Сейчас о том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха и эго. Я хочу дать вам несколько ключей к тому, как распознать энергию сердца, находясь в окружении, где эти энергии отнюдь не доминируют. Обычно вы должны бороться за то, чтобы получить то, что хотите.
Сейчас о том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха и эго. Я хочу дать вам несколько ключей к тому, как распознать энергию сердца, находясь в окружении, где эти энергии отнюдь не доминируют. Обычно вы должны бороться за то, чтобы получить то, что хотите.
Особенно на работе, где очень много конкуренции и столкновений эго. Часто вы вынуждены быть кем-то, кем вы не являетесь, чтобы получить признание, хотя ваше сердце говорит, что так быть не должно. Ваше сердце жаждет гораздо более естественного образа действий. Это желание очень сильно в вас. Поэтому я бы хотел объяснить вам, как работают энергии сердца, и как вы можете их распознать.
Энергии сердца не оказывают давления. Они очень мягки и нежны по своей природе. Сердце говорит с вами через интуицию. Сердце дает вам мягкие подталкивания и намеки и никогда не скажет чего-то, заряженного эмоциями страха и давления.
Поэтому первый энергетический поток сердца я бы назвал потоком непринужденности. В своей повседневной жизни вы легко можете отметить, где вещи происходят гладко и находят свой естественный путь, а где вы постоянно натыкаетесь на сопротивление тому, чего стараетесь достигнуть.
В последнем случае это означает, что вы не в гармонии или не полностью в гармонии со своей энергией сердца. Секрет энергии сердца в том, что она делает чудеса не через использование силы, а мягко и непринужденно.
Дерзнуть и последовать за своей интуицией – это один из самых важных способов достижения гармонии с энергетическим потоком сердца, который я назвал «потоком непринужденности».
Следование за своей интуицией в контексте работы и творчества, где эта энергия не очевидна, создает неожиданные для вас возможности. Это приближает вас к Дому в том смысле, что приближает вас к месту, к которому по своим энергиям вы принадлежите.» опубликовано econet
Памела Криббе «Работа, деньги и творчество»
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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