждения начинают извиняться перед другими детьми и взрослыми, если видят, что совершили что-то не очень хорошее. А что же делать, если получилось так, что ребёнка не научили извинять? О том, что делать, если ребёнок-дошкольник не извиняется, совершив что-то не очень хорошее, мы поговорим в следующий раз.опубликовано econet