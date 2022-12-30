13 признаков вашей полноценной сепарации

Вы можете проверить себя и определить, свершилась ли ваша личная сепарация. Вот 13 характерных признаков того, что вы достигли этого уровня взаимоотношений с людьми и окружающим миром. Например, вы имеете меньше ожиданий к другим людям, не обесцениваете себя, понимаете свои желания.

Как понять, что вы прошли через сепарацию в отношениях с людьми и миром? Предлагаем 13 признаков вашей абсолютной свободы и исключительности.

Признаки свершившейся сепарации

1. У вас меньше ожиданий к другим людям. До сепарации у вас было много ожиданий и чувств, когда ожидания не исполнялись. Вы злились на других людей за то, что они "не такие, как надо", осуждали их, отвергали и порицали. Теперь вы чувствуете, что вы не зависите от того, какие они, и поэтому вас не очень волнуют их качества.

2. Вы благодарны за мелочи, за "просто жизнь". Пока у вас было много ожиданий, было много злости, обиды и разочарований. Вы не могли почувствовать, что вам "достаточно", и что вокруг много возможностей. Теперь вы все это чувствуете и видите.

3. Вы меньше обвиняете других, и больше признаете ответственность за свой вклад в отношения. Раньше вместо ответственности (осознания последствий своего вклада) у вас возникала вина, и вы отрицали свой вклад, или оправдывали его. Сейчас вы можете признать свою ответственность, и этого вам достаточно.

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4. Вы меньше спасаете и берете ответственность за других людей. Потому что вы сепарированы, и отвечаете, в первую очередь, за себя. Остальные сами справятся, потому что они не хуже вас, они такие же люди, как вы.

5. Вы разрешаете себе то, о чем раньше боялись даже подумать. Потому что вы все меньше чувствуете себя Жертвой, которая всем должна.

6. Вы уже не представляете других людей большими, с правами, а себя - маленьким, бесправным. Даже если какая-то ситуация спровоцировала у вас перенос, с помощью осознания вы быстро возвращаетесь к себе - взрослому, с правами и ответственностью.

7. Вы интересны сами себе и вам интересны другие люди. Потому что, когда внутреннее пространство освобождается от нужды, вины и стыда, оно заполняется любопытством и жаждой жизни.

8. Вы не обесцениваете свой внутренний мир, для вас важны ваши чувства и чувства других людей. Когда вы сепарированы, вы перестаете отрицать свою суть.

9. Вы признаете, что можете влиять на других людей, в том числе, причинять им боль. Вы становитесь бережнее с чувствами других людей. Пока вы не сепарированы, вам все равно, что чувствуют другие люди. Вы можете имитировать добросердечие, или "спасать" из вины или жалости, но подлинное сострадание можно почувствовать, только будучи сепарированным.

10. Вы не стремитесь все успеть, не боитесь упустить время. Вы знаете, что успеете, и проживаете жизнь, смакуя моменты в настоящем. Пока вы в нужде, вы не видите великого количества возможностей, и цепляетесь за то, что находится в зоне вашей видимости.

11. Вам жаль тратить время на то, что не питает вашу суть. Например, на ленты в соцсетях, сплетни, спасательство, и так далее. Вы стремитесь к тому, что дает вам возможность развить свои новые возможности и таланты.

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12. Вы хорошо осознаете, какой вы, и что вы хотите. И, одновременно, не боитесь меняться, и знаете, что самопознание бесконечно, и вам всегда есть что в себе открыть.

После сепарации, что бы о вас ни говорили, вы можете четко отделить, что именно говорят о вас, а что говорящий проецирует.

13. Вы видите несовершенство мира как совершенство. Вы видите, что все люди и события взаимосвязаны, и нет ничего случайного. Мир живет по тонким законам, многие из которых нам только предстоит осознать.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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