Скумбрия на гриле с ароматом мандарина

Скумбрия в духовке – одно из самых универсальных и вкусных рыбных блюд.
Ингредиенты:
Как готовить:
1. Скумбрию распотрошить, отрезать голову, порезать порционно. Посыпать со всех сторон специями, чуть втереть их, оставить на 10-12 часов в холодильнике. Просоленные кусочки отряхнуть от крупинок специй, промокнуть бумажным полотенцем.
2. Соевый соус смешать с соком мандарина.
3. Готовить удобно блюдо на противне-гриль. Противень смазать маслом, выложить кусочки рыбы и пропитать их мандариновой смесью.
4. Готовятся кусочки очень быстро на умеренно-жарких углях. Один раз перевернуть и пару раз еще пролить мандариновой смесью.
Мандарины можно также грилировать и подавать со скумбрией.опубликовано econet
Автор: Татьяна Малова
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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