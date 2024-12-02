Как приготовить пирог со шпинатом и баклажанами

Полюбились мне баклажаны в выпечке, невероятно хорошо они сочетаются с тестом, хотя я их в любом виде люблю...
Полюбились мне баклажаны в выпечке, невероятно хорошо они сочетаются с тестом, хотя я их в любом виде люблю.
Недавно готовила подобный пирог из песочного теста, было вкусно. А из слоеного вообще шикарно, мужички мои оценили, ушел пирог на ура. Очень рекомендую!
Время приготовления: 50 минут
Порций: 6-8
Ингредиенты:
1. Шпинат хорошо промыть и просушить на бумажных салфетках. Чеснок мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета, добавить шпинат, припустить его буквально пару минут, посолить и снять с огня.
2. Баклажаны нарезать кружками и обжарить с двух сторон на сухой сковородке до румяной корочки, посолить, поперчить их.
3. В миске смешать сыр с яйцом.
4. Тесто раскатать в прямоугольный пласт, края с двух сторон надрезать, оставляя центр пирога целым, выложить на противень, застеленный пергаментом. Вдоль надрезанных краев, по центру, выложить баклажаны, у меня по два кружка в каждом ряду получилось (и еще остались кружочки, я их сверху на пирог положила).
На баклажаны равномерно распределить шпинат, затем сырную смесь и снова баклажаны, если остались. Теперь закрепить концы теста в виде узла, можно смочить руки водой, так прочнее будет и "швы" не разойдутся во время выпекания.
Также вкусно: Магрибский мусс из баклажанов
5. Смазать верх пирога оливковым маслом и отправить в предварительно разогретую духовку (температура 180 С) на 30 минут. Есть горячим! Хотя, он вкусный в любом виде.опубликовано econet
Автор: Yulia Litvin
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий