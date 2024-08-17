13 полезных навыков САМОСОСТРАДАНИЯ

✅ ЭМПАТИЯ - это одна из сторон ЛЮБВИ. А идея, что можно любить другого, не умея проявить этого чувства к себе - большая иллюзия. И эта иллюзия приводит нас к серьезным проблемам в отношениях, конфликтам и потерям. ✅Поэтому давайте разбираться, развеивать и учиться поддерживать себя в трудные времена.

Термин самосострадание появился не так давно в западной психологии. О нем можно почитать у Брене Браун в ее замечательной работе "Дары несовершенства" и в работе Стивена Дозефа "Что нас не убивает. Новая психология посттравматического роста". В отечественной практике много внимания уделяется эмпатии, умению сопереживать и сострадать другому человеку. И это, безусловно, важно. Но крайне мало затрагивается тема самоэмпатии, самосострадания.

Самоэмпатия: негативные и позитивные привычки

Негативные привычки эмоциональной жестокости к себе

Позитивные привычки самосострадания

И возникает вопрос: а можно ли научиться настоящей эмпатии, не умея сострадать себе? Боюсь, что нет.

Кристин Нефф (исследователь и профессор университета Техаса в Остине. Она управляет центром исследования самосострадания) считает, что самосострадание состоит из трех главных ингредиентов:

Доброе отношение к себе. Здесь речь идет о состоянии уязвимости и никчемности в трудные минуты и умении себя проявлять к себе мягкость и нежность, вместо игнорирования и самобичевания

Человечность. Для полноценной жизни важно признать, что страдания и чувства собственной неполноценности – часть общей человеческой природы, это свойственно всем людям без исключения

Истинная осознанность. Необходим сбалансированный подход к отрицательным эмоциям – не нужно ни подавлять, ни принижать и не преувеличивать их важность. Важно признавать их как явление и уметь наблюдая за тем как они текут через тебя. Понимая при этом, что я - это не мои негативные эмоции и я - это не мои негативные мысли.

Ниже описаны позитивные и негативные привычки в плане поддержки себя в трудные времена. Это результат дипломной работы на тему самосострадания моей студентки супердевушки Мавзуны Мазаровой и моей практики консультирования, а также личного опыта.

Итак, Вы самосострадаете себе или склонны относиться к себе жестко?

Негативные привычки эмоциональной жестокости к себе

Я неодобрительно и критично отношусь к собственным промахам и несоответствиям и главное, что я хочу в моменты промаха- скорее все исправить

Когда мне грустно, я стремлюсь сфокусироваться на том, что плохо и проанализировать то, что идет неправильно

Размышляя о собственных несоответствиях и неправильностях, я ощущаю себя одиноким, отделённым и отрезанным от остального мира

Когда я терплю неудачу в чём-то важном, меня охватывает чувство собственной некомпетентности и неуспешности и от этого больно

В действительно трудные времена я склонен быть жёстким по отношению к себе, начинаю требовать от себя большей включенности, контроля и скорейшего решения проблем

Я нетерпим и нетерпелив по отношению к тем аспектам своей личности, которые мне не нравятся, моя задача скорее скорректировать или искоренить их

Когда я на энергетическом или социальном нуле, я чувствую, что, большинство других людей счастливее меня, они живут полной жизнью и справляются с трудностями лучше, чем я

Когда я вижу как снова и снова проявляются нелюбимые части моей личности, мои негативные черты я ругаю себя за несовершенство, безволие и слабость

Когда я по-настоящему сражаюсь с чем-то в своей жизни или внутри себя, я склонен думать, что другие отделываются значительно легче моего, их жизнь проще и адаптируются они легче.

Когда что-то расстраивает меня, чувства берут надо мной верх и мне трудно быть собой, я действую под влиянием эмоций

Я могу быть требовательным и бессердечным к самому себе, проживая страдание: нечего ныть и жаловаться. надо решать и делать

Когда происходит что-то болезненное для меня, я вижу как проблема разрастается и из мухи вырастает слон

Когда я терплю неудачу в чём-то важном для меня, я склонен ощущать себя одиноким, я чувствую как мне не везет больше, чем другим и у меня всегда проблемы и трудности, в то время как другие просто живут и радуются

Позитивные привычки самосострадания

Когда дела мои идут плохо, я смотрю на трудности как на то, через что проходит каждый, это часть нашей жизни и когда все позади - мы видим, что это была важная часть жизни, дающая нам силу и направление.

Я стараюсь быть любящим к себе, когда чувствую душевную боль, осознанно выделяю время и ресурсы, чтобы дать себе поддержку и помочь себе в этот момент.

Когда у меня всё плохо, я напоминаю себе, что много людей во всём мире ощущает себя так же, я не одинок и всегда есть те, кто справился, а значит я тоже это смогу

Когда что-то расстраивает меня, я стараюсь сохранять эмоции в равновесии, наблюдая за ними и понимая, что это важное, но все таки временное явление в моей жизни.

Когда я в какой-то мере чувствую своё несоответствие, то стараюсь напомнить себе, что это чувство свойственно многим людям, так я узнаю свою индивидуальность

Проживая реально тяжелые времена, я даю себе тепло, заботу и нежность, в которых действительно нуждаюсь, я стараюсь поддержать себя физически, эмоционально и хорошими мыслями, не требуя от себя срочных рекордов преодоления

Когда происходящее причиняет мне боль, я стремлюсь поддерживать сбалансированное видение ситуации, понимая, что боль реальна и, не отрицая ее, стараюсь пытаюсь просто быть в ситуации, пропуская чувства через себя такими, какие они есть.

Я стараюсь смотреть на свои неудачи как на составляющую человеческого фактора, у всех бывают трудные времена и нередко именно они направляют нас на правильный путь.

Когда я терплю крах в чём-то для меня важном, я стараюсь не придавать этому слишком большого значения, проводя инвентаризацию имеющихся ресурсов и возможностей, устанавливаю максимально комфортный режим жизни.

Я добр к себе, когда испытываю страдание, как к лучшему другу или ребенку.

Когда я испытываю негатив, то пытаюсь подходить к собственным чувствам с интересом и открытостью, мне важно увидеть чему я могу научиться, что нового я могу через них узнать о себе и своей жизни.

Я терпим к собственным недочётам и ошибкам, так как понимаю, что ошибки - это прежде всего опыт, а не клеймо или диагноз. Я честно принимаю свою уязвимость.

Я стараюсь быть понимающим и терпеливым к тем составляющим собственной личности, которые не вызывают у меня большой симпатии, я знаю, что во мне много полярностей, а это и есть моя индивидуальность. Я несовершенен и это нормально.опубликовано econet.

Автор Ольга Богородская

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