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Скумбрия на гриле с ароматом мандарина

Источник: vk.com 03 мая 2025 6170
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Скумбрия в духовке – одно из самых универсальных и вкусных рыбных блюд.

Скумбрия на гриле с ароматом мандарина

Ингредиенты:

  • Скумбрия — 2 шт.
  • Специи (соль морская, цедра апельсина, сахар, фенхель, чеснок, мята, перец белый) — 1,5 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Сок мандариновый — 2 ст. л.
  • Масло оливковое — по вкусу

Как готовить:

1. Скумбрию распотрошить, отрезать голову, порезать порционно. Посыпать со всех сторон специями, чуть втереть их, оставить на 10-12 часов в холодильнике. Просоленные кусочки отряхнуть от крупинок специй, промокнуть бумажным полотенцем.

2. Соевый соус смешать с соком мандарина.

3. Готовить удобно блюдо на противне-гриль. Противень смазать маслом, выложить кусочки рыбы и пропитать их мандариновой смесью.

4. Готовятся кусочки очень быстро на умеренно-жарких углях. Один раз перевернуть и пару раз еще пролить мандариновой смесью.

Скумбрия на гриле с ароматом мандарина

Мандарины можно также грилировать и подавать со скумбрией.опубликовано econet

Автор: Татьяна Малова

Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!

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Источник: https://econet.ua/

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скумбрия рыба мандарины специи еда рецепты

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