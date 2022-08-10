Террор обожания: что такое любовная бомбардировка

Термин «любовная бомбардировка» описывает ситуацию, когда человека буквально заваливают проявлениями любви, не давая ему спокойно вздохнуть, — но не из бескорыстных чувств, а потому, что это позволяет оказывать на него сильное влияние.

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Этот прием чем-то напоминает попытку всучить клиенту кредит в банке, только в этом случае жертве приходится расплачиваться личным временем и пространством. Со стороны такое повышенное внимание может выглядеть как искренний и неконтролируемый поток чувств, но, по сути, это способ очень быстро войти в доверие, не позволяя человеку критически осмыслить ситуацию, а впоследствии и манипулировать им.

«Любовную бомбардировку» нередко используют социопаты и нарциссы (в частности, разновидность нарциссов, которую французский психиатр Мари-Франс Иригуайен называет «перверзным нарциссистом»), а также секты.

«Любовный террорист» добивается поставленной цели следующими средствами:

Не дает своей жертве времени обдумать происходящее,

Не позволяет проводить время с другими, старается изолировать жертву от других возможных источников влияния,

В случае романтической связи развивает отношения очень быстро, делает важные шаги раньше, чем партнер оказывается к ним готов.

Человек, подвергшийся любовной бомбардировке, чувствует, что им восхищаются, о нем заботятся, его принимают и понимают. Одновременно его личностные границы начинают размываться, он обнаруживает, что новый партнер (новая компания друзей) начинает заполнять всю его жизнь и влиять на его мнение.

Для агрессоров важно продолжать общение в высоком темпе, чтобы их жертвы не успевали переварить происходящее и замечали лишь приятно повышенный эмоциональный фон и демонстрацию симпатии в их адрес.

«Любовный террорист» может разговаривать по телефону по семь часов, осаждать партнера в чатовых программах, посылать бесконечное количество нежных сообщений и электронных писем — впрочем, не до такой степени, чтобы надоесть, ведь умелый манипулятор тонко чувствует состояние «подопечного». Фактически, человек, который общается с ним, получает следующее сообщение:

«Он (она, они) меня обожает»,

«Он (она, они) очень на меня похож, у нас много общего»,

«Мы знакомы намного дольше, чем на самом деле».

Все это позволяет заполучить контроль над личностью. Человек, поддавшийся обаянию манипулятора, оказывается «на коротком поводке» — во-первых, ему становится сложно различить, чего он хочет сам, а чего от него хочет партнер/новый друг/компания друзей, а во-вторых, он уже подсел на коктейль из позитивных эмоций — и им можно управлять, вознаграждая любовью за «правильные» действия и наказывая охлаждением за «неправильные».

Само понятие родилось в сектантской среде. Впервые словосочетание «love bombing» прозвучало в 1978 году, в речи корейского основателя так называемой «Церкви объединения» Мун Сон Мена. Выступая перед собравшимися в Лондоне, он сказал:

«Стены здесь устали от ваших угрюмых лиц. Они дожидаются момента, когда увидят, что члены «Церкви объединения» все время улыбаются, даже в четыре часа ночи. Человек, наполненный любовью, должен жить таким образом. Какое лицо может выразить любовь лучше, чем лицо, на котором горит улыбка? Вот почему мы говорим о «любовной бомбардировке»; у мунитов есть эта прекрасная задача».

Секта принесла Мун Сон Мену большие деньги: его семья владеет множеством компаний, концернов, издательств, клиник, фирм и холдингов. Подобные финансовые схемы обычно бывают построены на манипулировании чувством одиночества, — вот почему бомбардировка «любовная». Дочь основателя другого культа под названием «Интернациональная семья» (Family International) Дебора Дэвис так рассказывает об этом в своей книге «The Children of God. The Inside Story»:

«На самом деле, многие потерянные, одинокие подростки не столько хотели найти Христа, сколько искали куда приткнуться. Наша тактика «любовной бомбардировки» позволяла ударить их как раз туда, где они были наиболее уязвимы. Мы принимали людей безо всяких замечаний и предлагали им то, чего у них никогда не было: дом, где их любят и принимают». Социопаты и перверзные нарциссисты также чаще выбирают людей с открытым характером и тех, кто чувствует себя одинокими. Ведь если у человека есть сильная потребность во внимании и положительных переживаниях, связанных с общением, им можно управлять, давая ему то, что он хочет, на определенных условиях.

В научной среде первым популяризатором термина «любовная бомбардировка» стала клинический психолог, профессор Маргарет Сингер, которая в 1996 выпустила книгу «Культы среди нас».

«Любовная бомбардировка, — пишет Маргарет, — проводится скоординированно, всеобщими усилиями, обычно под руководством лидера». Атака включает в себя лесть, вербальное соблазнение, любовные, но, как правило, лишенные эротического подтекста прикосновения и огромный объем внимания к каждому замечанию новичка. По словам психолога, «бомбардировка» представляет собой «предложение мгновенно построить теплые, близкие отношения» и является «вводящей в заблуждение уловкой», использование которой часто приводит к успеху при наборе новых членов секты.

Метод общения в таком случае включает в себя и технику использования пристального внимания, когда несколько человек долгое время дружелюбно смотрят на новичка, иногда даже не моргая. Подобное внимание вызывает всплеск гормональной активности в мозгу и запускает систему вознаграждения, — причем то же самое можно увидеть, если наблюдать за реакцией мозга на наркотики, когда к ним формируется привычка.

В результате, жертва «бомбардировки» может начать вести себя как человек с наркотической зависимостью: тратит большие деньги, не уделяет внимания детям, сокращает объем отношений с семьей и друзьями, теряет интерес к другим аспектам жизни.

Симптомы успешной атаки

Профессор Келтон Роадс, консультант правительственных, неправительственных и военных организаций в США в области сопротивления психологическому воздействию и основатель ресурса Working Psychology приводит ряд симптомов, которые говорят о том, что попытки манипулировать приносят плоды:

1) Изменение личности. Если близкие и друзья человека говорят о том, что он «на себя не похож» или они его не узнают, это сигнал о том, что кто-то выстраивает для него новую идентичность.

2) Разительная смена ценностей и убеждений. Для человека естественно менять свои взгляды в течение жизни, однако в норме этот процесс протекает достаточно медленно и вовсе не выглядит радикальным.

3) Внезапная смена режима питания и сна.

4) Отказ посещать семейные мероприятия и встречи.

5) Неспособность принять решение, не посоветовавшись с гуру, лидером или романтическим партнером.

6) Внезапное появление привычки использовать новую идеологию для объяснения любых явлений.

7) Упрощенное, «черно-белое» или иррациональное мышление.

8) Новая лексика; привычка использовать сложный внутренний жаргон.

9) Настоятельные требования последовать за новой идеологией в адрес окружающих. Вербовка является одной из задач новых членов секты.

Как сопротивляться «любовной бомбардировке»

Основная опасность заранее запрограммированных ситуаций, которые возникают в результате «любовной бомбардировки», заключается в том, что человек может на время забыть, кто он такой и какими чувствами и опытом располагает — помимо чувств, опыта и роли, которую ему навязывают извне.

Чтобы справиться с психологическим давлением, профессор Келтон Роадс советует помнить о следующих вещах:

1. Любое проявление внимания или комплимент «любовного террориста», заслуживает их его партнер или нет, делается с целью манипуляции. Необходимо посмотреть на него в реальном свете: этот человек вас не знает.

2. Невозможно сразу с точностью сказать, станет ли кто-то подходящим партнером, другом или товарищем: чтобы узнать это, необходимо проверить отношения в различных ситуациях; кроме того, нужно время. Все заверения в обратном ни на чем не основаны и делаются только ради того, чтобы партнер «любовного террориста» дал ему «кредит» в отношениях.

3. Здоровые отношения развиваются медленно, вне зависимости от того, идет ли речь о дружбе или любви. Нельзя позволять «террористу» форсировать события: соглашаться на частые встречи, впускать новых знакомых в дом, отвечать на каждый звонок или письмо.

4. Нужно следить за тем, сколько времени уделяется семье и друзьям. Если контакты с ними неожиданно сократились, это сигнал о том, что вы поддались манипуляции.

5. Нельзя позволять «террористу» себя касаться: обнимать, гладить, трогать, целовать, а также отвечать на его пристальные взгляды. Все эти действия вызывают определенные реакции в мозгу: удовольствие, которое будет использовано для манипуляции.

6. Можно (и желательно) обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Если человек столкнулся с отдельной личностью, которая не принадлежит ни к какому культу, возможно, перед ним социопат или перверзный нарциссист, который действует так из-за особенностей психики, свойственных этим расстройствам — желания властвовать над окружающими и неумения строить нормальные человеческие отношения. Если же давление оказывает член секты, его цель — сделать партнера по общению ее частью, получить контроль на его образом жизни и завладеть его имуществом.