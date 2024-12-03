Котлеты из баклажанов с шампиньонами и сладким перцем

Очень интересное блюдо получилось, с широкой гаммой вкуса - от островатого баклажана и пикантного сыра, до сладости перца и нежности шампиньонов. Любителям баклажанов точно понравится!

Очень интересное блюдо получилось, с широкой гаммой вкуса - от островатого баклажана и пикантного сыра, до сладости перца и нежности шампиньонов. Любителям (да и нелюбителям) баклажанов точно понравится!

Время приготовления: 60 минут

Порций: 4

Сложность блюда: 2 из 5

Вам потребуется:

Крупные баклажаны — 2 шт

Шампиньоны — 200 г

Красный сладкий перец — 1 шт

Яйцо

Панировочные сухари — 5-7 ст.л

Пикантный твердый сыр (овечьего или козьего) — 50-60 г

Чеснок — 1 зубчик

Половина острого перчика чили

Щепотка сушеного орегано

Оливковое масло

Мука

Соль

Как приготовить:

1. Овощи помыть, смазать растительным маслом и запечь при Т 200С в духовом шкафу 20-30 минут. Грибы приготовятся раньше, поэтому их достать минут через 10.

2. Шампиньоны мелко нарезать.

3. Перец завернуть в пакет и оставить минут на 10, чтобы кожица легко отошла.



4. У баклажанов и перца снять кожицу. Хорошенько отжать от лишней влаги.

5. Нарезать баклажаны на кусочки и измельчить в блендере. Перец нарезать мелким кубиком

6. Смешать в глубокой миске баклажанное пюре, натертый сыр, панировочные сухари и яйцо. Посолить, поперчить и перемешать. Оставить минут на 5, чтобы сухари набухли и масса загустела. Если масса жидковата, добавьте еще сухарей или муки/крахмала.

7. Приготовьте начинку - смешайте мелко нарезанные чеснок и половинку чили, шампиньоны, перец и сушеный орегано. Посолите, поперчите.

8. На доску или на руку насыпьте муки, положите лепешку из баклажанно-сырного фарша, на нее - начинку из перца и грибов.

9. Соедините края, обваляйте в муке. жарить на растительном масле на среднем огне до зарумянивания.

10. Для украшения можно на каждую сырую котлету при помощи белка приклеить пластинки шампиньонов.



Приятного аппетита! Готовим с любвью! econet

Автор: Лариса Seagull

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